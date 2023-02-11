土耳其少年受困94小時喝尿求生 10歲女童也奇蹟獲救

土耳其強震17歲青年科庫特受困94小時被救出時，母親與搜救人員給予擁抱打氣。（美聯社）

距離土耳其和敘利亞強震已過了救援黃金72小時，但仍有奇蹟發生。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，搜救隊員9日稍晚在土國南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）一棟倒塌公寓廢墟，救出一名受困94小時的17歲少年科爾庫特（Adnan Muhammet Korkut）。科爾庫特獲救時說，他一直在等待救援，這幾天都靠喝自己的尿液存活。

一段在社交媒體瘋傳的影片顯示，科爾庫特告訴搜救人員：「我喝自己的尿液求生，而我也活下來了。我等待你們的救援，而你們也來了，謝天謝地。感謝你們所有人。」影片畫面顯示，科爾庫特獲救時似乎沒有大礙，周圍的搜救隊員和民眾也鼓掌和歡呼，他隨後也送醫接受治療。

#UMUTVARUYKUYOK



🙏🙏 Gaziantep'te Gölgeler Apartmanında 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



📽️ Kurtarılma anları ve sevdiklerinin mutluluğu pic.twitter.com/ERM6TMTEi8 — Ajansspor (@ajansspor) 2023年2月10日

來源：推特

另據土耳其當局今天發布的聲明，在強震後的第90個小時，救難人員發現一名生還的10歲女童。聲明中提到，她被救出後，第一件事就是要牛奶 喝。

美國有線電視新聞網（CNN）、網路媒體gdh.digital報導，名叫薩拉姆（Hilal Sağlam）的小女孩受困在土耳其南部哈泰省（Hatay）一個建築物的廢墟下，被人發現。安塔利亞大都會 消防局的聲明說，救難隊「聽到瓦礫堆底下傳來的聲音」，並在廢墟中小心地進行了7個小時的救援工作，才營救出薩拉姆。