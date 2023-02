土耳其遭逢毀滅性強震 這座城鎮卻無人死亡、也沒有建築物倒塌

美國NBC新聞報導,土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震 ,西南部哈塔伊省埃爾津(Erzin, Hatay)周邊各地都傳出死傷與破壞,整個區域的民眾生活也為之天翻地覆,但這座小城鎮同樣遭遇了強震,卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌,當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。

根據報導,埃爾津距離此次地震的震源約113公里左右,現在是安全與正常的綠洲,當地人相信周圍的山脈與丘陵保護了他們。在距震央更遠的城市,以及離埃爾津僅約19公里的奧斯曼尼耶(Osmaniye)等附近城鎮,房屋已化為廢墟,倖免於難的民眾仍苦於獲得援助,有些人就前來埃爾津尋求親人的庇護 。

已經在市政府工作了6年的提比科格魯(Emre Tibikoglu)說,他認為有2萬人在地震發生後湧向埃爾津,鎮上人口增加了約50%,「我們知道我們身處地震地區」,並提到前任與現任市長堅持不准興建沒能符合建築法規的建物。他指出,每當官方發現非法建造的建物時,就會把它們拆除。

提比科格魯談到住在這些建物的居民時表示,「一些當地人對此非常生氣」,但是市長堅守立場,知道遲早可能會發生大地震。他還說,不確定其他市政府為什麼沒有這樣做,但懷疑地方政客與包商之間可能有瓜葛,並指更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。

雖然埃爾津可能免於鄰近地區的滿目瘡痍,但無論如何仍能感受到規模7.8強震帶來的影響,像是受損的宣禮塔(minarets )和散落在公車站地板的瓦礫。提比科格魯指出,埃爾津沒有高樓大廈,降低了風險,但他聽說過鎮上一些建築物受到破壞,到了民眾留下來不安全的程度。但報導寫道,除此之外,居民大致上已經繼續生活,當地人上餐廳吃飯、商店也維持營業,而鎮中心的警察 在圓環專注指揮交通,而不是在執行搜救任務。

