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土敘地震已超過3.6萬人死亡 無國界醫生：醫院不堪負荷

記者曾伯愷／新北即時報導
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。(圖:無國界醫生提供)
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。(圖:無國界醫生提供)

土耳其、敘利亞大地震至今，已逾3萬6217人死亡，超過15萬人流離失所。從這個月6日，在敘利亞500名無國界醫生團隊，立即動員工作人員，除援助物資外，也進駐支援當地醫院醫療。但因嚴重傷患無法轉診，救命物資進入敘利亞困難，使當地醫院已不堪負荷，無國界醫生呼籲，望開放更多人道過境點。

無國界醫生表示，土耳其、敘利亞大地震發生當天，敘利亞500多名無國界醫生工作人員，立即投入支援醫院，並提供民眾醫療和物資援助。雖然台13日已增開「和平門（Bab al-Salam）」和「雷伊通道（Al Ra'ee）」兩個過境點，不過當地多數嚴重傷患仍無法轉診，救命物資則因人道過境點太少，難以快速進入敘利亞援助。

阿克拉巴特（Aqrabat）醫院的骨科和矯正主任沙米‧卡杜爾（Samih Kaddour）說，當地醫院人滿為患，包括身處醫院，醫院急診室已收治了800人，當中有250人需手術治療，現在仍不斷有傷者湧入求助。

阿特梅醫院副主任達爾維許（Mohammad Darwish）說， 目前無國界醫生在阿特梅的醫院，只能提供中度燒傷患者所需的醫療照護，地震發生之前，可以將嚴重燒傷的患者，轉送到土耳其合適醫療機構。但現在，伊德利布省已沒有更多專科病床，人們也無法越過邊境

另家醫院主任穆希‧卡杜爾（Moheed Kaddour）則譴責，地震發生已一周，但收到援助都是來自其他醫院、當地的社區或者是組織。他感謝無國界醫生，在阿特梅的醫院發揮重要的作用。但20個衛生機構，所建立的定期支援網路，正面臨一些限制，如不能將病情嚴重的患者轉診到土耳其。

台灣無國界醫生執行長鄔荻芳表示：「這場大地震奪走許多人的生命，當中包括兩名在敘利亞的無國界醫生工作人員，在第一階段救援後，要著手評估地震造成的醫療中斷，及對最弱勢族群的影響，還有後續可能爆發水媒疾病的風險。將使已不堪負荷的醫院面臨更多挑戰。」

無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞...
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。(圖:無國界醫生提供)
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞...
無國界醫生呼籲，敘利亞大地震，嚴重傷患無法轉診至土耳其，且救命物資難以進入敘利亞，希望開放更多人道過境點。(圖:無國界醫生提供)

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