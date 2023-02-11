我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

敘利亞面臨二次災難… 制裁阻擋救援 美暫撤180天

編譯中心／綜合10日電
國際物資源源不絕運往土耳其救助災民，但敘利亞災區卻是天壤之別。（美聯社）
國際物資源源不絕運往土耳其救助災民，但敘利亞災區卻是天壤之別。（美聯社）

土耳其、敘利亞邊境地區6日發生7.8級強震，已造成近2.3萬人罹難，國際社會紛紛派出人道主義援助馳援災區。然而相較土耳其，飽受內戰之苦的敘利亞災區處境更為嚴峻，因為美歐等西方國家常年實施制裁，加上地震破壞基建設施，運送緊急物資變得更加困難。世衛組織（WHO）表示，敘利亞災民恐面臨「二次災難」。

2011年敘利亞內戰爆發後，美國及西方盟國大力支持敘國反對派武裝，美國政府更實施一系列制裁，包括凍結敘政府和相關人員在美資產、禁止美國公民與敘方交易或投資、禁止進口敘利亞石油等。長年下來，當地物資貧瘠，大量民眾依賴人道主義援助。

這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難...
這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一；圖為敘利亞一處損毀的建築。（路透）

伊德利布、阿勒坡等戰亂地區在本次地震中受災嚴重。然而受制裁影響，敘利亞救援隊缺乏挖掘機等設備來營救埋在廢墟下的人；敘利亞駐聯合國代表也指出，很多貨運飛機因為制裁而拒絕在敘利亞境內機場降落。

聯合國秘書長古特雷斯9日強調，勿讓制裁妨礙敘利亞震後救援工作。在國際輿論壓力下，美國政府9日宣布，暫時放寬對敘制裁措施，時限180天，但僅限與敘地震救災、賑災需求相關的交易。

聯合國官員今天指出，土敘強震恐導致敘利亞高達530萬人無家可歸。聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」

根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。

另據「時代雜誌」（TIME）報導，強震在土耳其震垮5600多棟建築物，凸顯土耳其防震建築相關法令形同虛設，普遍偷工減料。工程師預估，土國僅1/10建築物符合抗震法規。

聯合國 地震 石油

上一則

俄軍1小時彈襲17次 烏全國大斷電 法稱無法幾周內軍援

下一則

BBC：英國航母前年行經南海時 逼退1艘中國潛艦

延伸閱讀

土耳其地震傷亡慘重 中華會館籲僑界捐款賑災

土耳其地震傷亡慘重 中華會館籲僑界捐款賑災
土耳其災民等不到政府救援 怒批總統可恥別作秀

土耳其災民等不到政府救援 怒批總統可恥別作秀
大華府民眾救濟賑災 土耳其駐美使館每日收千箱物資

大華府民眾救濟賑災 土耳其駐美使館每日收千箱物資
土敘強震逾2.3萬人罹難 敘利亞530萬人無家可歸

土敘強震逾2.3萬人罹難 敘利亞530萬人無家可歸

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺