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土敘強震影響2600萬人 土耳其損841億 劫災區加重罰

編譯中心／綜合13日電
土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元。（美聯社）
土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元。（美聯社）

土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震並導致嚴重災損，土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元。此外，世界衛生組織（WHO）日前警告，發生在土耳其與敘利亞接壤地區的強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。

綜合媒體報導，世足舉辦國卡達將提供土耳其與敘利亞1萬間用於世足的臨時屋與野營車屋，讓在強震中失去住家的民眾有棲身之所。

此外，土耳其總統厄多安表示，政府將採取行動打擊在災區打劫者，並宣布境內多處進入緊急狀態。根據總統頒布的一項政令，打劫者的拘留期已從1天延長至4天。土耳其哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）市中心的商家正在清空店面，以防商品遭劫掠。

路透報導，土耳其企業暨商業總會（Turkish Enterprise and Business Confederation）上周末發布報告指出，強震造成的損失成本高達841億美元，其中708億美元來自數以千棟民房的修繕，104億美元為國民所得損失，29億美元則是工作日的損失。

土耳其企業暨商業總會還提到，主要損失成本會用於房屋重建、輸電線路和基礎設施，以及滿足數十萬無家可歸民眾的短期、中期和長期庇護需求。

受強震影響的10個省份約有1340萬人口，約占土耳其全國人口15%，且占國內生產毛額（GDP）的近10%。

國際貨幣基金（IMF）執行董事莫海爾丁（Mahmoud Mohieldin）12日在阿拉伯財政論壇（Arab Fiscal Forum）場邊表示，在歷經未來數個月的初步影響後，公私部門在重建方面的投資可能會帶動GDP成長。

儘管如此，經濟學家和官員估計，這起強震恐使今年的經濟成長減少2個百分點。

土耳其政府預估2022年經濟成長率為5%，強震發生前則預測2023年經濟成長率為5.5%。

另外，隨時間流逝，找到生還者的希望越來越渺茫。聯合國主管人道主義事務的副秘書長格里菲思13日表示，地震救援階段即將結束，工作重點正在轉向災後重建。

據了解，敘利亞有多達530萬人無家可歸，土耳其則有超過100萬人住在臨時收容所，有部分災民找不到住處，冒險返回危樓。而在受災嚴重的敘利亞西北部，叛軍控制下的地區民眾遲遲得不到救援物資，處境愈發艱難。

土耳其卡拉曼瑪拉斯省災情慘重，民眾13日坐在倒塌的建物旁生火取暖。（路透）
土耳其卡拉曼瑪拉斯省災情慘重，民眾13日坐在倒塌的建物旁生火取暖。（路透）

緊急狀態 投資 聯合國

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