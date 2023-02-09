被救出時臍帶還連著亡母 土耳其「奇蹟寶寶」引千萬人爭領養

土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，房屋倒塌讓大量民眾被壓在廢墟中，其中一名被救出時還連著臍帶、雙親都已死亡的女嬰也聲名大噪，如今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。(美聯社)

土耳其6日遭規模7.8地震 襲擊，房屋倒塌讓大量民眾被壓在廢墟中，其中一名被救出時還連著臍帶、雙親都已死亡的女嬰也聲名大噪，如今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。

BBC報導，當這名女嬰獲救時才剛被產下、臍帶甚至還與母親相連，隨後他被命名為「阿雅」（Aya）：在阿拉伯語中意為奇蹟、神蹟的意思。據悉，阿雅的母親、父親和其他4個兄弟姐妹皆在地震襲擊後遇難。

阿雅獲救被送往醫院治療，負責照顧她的兒科醫生馬魯夫（Hani Marouf）透露「她6日抵達醫院時的情況非常糟糕，身上有腫塊、瘀傷，渾身冰涼且幾乎沒有呼吸」，所幸經過細心照料後目前阿雅身體情況穩定。

阿雅獲救的影片在社群媒體 上瘋傳，只見一名男子從倒塌的建築物廢墟中衝出，手裡抱著滿身灰塵的阿雅。如今社群媒體上有成千上萬的人希望提供收養他的相關資訊，有人表示「我想收養他，讓他過上體面的生活」，甚至有一位科威特電視主播公開表示「如果法律程序允許的話，我準備好照顧和收養這個孩子」。

照顧阿雅的醫院的經理阿提亞（Khalid Attiah）表示自己也接到來自世界各地打來、數十通希望領養艾雅的電話，本身就有一個只比阿雅大4個月的女兒的阿提亞強調「我現在不允許任何人收養她，在她遠方親戚回來之前，我會像對待自己的親人一樣照顧她」。