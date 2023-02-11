敘利亞面臨二次災難… 制裁阻擋救援 美暫撤180天

國際物資源源不絕運往土耳其救助災民，但敘利亞災區卻是天壤之別。（美聯社）

土耳其、敘利亞邊境地區6日發生7.8級強震，已造成近2.3萬人罹難，國際社會紛紛派出人道主義援助馳援災區。然而相較土耳其，飽受內戰之苦的敘利亞災區處境更為嚴峻，因為美歐等西方國家常年實施制裁，加上地震 破壞基建設施，運送緊急物資變得更加困難。世衛組織（WHO）表示，敘利亞災民恐面臨「二次災難」。

2011年敘利亞內戰爆發後，美國及西方盟國大力支持敘國反對派武裝，美國政府更實施一系列制裁，包括凍結敘政府和相關人員在美資產、禁止美國公民與敘方交易或投資、禁止進口敘利亞石油 等。長年下來，當地物資貧瘠，大量民眾依賴人道主義援助。

這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一；圖為敘利亞一處損毀的建築。（路透）

伊德利布、阿勒坡等戰亂地區在本次地震中受災嚴重。然而受制裁影響，敘利亞救援隊缺乏挖掘機等設備來營救埋在廢墟下的人；敘利亞駐聯合國 代表也指出，很多貨運飛機因為制裁而拒絕在敘利亞境內機場降落。

聯合國秘書長古特雷斯9日強調，勿讓制裁妨礙敘利亞震後救援工作。在國際輿論壓力下，美國政府9日宣布，暫時放寬對敘制裁措施，時限180天，但僅限與敘地震救災、賑災需求相關的交易。

聯合國官員今天指出，土敘強震恐導致敘利亞高達530萬人無家可歸。聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」

根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。

另據「時代雜誌」（TIME）報導，強震在土耳其震垮5600多棟建築物，凸顯土耳其防震建築相關法令形同虛設，普遍偷工減料。工程師預估，土國僅1/10建築物符合抗震法規。