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土耳其人愛貓 強震後營救貓咪影像全網關注

中央社安卡拉10日綜合外電報導
土耳其和敘利亞接壤地區發生一系列地震，搜救團體除了在瓦礫堆中搜尋生還者，還救出不少貓咪。(美聯社)
土耳其和敘利亞接壤地區發生一系列地震，搜救團體除了在瓦礫堆中搜尋生還者，還救出不少貓咪。(美聯社)

土耳其和敘利亞接壤地區發生一系列地震，跟時間賽跑的搜救團體除了在瓦礫堆中搜尋生還者，他們救出貓咪的照片和影片更是在網路瘋傳。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，土耳其6日接連遭到規模7.8和7.5強震襲擊，建築物嚴重受損甚至瓦解倒塌。推特用戶阿比爾（Abier）上傳兩張搜救人員抱著一隻從倒塌建築中脫困貓咪的照片，附上哭泣的表情符號寫著「土耳其貓」。這則推文已被瀏覽將近40萬次、轉推830次。

另一位推特用戶、記者韓納（Asaad Sam Hanna）上傳一組搜救人員試圖援救一隻受困斷垣殘壁中的貓咪的影片，一旁寫著：「盡你所能拯救每一個生命。」這則推文已經得到近2萬8000多次瀏覽、轉推近100次。

土耳其人愛貓是出了名的。「紐約時報」（The New York Times）2019年曾報導，在1500萬人口的土耳其第一大城伊斯坦堡估計住了12萬5000隻貓。

走訪中東或伊斯蘭國家時，預料會在街頭遇到為數眾多的流浪貓。什麼原因呢？根據「經濟學人」（The Economist）2017年的報導，伊斯蘭教先知穆罕默德可能就是個「貓奴」。

先知言行錄「聖訓」記載「愛貓是信仰的一部分」，鎖住貓不予餵食而致死會下地獄。據傳先知於烏胡德（Uhud）之役期間看到正在餵奶的阿比西尼亞貓而讓士兵繞路避免打擾。他也曾為了不吵醒正在衣袖上睡覺的貓而抽刀斷袖。

伊斯蘭世界也把貓視為守護者，認為會攻擊老鼠的貓，讓人們得以於大流行期間幾乎未受黑死病打擊。

早在土耳其共和國還沒有誕生的年代，貓在土耳其歷史上就占有一席之地。管它鄂圖曼帝國崛起或衰落，牠們都用一貫俾倪的目光從容以對。一直到今天，滿街都是貓的伊斯坦堡都還有「被貓統治的城巿」之稱。

推特 紐約時報 地震

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