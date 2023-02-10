受困94小時 土耳其17歲少年「靠喝尿存活」 奇蹟獲救引歡呼

搜救隊員在土國南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省一棟倒塌公寓廢墟，救出一名受困94小時的17歲少年科爾庫特（中）。科爾庫特說，他受困期間靠喝尿存活。（取材自推特）

距離土耳其和敘利亞強震已過了救援黃金72小時，但仍有奇蹟發生。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，搜救隊員9日稍晚在土國南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）一棟倒塌公寓廢墟，救出一名受困94小時的17歲少年科爾庫特（Adnan Muhammet Korkut）。科爾庫特獲救時說，他一直在等待救援，這幾天都靠喝自己的尿液存活。

一段在社交媒體瘋傳的影片顯示，科爾庫特告訴搜救人員，他喝自己的尿液活下來，「等待你們的救援」。他說：「我喝自己的尿液求生，而我也活下來了，謝天謝地。我等待你們的救援，而你們也來了，謝天謝地。感謝你們所有人。」

影片畫面顯示，科爾庫特獲救時似乎沒有大礙，周圍的搜救隊員和民眾也鼓掌和歡呼，科爾庫特隨後也送醫接受治療。