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土耳其小鎮做了這件事 強震後無人死、無屋倒

編譯中心／綜合16日電
17歲少女在地震發生248小時後，幸運地被搜救人員救出。（取材自推特）
17歲少女在地震發生248小時後，幸運地被搜救人員救出。（取材自推特）

土耳其和敘利亞接壤處發生強震已發生超過10天，美國NBC新聞報導，土耳其西南部哈塔伊省埃爾津（Erzin, Hatay）周邊各地都傳出死傷與破壞，整個區域的民眾生活也為之天翻地覆，但這座小城鎮同樣遭遇了強震，卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌，當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。

來源：推特

根據報導，埃爾津距離此次地震的震源約113公里左右，現在是安全與正常的綠洲，當地人相信周圍的山脈與丘陵保護了他們。在距震央更遠的城市，以及離埃爾津僅約19公里的奧斯曼尼耶（Osmaniye）等附近城鎮，房屋已化為廢墟，倖免於難的民眾仍苦於獲得援助，有些人就前來埃爾津尋求親人的庇護

已經在市政府工作6年的提比科格魯（Emre Tibikoglu）說，他認為有2萬人在地震發生後湧向埃爾津，鎮上人口增加約50%，「我們知道我們身處地震地區」，並提到前任與現任市長堅持不准興建沒能符合建築法規的建物。他指出，每當官方發現非法建造的建物時，就會把它們拆除。

提比科格魯談到住在這些建物的居民時表示，「一些當地人對此非常生氣」，但是市長堅守立場，知道遲早可能會發生大地震。他還說，不確定其他市政府為什麼沒有這樣做，但懷疑地方政客與包商之間可能有瓜葛，並指更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。

雖然埃爾津可能免於鄰近地區的滿目瘡痍，但無論如何仍能感受到規模7.8強震帶來的影響，像是受損的宣禮塔（minarets ）和散落在公車站地板的瓦礫。提比科格魯指出，埃爾津沒有高樓大廈，降低了風險，但他聽說過鎮上一些建築物受到破壞，到了民眾留下來不安全的程度。

另外，根據土耳其廣播電視公司新聞台(TRT Haber)，在土耳其東南部卡拉曼馬拉斯省(Kahramanmaras)，一名17歲的女孩從倒塌的公寓大樓廢墟中被救出，距離地震已經過了248小時。影像顯示，這位女孩被擔架抬走，並覆蓋著金色的保暖毯，一名急救人員則在進行幫她打點滴。

之前，救難人員15日在南部城市安塔基亞（Antakya）一棟倒塌公寓中，強震發生228小時後，救出一名婦女和她的兩名孩子。

另外也有災民分享倖存經歷。62歲災民貝爾貝（Huseyin Berber）是糖尿病患，地震當下他在自家一樓，身旁的冰箱和櫥櫃撐起倒塌的牆壁，所幸還有一張扶手椅可坐及一張地毯能保暖，他靠著僅有的一瓶水維生，水喝完就喝自己的尿液，在瓦礫堆下苦撐187小時後最終獲救。

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震，西南部哈塔伊省埃爾津卻無人死亡、也沒見到建...
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震，西南部哈塔伊省埃爾津卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌，當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。（取材自推特）

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