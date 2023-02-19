土耳其震後13天 3獲救1不治 逾百萬災民住帳篷

土耳其強震遇難人數已超過4萬，有超過100萬人被迫住在臨時搭建的帳篷中。(Getty Images)

BBC報導，截至18日，土耳其和敘利亞因強震遇難人數超過4.6萬，且可能還會增加，土耳其有超過100萬人被迫住在臨時搭建的帳篷中。土耳其強震後第13天，當地媒體報導，搜救隊今天從瓦礫堆中救出3名生還者，其中一名是孩童。不過，當中一人送醫後不治。

土耳其災難管理機構稱，土耳其的遇難人數已超過4萬，還有許多人仍埋在廢墟中，生還希望渺茫。土環境部長庫魯姆表示，相關部門已派出超過7000人到震區，排查超過48萬棟建築物，其中6萬多座損毀嚴重，需緊急拆除，另有近2萬座建築物中度受損。司法部 稱，至今有300多人涉嫌應對在地震 中倒塌的劣質建築負責，其中超過80人已經被捕。

這起土耳其現代空前災難使得國內約有26萬4000棟公寓被毀，還有許多人失蹤。目前土耳其的死亡人數計有4萬642名，鄰國敘利亞通報的罹難數則超過5800人，但敘國已經多日沒有更新數據。許多國際救難隊已離開廣大的地震災區，但土、敘國內救難隊仍持續在已被夷為平地的建築廢墟中搜尋生還者。

世界各地清真寺18日為土、敘兩國罹難者舉行非現場殯禮，由於災難規模龐大，許多罹難者都無法接受完整的葬禮。

此外，20年來，基礎建設一向是土耳其執政黨「正義發展黨」（AKP）的主打賣點，但此次地震造成嚴重死傷，厄多安政府在5月的大選恐面臨苦戰。

土耳其廣播電視公司分析師艾利姆稱，這場地震使之前所有的民調 結果變得無關緊要。受地震影響的10省中，阿德亞曼等6省是執政黨的傳統票倉。考慮到許多災民因房屋倒塌沒有地址、通訊中斷，選舉可能延後。但是根據土耳其憲法，除非戰爭爆發，否則選舉不能延後超過1個月。