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料理功夫／層層好滋味 芝麻破酥包

閔娜
芝麻破酥包
芝麻破酥包

據說是出自雲南特色食品，試做後覺得吃來清爽又有層次感，是值得花時間一步步做的。不怕麻煩的主婦可願一試？

材料：

A.老麵：前一天將200克中筋麵粉與2克酵母粉(instantyeast)揉好後，放冰箱低溫發酵，第二天取出50克，剩下的可放凍箱做其他麵品。

B.油酥：低筋麵粉60克、沙拉油20克。

C.麵皮：老麵50克、中筋麵粉170克、低筋麵粉30克、牛奶110克、酵母粉(instantyeast)3克、糖20克、沙拉油20克。

D.內餡：芝麻粉60克、砂糖40克、低筋麵粉10克，攪拌均勻。

墊底紙：烘培紙剪成3×3公分，備用。

作法：

1.將油酥材料揉均勻成一小糰，蓋上濕布待用。

2.將麵皮所有材料及50克老麵置入麵盆，揉成麵糰後蓋上濕布，放在溫暖處發酵至兩倍大，約60分鐘至90分鐘後取出。

3.將油酥分成八球。另把麵皮揉出空氣後捏成長條，切成八份，滾圓再擀成圓型，每個圓麵皮包入一個油酥球。

將油酥分成八球。另把麵皮揉出空氣後捏成長條，切成八份，滾圓再擀成圓型，每個圓麵皮...
將油酥分成八球。另把麵皮揉出空氣後捏成長條，切成八份，滾圓再擀成圓型，每個圓麵皮包入一個油酥球。

4.將包好的油酥球桿成長型後捲起置旁，醒十分鐘，醒好後在將捲面皮擀成長形狀，再捲起，醒十分鐘，這包法是與做蛋黃酥的步驟一樣。

將包好的油酥球桿成長型後捲起置旁，醒十分鐘，醒好後在將捲面皮擀成長形狀，再捲起，...
將包好的油酥球桿成長型後捲起置旁，醒十分鐘，醒好後在將捲面皮擀成長形狀，再捲起，醒十分鐘。

5.麵皮醒完後，將兩邊捏起擀成圓狀，光滑面在下方，包入芝麻內餡，收口要捏緊，將收口朝下，擺在墊底紙上。

麵皮醒完後，將兩邊捏起擀成圓狀，光滑面在下方，包入芝麻內餡。
麵皮醒完後，將兩邊捏起擀成圓狀，光滑面在下方，包入芝麻內餡。

6.打開最小火讓蒸鍋有恆溫，將包好的包子放進蒸盤約20分鐘，見包子已漸膨大，即可開大火蒸約15分熄火，將鍋蓋稍微開一點縫，等15分後再慢慢開大一點縫，10分鐘後取出。

小叮嚀:

1.現代人注重養生，所以使用沙拉油或橄欖油，不怕胖者可將油酥的油改為豬油。

2.發酵時間看天氣，若天冷較不易發酵時，可放一鍋熱水在旁幫助提升溫度。

3.蒸包子時可在鍋蓋包一條毛巾，所以水蒸氣不致滴落在包子上。

4.蒸好時不要馬上開鍋，因冷空氣進入容易讓包子塌陷。

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