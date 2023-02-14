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土耳其強震搜救進入第9天 又6人奇蹟獲救

中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導
17歲的穆罕默德．葉尼納獲救。(美聯社)
17歲的穆罕默德．葉尼納獲救。(美聯社)

土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，8天時間過後，根據媒體報導，今天又有至少6人由災區的瓦礫堆中獲救生還，最久的已撐了204個小時。

路透社引述土耳其媒體報導，在強震發生204個小時後，南部城市哈泰（Hatay）今天有一男一女從倒塌房屋的瓦礫堆中獲救。而當地1小時前也有另一名女子獲救。

有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，18歲土國青年凱佛（Muhammed Cafer）今天稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者，距上周強震來襲已過大約198小時。

電視畫面顯示，凱佛在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。

在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。

路透引述報導說，根據官方統計，這次震災已造成土耳其南部和敘利亞西北部3萬7000人以上喪生，其中土國就占了約3萬2000人。

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