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世衛警告：土敘強震受災人口 恐達2600萬

中央社日內瓦11日綜合外電報導
世界衛生組織今天警告，6日發生在土耳其與敘利亞接壤地區的強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。圖為仍在現場努力的救援隊。美聯社
世界衛生組織今天警告，6日發生在土耳其與敘利亞接壤地區的強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。圖為仍在現場努力的救援隊。美聯社

世界衛生組織（WHO）今天警告，6日發生在土耳其與敘利亞接壤地區的強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。

法新社報導，截至目前，強震已奪走逾2萬5000條人命，世衛今天緊急要求籌募4280萬美元，以解決迫在眉睫的問題。

世衛7日曾表示，土敘強震可能造成2300萬人受災，已從應急基金中撥出1600萬美元應對。

今天，這個數字上修到近2600萬人，其中1500萬人位於土耳其，近1100萬人住在飽受戰火蹂躪的敘利亞。災民中還有逾500萬弱勢族群，包括近35萬老年人和140萬餘名兒童。

世衛估計，土耳其有4000多棟建築物在強震中倒塌，15間醫院部分或嚴重受損。

在敘利亞，早在強震發生前，醫療系統就已備受12年內戰蹂躪。在本次震災災情最嚴重的敘國西北部，至少有20間醫療設施遭到破壞，其中包括4間醫院，這導致協助傷患的工作變得更加困難。

世衛表示，如今災區迫切需要創傷照護、創傷後康復照護、基本藥品，還需採取預防及控制措施，以防止疾病傳播，並提供心理健康支持。

該機構指出，世衛已於9日上午向土耳其空運37公噸的外傷和手術用品，隔日也有35公噸醫療物資運抵敘利亞。

今天抵達敘利亞阿勒坡（Aleppo）的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特發文說，他「看到倖存者面臨的情況後備感心碎…在刺骨寒冬裡，許多人無處避難，食物、飲水、暖氣和醫療服務也極為稀缺。」

世衛 手術 譚德塞

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