敘利亞西北災區4天沒國際救援隊來 民眾徒手挖瓦礫

金德里斯鎮6歲男孩被瓦礫圍困4天，10日獲救並在現場接受急救包紮後攝。（Getty Images）

土耳其、敘利亞邊境地區6日發生7.8級強震，造成超過2.8萬人身亡，超越日本311大地震 的死亡和失蹤總人數的2萬2312人。其中，長年苦於內戰的敘利亞西北部地區在此次強震中受災嚴重，當地被反抗軍控制，據美媒報導已連續四個晝夜沒有國際救援隊到達，災民只能徒手挖掘瓦礫救人。

世衛組織秘書長譚德塞 今天抵達發生震災的敘利亞阿勒坡市，關切災情並運送物資。譚德塞在推特發文說，他「看到倖存者面臨的情況後備感心碎…在刺骨寒冬裡，許多人無處避難，食物、飲水、暖氣和醫療服務也極為稀缺。」

華盛頓郵報報報導，敘利亞阿塞德政府控制區災後有數十架飛機運抵賑災物資，然而反抗軍控制西北部卻嚴重缺乏救濟人力物力。在金德里斯鎮（Jinderis），迄10日早上共挖出了850具屍體，但仍有數百人失蹤，一名挖土尋子的父親請求記者幫忙聯絡聯合國 前往救助。

救援人員10日抵達敘利亞的賈伯萊，協助搜救地震塌樓生還者。（路透）

敘利亞民防組織「白頭盔」正在援助那些地區。負責人薩利赫10日抨擊聯合國沒有向敘利亞西北部人民提供任何地震救濟是「犯罪」。

聯合國難民署同日呼籲阿塞德政府及反抗軍，容許人道援助進入反政府游擊隊控制區。聯合國秘書長古特瑞斯也促請安理會授權，開放更多的土敘跨境人道救援通道。

敘利亞地震後多棟建築物受嚴重破壞，滿目瘡痍。（Getty Images）

土耳其表示，正著手開放兩條新路線前往敘利亞的反政府游擊隊控制區；敘利亞政府也表示，已批准人道救援物資送往非政府控制的地震災區，但呼籲西方撤銷制裁促進救災。美國拜登政府稍早在各方壓力下，已宣布為敘利亞地震賑災豁免制裁180天。