土敘強震瓦礫下撐200小時 7人奇蹟獲救

土耳其動物福利組織HAYTAP成員在土耳其地震發生6天後，救出1隻毛茸茸的德國牧羊犬。（美聯社）

土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，一連串餘震已經造成4.1萬多人罹難，救援團隊搜尋倖存者的任務開始收尾；根據媒體報導，14日又有至少7人由災區的瓦礫堆中獲救生還，最久的已撐了204個小時。

綜合外媒報導，在強震發生204個小時後，南部城市哈泰（Hatay）今天有一男一女從倒塌房屋的瓦礫堆中獲救。而當地1小時前也有另一名女子獲救。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，烏克蘭 救援隊在南部哈泰伊省（Hatay）一棟建築物廢墟內救一名婦女，當時是強震發生後約204小時。

另外，18歲土國青年凱佛（Muhammed Cafer）14日稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者，距上周強震來襲已過大約近200小時。

電視畫面顯示，凱佛在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。

在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。

此外，聯合國 表示，受到土耳其、敘利亞毀滅性強震和強烈餘震影響的兒童超過700萬人，並表示罹難兒童總數恐怕有「好幾千」人。聯合國兒童基金會發言人艾爾德表示，「即使沒有查證數字都可以知道，數字還會繼續升高」，甚至擔心最終死亡數字將會「令人難以置信」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴記者：「在土耳其，住在10個地震災區省分的兒童總數為460萬人；敘利亞則有250萬兒童受到影響。」

由於死亡人數特別高而且不斷增加，艾爾德表示，顯然「許多、許多」兒童將會變成孤兒，「那會是個可怕的數字」。與此同時，還有數十萬無家可歸民眾正面臨飢寒交迫。

他說，有孩子的家庭「睡在街道上、商場、學校、清真寺、巴士站和橋下，因為害怕回家，他們只能帶著小孩待在戶外」。