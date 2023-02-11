排球隊遇震遭活埋…3具遺體找到了 仍有32人下落不明

一支來自北賽普勒斯的排球校隊，日前前往土耳其參賽不幸遇到強震，師生一共39人慘遭活埋飯店，目前尋獲3具遺體，4人成功逃難，仍有32人下落不明。（截自臉書）

土耳其、敘利亞強震發生至今已逾100小時，搜救行動仍在進行，罹難人數已來到逾2.3萬人。一支來自北賽普勒斯的排球校隊，日前前往土耳其參賽不幸遇到強震，師生一共39人慘遭活埋飯店，目前尋獲3具遺體，4人成功逃難，仍有32人下落不明，年紀最小的失蹤者年僅12歲。

BBC報導，北賽普勒斯官員說，在失蹤排球隊下榻處、土耳其阿德亞曼省（Adiyaman）的伊西亞斯飯店，找到兩名教師和一名八年級學生的屍體。

據悉飯店倒塌時，一共39人在飯店裡，事後僅有4人成功逃出飯店倖免於難。據了解，當天入住飯店的39人，分別是24名年齡介於11至14歲之間的男女排球校隊學生、4名教師和一名教練，以及10名家長。

包括排球隊學童的親屬和救援人員約170已紛紛抵達現場等候搜救的最新進度，一名隨行的北賽普勒斯教育 官員表示，他們會留在事發地點，直到找到剩下的學生剩餘的學生。

一名倖存的隨隊老師表示，大家自從地震 後就沒有安心入睡過，加上他的女兒仍困在廢墟裡。

一名母親質疑入住飯店其建築物建造品質，以及當局是否確實執行安檢等相關措施。另一名女性則表示，她的12歲姪女內西爾（Nehir）目前還下落不明，據報導指出，內西爾為失蹤的女子校排中最年輕的成員。