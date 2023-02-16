土耳其強震後地裂50公尺深 災民：如看見戰場

土耳其6日毀滅性強震讓東南部出現了一個長度超過300公尺的峽谷，當地居民稱地震開始時傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。（路透）

土耳其上周發生規模7.8的毀滅性強震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二，這一個長度超過400公尺的裂谷更將當地分隔開來。

根據土耳其安納杜魯新聞社經由路透在15日發布的影片，從無人機空拍畫面可以見到，跟敘利亞接壤的土國哈塔伊省阿爾蒂諾祖區（Altınözü）一個橄欖園因地震 而分裂成兩半，大地則出現了巨大裂縫。

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖園被一分為二。（路透）

安納杜魯新聞社與CNN報導，這個鋸齒狀、呈現沙色的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺，足見強震的毀滅性力量。附近居民克蘇（Irfan Aksu）表示，當地震開始時，他住的地方傳出了「不可思議的聲音」，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. pic.twitter.com/Y6rXYyMXvZ — Albay ım (@Allbaym) 2023年2月10日

來源：推特

另一方面，強震發生至今已200多個小時，受困者生還得可能越來越微薄，各國救援隊也紛紛離開現場。

在土耳其與敘利亞接壤的邊境 城市安塔基亞（Antakya），居民哭訴在親人被找到前，所有救援人員都已放棄搜救。一名退役軍人說：「救援團隊來到這裡時，就已清楚地向我們說明他們是來尋找生還者。他們搜索了兩天，沒找到任何人。」

土耳其強震發生後200多個小時，居民泣訴「救援人員都離開了」。此為災區升起營火情形。（路透）

居民說：「我們了解他們必須先找生還者。但我們有權領回我們親人的遺體。」然而由於在土耳其批評搜救工作有政治敏感性，這些民眾不敢大肆發表不滿意見。

另據中央社引述法新社報導，聯合國 希望募集到3.97億美元，來幫助敘利亞地震災民。秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在紐約聯合國總部做出上述呼籲，表示這筆資金將為近500萬敘利亞人帶來「救命的援助」，將可應付3個月的需求。

古特瑞斯呼籲聯合國成員國，「毫不遲疑地為這項援助工作提供充分資金，幫助生活已被這場世紀災難摧毀的數以百萬計兒童與男女」。

古特瑞斯也呼籲讓救援人員得以在已飽受12年內戰摧殘的敘利亞自由行動。古特瑞斯昨宣布，敘利亞總統阿塞德已同意再開放兩處過境點，好讓更多援助得以從土耳其進入敘利亞西北部地區。

敘利亞西北部的援助和緊急救難團體說，強震發生後，聯合國在反抗軍控制地區應變速度緩慢，與迅速運送人道援助到政府軍掌控機場的情況形成鮮明對比。

在地震發生前，幾乎所有重要人道援助都是透過土敘邊界一處過境點，運送至有400多萬人生活的反抗軍控制區。