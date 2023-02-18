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強震後260小時土耳其3人生還 敘利亞醫院不堪負荷

編譯中心／綜合17日電
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。（圖：無國界醫生提供）
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。（圖：無國界醫生提供）

土耳其、敘利亞強震發生至今已12天、近300小時，救難人員昨天再從斷垣殘壁中救出3名生還者，分別是12歲男孩以及26歲和34歲男性，喜出望外的家屬趕到醫院和他們相擁而泣。此外，土敘兩國估計已有4.1萬人罹難，在敘利亞有500名無國界醫師動員救助，但因無法轉診、物資進入困難，使當地醫院不堪負荷。

CNN及當地媒體深夜報導，在規模7.8強震發生後的第260小時，救難人員在土耳其哈泰省（Hatay）首府安塔基亞（Antakya）倒塌建築物的廢墟中，救出12歲外國男孩哈勒比耶（Osman Halebiye）。土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）也前往醫院探視男孩。

土敘強震發生後的第260小時，救難人員再從斷垣殘壁中救出12歲男孩。（視頻截圖）
土敘強震發生後的第260小時，救難人員再從斷垣殘壁中救出12歲男孩。（視頻截圖）

不久之後，哈泰省又有2名男性獲救，分別是26歲的沙基羅格魯（Mehmet Ali Sakiroglu）和34歲的阿夫哲（Mustafa Avci），兩人在強震發生後的第261小時，從安塔基亞倒塌建築物瓦礫堆下獲救，送醫治療，喜出望外的家人趕赴醫院和他們團聚，高興地流下眼淚。

另一方面，敘利亞500多名無國界醫生工作人員在強震當天，立即投入支援醫院，並提供民眾醫療和物資援助。

有醫師說，當地醫院人滿為患，他所在的醫院急診室已收治了800人，當中有250人需手術治療，仍不斷有傷者湧入求助。

另有醫師表示， 目前無國界醫生在阿特梅的醫院只能提供中度燒傷患者所需的醫療照護。地震發生前，可將嚴重燒傷患者轉到土耳其合適醫療機構；但現在伊德利布省已沒有更多專科病床，人們也無法越過邊境

無國界醫師呼籲，開放更多人道救援通道讓物資進入，或者讓患者能轉往合適醫院。

手術 邊境 地震

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