受困94小時 土耳其17歲少年「靠喝尿存活」 奇蹟獲救引歡呼
距離土耳其和敘利亞強震已過了救援黃金72小時，但仍有奇蹟發生。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，搜救隊員9日稍晚在土國南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）一棟倒塌公寓廢墟，救出一名受困94小時的17歲少年科爾庫特（Adnan Muhammet Korkut）。科爾庫特獲救時說，他一直在等待救援，這幾天都靠喝自己的尿液存活。
一段在社交媒體瘋傳的影片顯示，科爾庫特告訴搜救人員，他喝自己的尿液活下來，「等待你們的救援」。他說：「我喝自己的尿液求生，而我也活下來了，謝天謝地。我等待你們的救援，而你們也來了，謝天謝地。感謝你們所有人。」
影片畫面顯示，科爾庫特獲救時似乎沒有大礙，周圍的搜救隊員和民眾也鼓掌和歡呼，科爾庫特隨後也送醫接受治療。
#UMUTVARUYKUYOK— Ajansspor (@ajansspor) February 10, 2023
🙏🙏 Gaziantep'te Gölgeler Apartmanında 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
📽️ Kurtarılma anları ve sevdiklerinin mutluluğu pic.twitter.com/ERM6TMTEi8
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