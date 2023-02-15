土敘強震 空運賑災品 沙烏地飛機10年首降敘利亞

載送賑濟物資救助地震災區的一架沙烏地阿拉伯飛機，14日降落敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo），為敘國爆發內戰十多年來所首見。（美聯社）

載送賑濟物資救助地震 災區的一架沙烏地阿拉伯 飛機今天降落第二大城阿勒坡（Aleppo），為敘國爆發內戰近12年來所首見。

中央社引述法新社報導，自規模7.8地震襲擊受到戰火蹂躪的敘利亞和鄰國土耳其後，已有一駕載運外國賑濟物資的飛機降落敘國。

因未獲准對媒體發表談話而不願具名的敘利亞運輸部官員官員說：「這是十多年來，第一架由沙烏地阿拉伯起飛的飛機降落在敘利亞土地上。」

國營敘利亞新聞社（SANA）報導，沙國這架飛機載運35公噸賑濟食品，降落在阿勒坡國際機場 。沙國飛機上次降落在敘利亞是2012年2月。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府經十多年內戰，依然遭受西方國家排斥，這使國際救助敘國地震災民的行動趨於困難。

阿拉伯聯盟（Arab League）2011年將敘利亞停權，包括沙國在內的一些阿拉伯國家也與敘利亞斷交。

沙國是在2012年與巴夏爾．阿塞德政府斷交，並在敘國內戰初期支持反抗軍。這場內戰至今已進行近12年。

目前沙國當局承諾，同時對敘國反抗軍占領區和政府控制區提供賑濟，但沙爾曼國王人道救援中心（King Salman Humanitarian Aid and Relief Center）一名幹部表示，沙國與阿塞德政府並無直接接觸。