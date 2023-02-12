美國現象／全美最後洗衣板工廠 改製成樂器另類求生

「哥倫布洗衣板公司」位於俄亥俄州洛根市，牆上掛滿了各式尺寸的洗衣板。（取自臉書）

在洗衣機問世之前，用洗衣板手動搓洗衣服是件苦差事。隨著洗衣機的普及，洗衣板工廠接連倒閉，但在俄亥俄州 洛根市（Logan），「哥倫布洗衣板公司」（Columbus Washboard Company）依舊咬牙苦撐。除了最初的洗衣功能外，這種傳統的鋼板木頭洗衣板還有許多新妙用，例如當作壁掛裝飾，或是當作敲擊樂器，甚至搭配橡皮尖叫雞、鴨鳴器、汽笛和喇叭等工具，讓簡單的敲擊演奏增添變化與樂趣。

來源：YouTube

新業主出手拯救 再寫新章

哥倫布洗衣板公司是全美最後一家洗衣板製造商，四名員工在一間雜貨店的地下室製造洗衣板，每年產量約1.1萬個。哥倫布洗衣板公司共同業主之一的格斯特納（Larry Gerstner）說：「洗衣板的市場很小，但我們若能賺到足以支撐業務的金額，我們希望持續做下去。」

哥倫布洗衣板公司成立於1895年，1940年代進入鼎盛時期，每年銷售超過100萬片洗衣板；當時人們使用木製和波紋鋼片的木板，在盛裝肥皂水的大水盆中，用手搓洗衣服等服飾和床單等寢具。

古老的洗衣板，仍有顧客購買，不是用來洗衣，是買來存欣賞或當裝飾。（Getty Images）

隨著洗衣機問世和戰爭過後社會逐漸繁華富足，洗衣板的頹勢難擋，而洗衣板製造業淪為夕陽產業。

哥倫布洗衣板公司1999年差點關門大吉，格斯特納（Larry Gerstner）當年從俄亥俄州主流媒體「哥倫布電訊報」（Columbus Dispatch）報導中，得知哥倫布洗衣板公司要倒了。於是，他打電話邀請好友夫婦賈姬與貝凡‧巴內特（Jacqui & Bevan Barnett），眾人決定一起出手拯救它。

格斯特納和巴內特原本都是工程師，兩人1970年代參與「和平工作團」（Peace Corps）結識，並派往太平洋島國東加 （Tonga）協助當地人建造飛機跑道，而當時的巴內特夫婦則在東加執行母國紐西蘭的政府援助計畫。

賈姬自述她很喜歡舊機器和古老傳統，她在紐西蘭出生成長，1980年代移居俄亥俄州；當時擔任女裁縫師的她接到電話，說有合夥經營事業的機會，正合她意。

賈姬說：「哥倫布的一個朋友打電話告訴我們，『有個不錯的生意要倒了，我認為妳跟妳的先生應該來瞧一瞧。我們問他表示，那間公司是做什麼的，他回答『洗衣板』。」賈姬表示，她當時和幾乎所有人的反應一樣，訝異表示：「什麼？洗衣板？」

「哥倫布洗衣板公司」位於俄亥俄州洛根市的工廠，牆上有個大大的洗衣板做為廣告。（取自官網）

疫期洗衣店不便 逆勢熱銷

新的合夥人先把哥倫布洗衣板公司近百年歷史的加壓機和捲邊機，遷至洛根一家磚廠，並在新廠房一側掛上12呎乘24呎的洗衣板複製品，當作地標。隨後，他們著手改良材料和製程，用更堅固的鋼材來減少背板木條，簡化生產製程，並以鋼捲取代鋼帶，降低成本浪費。

洗衣板的木材也從松木換成更堅硬的俄亥俄楊木，以及更牢固的釘子。員工用鎯頭和氣動釘槍來組裝洗衣板，並測試Dubl Handi等洗衣板的硬度。

哥倫布洗衣板公司過去外銷到全球各地，僅南極洲除外。工廠牆上掛著一張產品銷售地圖，彩色圖釘滿各個銷售處，包括烏拉圭、芬蘭、馬達加斯加、日本和澳洲 。

賈姬說：「我們會盡可能維持哥倫布洗衣板公司的生計並讓工廠的機器持續運作，我們希望讓這間公司在歷史長河裡屹立不搖。」

該公司表示，2020年由於新冠肺炎疫情影響，自助洗衣店提供的服務有限，洗衣板逆勢熱銷，年銷售額比2019年增加57%。

洗衣板化身為吉他，從無聲到響起美妙的音符。（取自臉書）

4成洗衣板 被當樂器用

哥倫布洗衣板公司走過近130年的歲月後，已成全美最後一間持續製造洗衣板的工廠，該公司的一部分銷售對象是鄉村樂曲「藍草音樂」（Bluegrass music）的音樂家和業餘民謠愛好者，這群音樂家賦予洗衣板新生命，將它當作打擊樂器，譜出美妙樂章。

賈姬早就注意到，不少購買洗衣板的顧客對洗衣興趣缺缺。

哥倫布洗衣板公司表示，大部分的銷售員自亞馬遜（Amazon）網路商店，其中不乏買來單純欣賞、當裝飾的消費者。

明尼蘇達州的卡利尼‧布萊爾（Carlene Blair）表示，她在洗衣機和烘乾機旁邊的牆上共掛有六塊洗衣板，每塊售價僅9.99元，「當裝飾剛好」。她說：「我從來沒用它洗過衣服，我就喜歡那種古色古香的感覺。」

洗衣板作為樂器可追溯至南方農場，當時的奴隸會利用任何可取得的工具來演奏。到了1930年代，洗衣板已進入主流音樂表演領域，著名樂團包括「洗衣板音樂節奏國王」（The Washboard Rhythm Kings）。

若以材料細分，洗衣板就是金屬和木頭，而演奏者會在手指頭上套上「頂針」（thimbles），避免演奏時傷及手指。

洗衣板可單獨作為樂器，也能搭配其他外掛配件，包括鈴鐺、警報器、喇叭、橡皮尖叫雞和鴨鳴器（duck call）等。

全職洗衣板演奏者「洗衣板漢克」（Washboard Hank）不願透露他的真實身分，他說表演洗衣板音樂並不是為了錢，而他的興趣也沒有擴及生活中其他領域。他開玩笑說：「如果你好奇，我可以告訴你，我家沒有洗衣板形狀的泳池。」

另一名洗衣板演奏家金頓（Conor Knighton）詢問賈姬：「你們可知道有多少洗衣板被用作樂器嗎？」賈姬說：「我們認為，約占年度總銷量的40%。」

「洗衣板演奏者鑑賞會」（Washboard Player Appreciation Society）透過「臉書」（Facebook）粉絲團吸引同好，分享敲打洗衣板演奏的樂趣。

每一位洗衣板演奏家都有獨樹一格的配件組合。（取自臉書）

每年6月音樂節 宛如朝聖

此外，洛根市為保有這項傳統工藝，每年6月舉辦「洗衣板音樂節」（Washboard Music Festivail）。

1988年開始演奏洗衣板音樂的瑞貝卡‧林賽（Rebecca Lindsey）參加該活動多年，她有一套訂做的洗衣板樂器，取名「柯斯莫」（Cosmo）。

「柯斯莫」重約47.5磅，可發出20種音效，包含四小節木琴、鴨叫聲和汽笛聲，當她敲奏的手指套磨損「柯斯莫」後，她向哥倫布洗衣板公司訂購一塊新的洗衣板。林賽說：「哥倫布洗衣板公司是美國碩果僅存的洗衣板工廠了，無論如何，我將會是他們的忠實顧客。」

洗衣板音樂節有小火車穿梭活動會場。（取自臉書） 等不及夏季的洗衣板音樂節到來？哥倫布洗衣板公司展示冰雕版本的洗衣板，讓人先睹為快。（取自臉書）

對於洗衣板樂手而言，洛根行宛如朝聖，畢竟洛根是全美碩果僅存的洗衣板工廠所在地。

一年一度的「洗衣板音樂節」讓人有機會一睹小鎮獨特小企業的風采，今年的洗衣板音樂節訂6月15日到17日登場。