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土耳其遭逢毀滅性強震 這座城鎮卻無人死亡、也沒有建築物倒塌

編譯周辰陽／即時報導
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震，西南部哈塔伊省埃爾津卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌，當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。（照片翻攝：Twitter / Diken）
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震，西南部哈塔伊省埃爾津卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌，當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。（照片翻攝：Twitter / Diken）

美國NBC新聞報導，土耳其6日發生規模7.8的毀滅性地震，西南部哈塔伊省埃爾津（Erzin, Hatay）周邊各地都傳出死傷與破壞，整個區域的民眾生活也為之天翻地覆，但這座小城鎮同樣遭遇了強震，卻無人死亡、也沒見到建築物倒塌，當地官民將此歸功於長期以來不允許違法建築存在的決心。

根據報導，埃爾津距離此次地震的震源約113公里左右，現在是安全與正常的綠洲，當地人相信周圍的山脈與丘陵保護了他們。在距震央更遠的城市，以及離埃爾津僅約19公里的奧斯曼尼耶（Osmaniye）等附近城鎮，房屋已化為廢墟，倖免於難的民眾仍苦於獲得援助，有些人就前來埃爾津尋求親人的庇護

已經在市政府工作了6年的提比科格魯（Emre Tibikoglu）說，他認為有2萬人在地震發生後湧向埃爾津，鎮上人口增加了約50%，「我們知道我們身處地震地區」，並提到前任與現任市長堅持不准興建沒能符合建築法規的建物。他指出，每當官方發現非法建造的建物時，就會把它們拆除。

提比科格魯談到住在這些建物的居民時表示，「一些當地人對此非常生氣」，但是市長堅守立場，知道遲早可能會發生大地震。他還說，不確定其他市政府為什麼沒有這樣做，但懷疑地方政客與包商之間可能有瓜葛，並指更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。

雖然埃爾津可能免於鄰近地區的滿目瘡痍，但無論如何仍能感受到規模7.8強震帶來的影響，像是受損的宣禮塔（minarets ）和散落在公車站地板的瓦礫。提比科格魯指出，埃爾津沒有高樓大廈，降低了風險，但他聽說過鎮上一些建築物受到破壞，到了民眾留下來不安全的程度。但報導寫道，除此之外，居民大致上已經繼續生活，當地人上餐廳吃飯、商店也維持營業，而鎮中心的警察在圓環專注指揮交通，而不是在執行搜救任務。

地震 警察 庇護

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