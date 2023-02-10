土敘強震逾2萬死 瓦礫下救出16嬰 搭土國總統專機送醫

土耳其6日遭到強烈地震襲擊、至今已造成超過1萬人死亡，不過滿目瘡痍的災區仍不時傳出振奮人心的消息，救援部隊在卡赫拉曼馬拉什地區的瓦礫下救出16名嬰兒，更直接以總統厄多安的專機送往醫院治療。（取材自推特）

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，至今已造成超過2萬人死亡，不過滿目瘡痍的災區仍不時傳出振奮人心的消息，救援部隊在卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區的瓦礫下救出16名嬰兒，更直接以總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的專機送往醫院治療。

每日郵報報導，地震 發生時，14名嬰兒身處卡赫拉曼馬拉什的醫院，當局仍無法聯繫其家人，另外2名嬰兒則是從廢墟中救出，身分也尚未確定，所幸這16名嬰兒都沒受傷。從曝光的照片中，可以見到這16名嬰兒裹著毯子、縮在救援人員的懷中熟睡。

據了解，其中一名從廢墟中救出的嬰兒是名一歲半的女嬰，在強震後56小時，被救難人員於一處遭壓垮的民宅中發現，受困期間全靠懷孕的媽媽餵母乳維持營養，母女兩人都被順利救出，讓一旁焦急苦等的爸爸激動落淚。

同樣在卡赫拉曼馬拉什地區，一名罹難者的未婚夫卻被拍到心碎一幕，只見他拉開裹屍袋認領未婚妻屍體，一邊哭泣、一邊說道「我們原定今年4月結婚，我本來要幫她披上婚紗，但現在我只能給她蓋上白布」。

路透報導，現年24歲的紡織工人卡亞（Yunus Emre Kaya）和未婚妻古爾辛（Gulcin）原本計畫去年9月結婚，但因女方父親人在國外而延後，最後卡亞表示自己唯一的希望是古爾辛和她妹妹離世時「沒有感受到任何痛苦」。