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土國10歲女孩困183小時獲救 護理師肉身護嬰

編譯中心／綜合13日電
土耳其哈塔伊省一名13歲少女受困182小時後獲救。（路透）
土耳其哈塔伊省一名13歲少女受困182小時後獲救。（路透）

土耳其和敘利亞大地震發生至今已一周，土耳其救援人員13日從瓦礫堆中救出多名生還者，包括一名受困183小時的10歲女孩、一名受困182小時的13歲少女。

土耳其廣播電視公司新聞頻道（TRT Haber）報導，在卡赫拉曼馬拉什省一名10歲女孩在地震發生183小時後從一棟公寓廢墟中被救出。救援人員表示，他們與被困在3層樓建築廢墟中的一個房間裡的祖母、母親和嬰兒取得聯繫。在第一條救援路線受阻後，救援人員正在挖掘第2條路線以到達他們身邊。

在哈塔伊省，一名13歲少女在地震發生182小時後獲救。在南部城市阿德亞曼，一名名叫米瑞的少女被救出，另一名35歲婦女也獲救。

根據伊斯坦堡市長在網路上分享的一段影片，另一名婦女被從南部城市安塔基亞的斷垣殘壁中被拉出。根據當地電視台報導，該市還有一名婦女和兩名兒童獲救。

英國每日郵報13日引述土耳其政治人物沙忻（Fatma Sahin）在其「推特」分享的網路影片報導，6日地震時，土耳其加濟安泰普（Gaziantep）一家醫院的兩名護理師衝入加護病房，用自己的身體保護保溫箱內的早產兒，被該報形容為「暖人心房」的一刻。

監視器片段顯示，該病房內原本只有嬰兒，當天強震來襲時，房內的物品與保溫箱開始劇烈搖晃，兩名護理師沒有先去避難，反而第一時間趕到病房，避免保溫箱倒下。

網友對此大讚，認為這兩名護理師的行為，充分展現第1線工作人員奮不顧身搶救寶貴生物的無私無我精神。

另外，華盛頓郵報報導，隨著搜救行動陸續改為搜索罹難者遺體，未來數周，將有無數倖存者需要藥物來控制高血壓、糖尿病、氣喘等疾病，這些藥物大多都埋在斷瓦殘垣裡。孕婦將在臨時避難所和難民營分娩；癌症患者將難以繼續接受治療。

一名在土耳其和敘利亞震災中獲救的嬰兒被送往敘利亞西北部伊德利卜的醫院治療。（Ge...
一名在土耳其和敘利亞震災中獲救的嬰兒被送往敘利亞西北部伊德利卜的醫院治療。（Getty Images）

地震 高血壓 癌症

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