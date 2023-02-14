土國10歲女孩困183小時獲救 護理師肉身護嬰

土耳其哈塔伊省一名13歲少女受困182小時後獲救。（路透）

土耳其和敘利亞大地震 發生至今已一周，土耳其救援人員13日從瓦礫堆中救出多名生還者，包括一名受困183小時的10歲女孩、一名受困182小時的13歲少女。

土耳其廣播電視公司新聞頻道（TRT Haber）報導，在卡赫拉曼馬拉什省一名10歲女孩在地震發生183小時後從一棟公寓廢墟中被救出。救援人員表示，他們與被困在3層樓建築廢墟中的一個房間裡的祖母、母親和嬰兒取得聯繫。在第一條救援路線受阻後，救援人員正在挖掘第2條路線以到達他們身邊。

在哈塔伊省，一名13歲少女在地震發生182小時後獲救。在南部城市阿德亞曼，一名名叫米瑞的少女被救出，另一名35歲婦女也獲救。

根據伊斯坦堡市長在網路上分享的一段影片，另一名婦女被從南部城市安塔基亞的斷垣殘壁中被拉出。根據當地電視台報導，該市還有一名婦女和兩名兒童獲救。

英國每日郵報13日引述土耳其政治人物沙忻（Fatma Sahin）在其「推特」分享的網路影片報導，6日地震時，土耳其加濟安泰普（Gaziantep）一家醫院的兩名護理師衝入加護病房，用自己的身體保護保溫箱內的早產兒，被該報形容為「暖人心房」的一刻。

監視器片段顯示，該病房內原本只有嬰兒，當天強震來襲時，房內的物品與保溫箱開始劇烈搖晃，兩名護理師沒有先去避難，反而第一時間趕到病房，避免保溫箱倒下。

網友對此大讚，認為這兩名護理師的行為，充分展現第1線工作人員奮不顧身搶救寶貴生物的無私無我精神。