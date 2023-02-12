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排球校隊39人客死土耳其 北賽普勒斯悲慟送葬

中央社／法馬古斯塔12日綜合外電報導

北賽普勒斯土耳其共和國一個城鎮民眾今天為上週命喪土耳其強震39人中的最後兩人送葬。包括24名兒童在內的39人團隊赴土耳其參加排球比賽，不幸遭遇強震而客死異鄉。

路透社報導，24名兒童年齡介於11到14歲，一行人還包括10名家長、4名教師和1名教練，他們一起住在土耳其東南部重災區阿德亞曼市（Adiyaman）的旅館裡。旅館在強震中遭到夷平，這39人被埋在瓦礫推下。

土耳其裔塞普勒斯人掌控的北賽普勒斯東岸城市法馬古斯塔（Famagusta）土耳其馬阿里夫學校（Turkish Maarif College）排球隊前往阿德亞曼參加比賽，不幸遭遇6日凌晨襲擊土耳其南部和敘利亞的這場毀滅性強震。

大批民眾10日、11日接連參加在法馬古斯塔的葬禮後，今天有數以百計人出席教練切廷塔什（Osman Cetintas）和球員克勒奇（Havin Kilic）的葬禮。

包括中學生在內的送葬民眾對著兩具棺木祈禱、悲泣。兩具棺木中間放了一顆排球。

截至今天，土、敘強震罹難人數以已經超過3萬3000人，這個數字料將繼續增加。

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