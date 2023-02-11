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土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還

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土耳其強震救援奇蹟 一家五口被埋129小時生還

中央社土耳其安塔基亞11日綜合外電報導
土耳其與敘利亞強震累計死亡人數已超過2萬5000人，但同時也傳出更多救援奇蹟。（美聯社）
土耳其與敘利亞強震累計死亡人數已超過2萬5000人，但同時也傳出更多救援奇蹟。（美聯社）

土耳其與敘利亞6日強震累計死亡人數已超過2萬5000人，但同時也傳出更多救援奇蹟。土耳其救難隊今天在倒塌的房舍中，救出被埋129個小時的一家五口，全數幸運生還。

根據土耳其新聞網（Haberturk）報導，在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）城鎮努達格（Nurdag），救難人員在殘破瓦礫堆中，首先挖出阿斯蘭一家的母親夏娃（Havva Aslan）和女兒法蒂瑪古（Fatmagul）。

搜救隊接著找到父親哈山（Hasan），但他堅持先救另一個女兒潔內普（Zeynep）和兒子沙蒂克布格拉（Saltik Bugra）。

當父親最終被救出時，救難隊爆發歡呼，高喊「真主至大」（God is great）。

美聯社報導，儘管隨著時間過去，加上嚴寒氣溫，使得救援成功的希望愈來愈渺茫。但這一家人在被埋129小時後獲救，讓救難隊今天的救援人數上升到9人。另外獲救的還有一名16歲少年，以及一名70歲婦女。

根據土耳其民營電視台NTV報導，16歲的阿加斯（Kamil Can Agas）在卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）的殘垣斷壁中被拉出時，詢問救難人員：「今天是幾號？」

由土耳其人和吉爾吉斯人組成的救難隊在救出阿加斯後，成員相互擁抱。少年的表親也同樣興奮相擁，其中一人大喊：「他出來了，兄弟。他出來了，他在這裡。」

這些成功救援案例，為震後連日傳出的慘重災情帶來些許曙光。土耳其東南部靠近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，數小時後又發生一起很可能由主震引起的幾乎相同強度餘震，迄今合計已造成2萬4000多人喪命，8萬人受傷，數百萬人無家可歸。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），一名36歲男子今天也從倒塌建物中被成功救出，送上救護車。

然而，並非每次救援都有美好結局。土耳其「自由日報」（Hurriyet）報導，救難人員今天一早在哈泰省（Hatay）一棟倒塌的建物廢墟中找到一名13歲少女，並替她插管；但在救難人員可以將她截肢從瓦礫堆中救出前，她已經身亡。

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