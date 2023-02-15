土敘強震 空運賑災品 沙烏地飛機10年首降敘利亞
載送賑濟物資救助地震災區的一架沙烏地阿拉伯飛機今天降落第二大城阿勒坡（Aleppo），為敘國爆發內戰近12年來所首見。
中央社引述法新社報導，自規模7.8地震襲擊受到戰火蹂躪的敘利亞和鄰國土耳其後，已有一駕載運外國賑濟物資的飛機降落敘國。
因未獲准對媒體發表談話而不願具名的敘利亞運輸部官員官員說：「這是十多年來，第一架由沙烏地阿拉伯起飛的飛機降落在敘利亞土地上。」
國營敘利亞新聞社（SANA）報導，沙國這架飛機載運35公噸賑濟食品，降落在阿勒坡國際機場。沙國飛機上次降落在敘利亞是2012年2月。
敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府經十多年內戰，依然遭受西方國家排斥，這使國際救助敘國地震災民的行動趨於困難。
阿拉伯聯盟（Arab League）2011年將敘利亞停權，包括沙國在內的一些阿拉伯國家也與敘利亞斷交。
沙國是在2012年與巴夏爾．阿塞德政府斷交，並在敘國內戰初期支持反抗軍。這場內戰至今已進行近12年。
目前沙國當局承諾，同時對敘國反抗軍占領區和政府控制區提供賑濟，但沙爾曼國王人道救援中心（King Salman Humanitarian Aid and Relief Center）一名幹部表示，沙國與阿塞德政府並無直接接觸。
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