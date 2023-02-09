我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40%房地產 家庭年收逾10萬元才買得起

被救出時臍帶連亡母 土耳其奇蹟寶寶引千萬人爭領養

被救出時臍帶還連著亡母 土耳其「奇蹟寶寶」引千萬人爭領養

編譯張君堯／即時報導
土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，房屋倒塌讓大量民眾被壓在廢墟中，其中一名被救出時還連著臍帶、雙親都已死亡的女嬰也聲名大噪，如今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。(美聯社)
土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，房屋倒塌讓大量民眾被壓在廢墟中，其中一名被救出時還連著臍帶、雙親都已死亡的女嬰也聲名大噪，如今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。(美聯社)

土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，房屋倒塌讓大量民眾被壓在廢墟中，其中一名被救出時還連著臍帶、雙親都已死亡的女嬰也聲名大噪，如今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。

BBC報導，當這名女嬰獲救時才剛被產下、臍帶甚至還與母親相連，隨後他被命名為「阿雅」（Aya）：在阿拉伯語中意為奇蹟、神蹟的意思。據悉，阿雅的母親、父親和其他4個兄弟姐妹皆在地震襲擊後遇難。

阿雅獲救被送往醫院治療，負責照顧她的兒科醫生馬魯夫（Hani Marouf）透露「她6日抵達醫院時的情況非常糟糕，身上有腫塊、瘀傷，渾身冰涼且幾乎沒有呼吸」，所幸經過細心照料後目前阿雅身體情況穩定。

阿雅獲救的影片在社群媒體上瘋傳，只見一名男子從倒塌的建築物廢墟中衝出，手裡抱著滿身灰塵的阿雅。如今社群媒體上有成千上萬的人希望提供收養他的相關資訊，有人表示「我想收養他，讓他過上體面的生活」，甚至有一位科威特電視主播公開表示「如果法律程序允許的話，我準備好照顧和收養這個孩子」。

照顧阿雅的醫院的經理阿提亞（Khalid Attiah）表示自己也接到來自世界各地打來、數十通希望領養艾雅的電話，本身就有一個只比阿雅大4個月的女兒的阿提亞強調「我現在不允許任何人收養她，在她遠方親戚回來之前，我會像對待自己的親人一樣照顧她」。

社群媒體 地震

上一則

IOC：烏克蘭發起抵制巴黎奧運 違反精神

下一則

SpaceX阻烏軍把Starlink用到無人機 總統顧問要求在俄烏選邊站

延伸閱讀

從中國回土耳其探親 脫口秀藝人唐小強罹難

從中國回土耳其探親 脫口秀藝人唐小強罹難
英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室

英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室
拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救
土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情

土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘