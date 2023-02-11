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土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

編譯中心／綜合10日電
土耳其強震17歲青年科庫特受困94小時被救出時，母親與搜救人員給予擁抱打氣。（美聯社）
土耳其強震17歲青年科庫特受困94小時被救出時，母親與搜救人員給予擁抱打氣。（美聯社）

距離土耳其和敘利亞強震已過了救援黃金72小時，但仍有奇蹟發生。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，搜救隊員9日稍晚在土國南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）一棟倒塌公寓廢墟，救出一名受困94小時的17歲少年科爾庫特（Adnan Muhammet Korkut）。科爾庫特獲救時說，他一直在等待救援，這幾天都靠喝自己的尿液存活。

一段在社交媒體瘋傳的影片顯示，科爾庫特告訴搜救人員：「我喝自己的尿液求生，而我也活下來了。我等待你們的救援，而你們也來了，謝天謝地。感謝你們所有人。」影片畫面顯示，科爾庫特獲救時似乎沒有大礙，周圍的搜救隊員和民眾也鼓掌和歡呼，他隨後也送醫接受治療。

來源：推特

另據土耳其當局今天發布的聲明，在強震後的第90個小時，救難人員發現一名生還的10歲女童。聲明中提到，她被救出後，第一件事就是要牛奶喝。

美國有線電視新聞網（CNN）、網路媒體gdh.digital報導，名叫薩拉姆（Hilal Sağlam）的小女孩受困在土耳其南部哈泰省（Hatay）一個建築物的廢墟下，被人發現。安塔利亞大都會消防局的聲明說，救難隊「聽到瓦礫堆底下傳來的聲音」，並在廢墟中小心地進行了7個小時的救援工作，才營救出薩拉姆。

該局表示：「這名受了傷的女童，在大家的歡呼聲中被送上擔架，隨後由救護車送醫治療。」

土耳其10歲女童震後受困90小時，獲救直呼想喝牛奶。（取材自推特）
土耳其10歲女童震後受困90小時，獲救直呼想喝牛奶。（取材自推特）

大都會 牛奶 推特

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