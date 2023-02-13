土敘強震爆發一周 罹難人數突破3萬6000人

土耳其卡拉曼瑪拉斯省災情慘重，民眾13日坐在倒塌的建物旁生火取暖。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，救難人員今天從倒塌建物廢墟中救出一名女性。土、敘兩國遭遇規模7.8強震距今一周，罹難人數已突破3萬6000人。

路透報導，救難隊在土耳其南部省分加濟安泰普（Gaziantep）救出被困170多個小時、40歲的卡雅（Sibel Kaya）。救難人員也在卡拉曼瑪拉斯（Kahramanmaras）的建物廢墟中發現3名倖存者，據信是一對母女和一名嬰兒。

隨著發現生還者的希望愈來愈渺茫，土耳其與敘利亞的罹難人數截至昨天合計逾3萬4000人，今天已突破3萬6000人，且似乎仍會持續攀升。

法新社報導，根據官方和醫療單位，在土耳其迄今已有3萬1643人喪生，敘利亞已有3581人罹難，死亡人數合計達到3萬5224人。這是土耳其自1939年以來死傷最慘重的地震 。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，地震發生約160小時後，來自俄國、吉爾吉斯和白俄羅斯 的救難隊昨天從土耳其一棟倒塌建築物中救出一名男子。

俄羅斯聯邦緊急情況部在社群媒體平台Telegram發文說，「救難隊花了超過4小時才把男子從瓦礫堆中救出」。根據隨文發布的影片，可見到救難人員從廢墟中抬出一名男子。

「救難人員冒著斷垣殘壁倒塌的致命風險，徹夜進行救援工作。」

土耳其南部城市安塔基亞市（Antakya）是受創最嚴重的城市之一，市中心商店老闆昨天將店內架上清空，以免遭到打劫。

當地居民和來自其他城市的支援者都表示，治安狀況正在惡化，到處傳出店家和倒塌房舍遭到洗劫的消息。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）已表示政府將嚴懲打劫者。厄多安在預定6月舉行的大選前面臨救災不力的質疑，預料將迎來執政20年最嚴峻的考驗。

土敘強震目前是本世紀死傷人數排名第6的天災，第5名是2005年巴基斯坦強震，造成至少7萬3000人死亡。

昨天在土耳其還有一對父女、一名幼童，以及一名10歲女孩幸運獲救，但這種場景愈來愈罕見，取而代之的是不斷攀升的罹難者人數。

在土耳其雷伊漢勒巿（Reyhanli）的一場葬禮上，蒙著黑紗的婦女們正在哭泣，卡車上不斷卸下罹難者遺體，有些遺體放在釘上棺蓋的木棺內，有些棺材沒有棺蓋，有些遺體只用毯子包覆。

倖存者則從斷垣殘壁中試圖尋找任何可用的東西。

在艾比斯坦（Elbistan），32歲的手機 店老闆巴希文（Mustafa Bahcivan）說，他幾乎每天都回到廢墟看看。他翻起瓦礫堆，尋找是否有完整仍可銷售的手機。「這原本是最熱鬧的街道之一，現在全沒了。」

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