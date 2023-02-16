我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

土耳其強震後地裂50公尺深 災民：如看見戰場

編譯中心／綜合15日電
土耳其6日毀滅性強震讓東南部出現了一個長度超過300公尺的峽谷，當地居民稱地震開始時傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。（路透）
土耳其6日毀滅性強震讓東南部出現了一個長度超過300公尺的峽谷，當地居民稱地震開始時傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。（路透）

土耳其上周發生規模7.8的毀滅性強震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二，這一個長度超過400公尺的裂谷更將當地分隔開來。

根據土耳其安納杜魯新聞社經由路透在15日發布的影片，從無人機空拍畫面可以見到，跟敘利亞接壤的土國哈塔伊省阿爾蒂諾祖區（Altınözü）一個橄欖園因地震而分裂成兩半，大地則出現了巨大裂縫。

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖...
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖園被一分為二。（路透）

安納杜魯新聞社與CNN報導，這個鋸齒狀、呈現沙色的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺，足見強震的毀滅性力量。附近居民克蘇（Irfan Aksu）表示，當地震開始時，他住的地方傳出了「不可思議的聲音」，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。

來源：推特

另一方面，強震發生至今已200多個小時，受困者生還得可能越來越微薄，各國救援隊也紛紛離開現場。

在土耳其與敘利亞接壤的邊境城市安塔基亞（Antakya），居民哭訴在親人被找到前，所有救援人員都已放棄搜救。一名退役軍人說：「救援團隊來到這裡時，就已清楚地向我們說明他們是來尋找生還者。他們搜索了兩天，沒找到任何人。」

土耳其強震發生後200多個小時，居民泣訴「救援人員都離開了」。此為災區升起營火情...
土耳其強震發生後200多個小時，居民泣訴「救援人員都離開了」。此為災區升起營火情形。（路透）

居民說：「我們了解他們必須先找生還者。但我們有權領回我們親人的遺體。」然而由於在土耳其批評搜救工作有政治敏感性，這些民眾不敢大肆發表不滿意見。

另據中央社引述法新社報導，聯合國希望募集到3.97億美元，來幫助敘利亞地震災民。秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在紐約聯合國總部做出上述呼籲，表示這筆資金將為近500萬敘利亞人帶來「救命的援助」，將可應付3個月的需求。

古特瑞斯呼籲聯合國成員國，「毫不遲疑地為這項援助工作提供充分資金，幫助生活已被這場世紀災難摧毀的數以百萬計兒童與男女」。

古特瑞斯也呼籲讓救援人員得以在已飽受12年內戰摧殘的敘利亞自由行動。古特瑞斯昨宣布，敘利亞總統阿塞德已同意再開放兩處過境點，好讓更多援助得以從土耳其進入敘利亞西北部地區。

敘利亞西北部的援助和緊急救難團體說，強震發生後，聯合國在反抗軍控制地區應變速度緩慢，與迅速運送人道援助到政府軍掌控機場的情況形成鮮明對比。

在地震發生前，幾乎所有重要人道援助都是透過土敘邊界一處過境點，運送至有400多萬人生活的反抗軍控制區。

聯合國 地震 邊境

上一則

北韓20多年來首度減少軍人配給 南韓：疑糧食危機惡化

下一則

美：6000烏克蘭童遭俄關政治教育營 最小僅4個月大

延伸閱讀

土敘強震 空運賑災品 沙烏地飛機10年首降敘利亞

土敘強震 空運賑災品 沙烏地飛機10年首降敘利亞
馳援土國 慈濟在美推等額捐款 目標籌款百萬

馳援土國 慈濟在美推等額捐款 目標籌款百萬
距土耳其震央110公里 中資電廠「屹立不倒」還穩定供電

距土耳其震央110公里 中資電廠「屹立不倒」還穩定供電
土耳其強震讓地面現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

土耳其強震讓地面現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食