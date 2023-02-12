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緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

編譯陳韋廷／即時報導
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

土耳其與敘利亞強震12日邁入第七天。在南部城市卡赫拉曼馬拉什市，日前一張父親呆坐瓦礫堆緊牽15歲亡女的心碎照片傳至全球。罹難女孩的父親漢瑟（Mesut Hancer）跟拍下照片的攝影記者阿爾丹（Adem Altan）11日受訪時揭露背後故事。

漢瑟11日向CNN表示，由於女兒腰部以下被壓住，政府未能派機具救援，他獨自一人也拉不出女兒，才對記者說「幫我的孩子拍張照」。

事發時，漢瑟的女兒卡赫拉曼馬拉什探望奶奶，他一聽到消息就趕回家，但直到地震發生3天後才找到女兒。這場災難不只讓漢瑟失去女兒，年長的母親、兩名哥哥和一名嫂嫂也喪命，在房屋受損後他目前無家可歸。

身為法新社駐土耳其攝影記者的阿爾丹，從業41年以來拍攝過數萬張照片。他向衛報表示，以往作品都無法跟他7日拍到的這張照片相比。

阿爾丹在一群尋找親人的居民中，發現靜靜坐在廢墟中的漢瑟，看他握著一隻手，「所以我開始拍照。」漢瑟發現阿爾丹後也說：「為我的孩子拍張照吧。」

阿爾丹後來不得不離開當地繼續工作，隔天早上回去時已沒見到這對父女。他拍的照片後來在社群媒體廣為流傳，並收到來自全球的數百條訊息，有人說「這是一張我們到死都不會忘記的照片」。

攝影 社群媒體 地震

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