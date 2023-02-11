我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

強震後樓房倒塌 土耳其逮捕12人 包括公寓承包商

中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導
土耳其東南部的建築物在近日地震來襲時倒塌，當地媒體今天報導，警方因此拘留了12人。美聯社
土耳其東南部的建築物在近日地震來襲時倒塌，當地媒體今天報導，警方因此拘留了12人。美聯社

土耳其東南部加濟安泰普省（Gaziantep）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的建築物在近日地震來襲時倒塌，當地媒體今天報導，警方因此拘留了12人。

法新社引述多安通訊社（DHA）報導說，遭拘留者包括承包商在內。在規模7.8地震侵襲這個地區後，至少有6000棟建築物倒塌，土耳其及敘利亞已超過2萬5000人喪命。

報導中說，由於土國地震災區10個東南省份中的迪亞巴克爾省（Diyarbakir）公共檢察官今天已針對29人發出逮捕令，未來可望有更多人遭到拘留。

報導中說，今天遭拘留者之一是加濟安泰普省一棟建築物的承包建商；警方是在伊斯坦堡捕獲他。

檢方已在災區各省份展開了一波偵查行動，包括卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），省內帕扎爾吉克區（Pazarcik）正位於此次震央區。

土耳其司法部已責令上述10個省份檢察官，成立特別的「地震罪行偵查辦公室」。

土國警方昨天已將哈泰省（Hatay）一棟高聳豪華公寓樓的承包商逮捕，這棟公寓在地震來襲時倒塌。據說此人企圖逃亡出境後，警方在伊斯坦堡機場將他逮捕。

地震 檢察官 司法部

上一則

土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還

下一則

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

延伸閱讀

土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還

土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還
土敘強震增至逾2.5萬人喪生 87萬人急需糧食援助

土敘強震增至逾2.5萬人喪生 87萬人急需糧食援助
土耳其婦受困122小時獲救 救難隊直呼見證奇蹟

土耳其婦受困122小時獲救 救難隊直呼見證奇蹟
土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺
涉中「偵察氣球」 美宣布6中國實體列貿易黑名單

涉中「偵察氣球」 美宣布6中國實體列貿易黑名單
臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年