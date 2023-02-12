大仁說財經／中國解封 全球物價將隨之狂飆？

中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

經過近三年的嚴格新冠疫情控制後，中國迅速重新開放或許可能為全球經濟成長提供急需的提振，但也可能在通膨剛開始出現回落跡象時加劇通膨。這個全球第二大經濟體及最大的商品消費國的復甦，可能推高今年的全球燃料、工業金屬和食品價格。

食品、能源價格 可能續漲

德意志銀行分析師 引用倫敦金屬交易所(LME)的數據指出，自1月初以來，銅、鋁和鋅的價格均創下11年來最佳一年開局，平均上漲13%。主要用於製造電子產品的錫已飆升30%，為32年來最大漲幅。

貴金屬交易商MKS Pamp金屬策略主管席爾斯(Nicky Shiels)指出，「我們的確預計會有大量被壓抑的需求重返市場，特別是在農曆新年之後」「市場已在預期中反彈」。

反映中國復甦希望而上漲的不僅是大宗商品。自今年開年以來，MSCI中國指數中的股票已上漲14%；追蹤在美上市中概股的那斯達克金龍中國指數同期上漲19%。

已經有些跡象顯示經濟正在重新站穩腳跟。精品零售集團路威酩軒集團(LVMHF) CEO阿諾特(Bernard Arnault)告訴分析師，中國遊客現在獲准前往澳門的訪客人數反彈「十分驚人」。

自去年12月民眾對疫情限制掀起數次抗議浪潮之後，中國政府一直在迅速廢除其嚴格的清零新冠疫情限制政策。分析師指出，重新開放的速度以及確診感染數可能已經達到頂峰的跡象令人驚訝。

但瑞銀(UBS)金屬和礦業分析師梅傑(Daniel Major)指出，銅和鋁等金屬「對整體通膨的影響程度並不是很大」。

然而，如果全球食品和能源價格再次開始上漲，這可能會導致更高的消費物價。

中國的重新開放可能會增加對農產品的需求，但全球仍處於當代史上最嚴重的糧食危機之中，主食小麥的期貨價格仍較2020年中期價格開始穩步上漲時高出58%。

Capital Economics大宗商品經濟學家威勒伯恩(Bill Weatherburn)之前曾提出報告表示，中國主要用於飼養牲畜的大豆進口量在12月較去年同期猛增18%，這可能是因為買家預計1月餐廳的需求會反彈。

對石油需求激增 歐洲緊張

中國的重新開放預計也將推高對石油的需求。國際能源署(IEA)在1月的報告中表示，今年全球需求可能飆升至每天1.017億桶的歷史新高，其中中國幾乎占增幅的一半。

Capital Economics首席大宗商品經濟學家貝恩(Caroline Bain)表示，預計今年稍後隨著旅遊和消費回暖，油價 將上漲。

該研究小組現在預計，全球石油指標布蘭特原油價格到今年年底將從每桶85元升至每桶95元。美國汽油價格在一個月內已經上漲每加侖40分，部分原因是自12月初以來原油價格上漲。

油價上漲可能有助於推高全球通膨，或至少維持高點不墜；這對消費者物價漲勢剛顯示出放緩跡象、企業和投資人對全球央行可能很快結束升息的希望來說，實是個不利的消息。

中國對能源的需求可能對歐洲來說尤其困難，因為歐洲大陸一直試圖在明年冬天之前補充天然氣 儲備，這將產生競爭效果。

自8月創下每兆瓦時343歐元（約374美元）歷史新高之後，歐洲的基準天然氣價格已下跌84%。如果中國與歐洲競爭來自歐盟最大供應商美國和卡達的固定數量的液化天然氣，這種趨勢可能會開始逆轉。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在世界經濟論壇(ETF)的一個小組會議上表示：「中國將從世界各地購買的液化天然氣數量，將高於我們所預期。」「大宗商品需求增加，尤其是能源需求將帶來更大的通膨壓力。」她並補充說歐洲央行計畫「堅持」提高利率以幫助抑制通膨。

預期物價大漲 或嫌誇大

然而，對全面物價大幅上漲的預期也許可能被誇大了。

貝恩表示，鋼鐵需求要到今年下半年才會回升，因為作為金屬消費大戶的中國陷入困境的房產業的活動仍然低迷。

CMC Markets首席市場分析師休森(Michael Hewsom)指出：「我不相信中國的需求會像人們認為的那樣推動天然氣和電力價格上漲。」

休森補充說，中國和印度可以憑折扣價進口俄羅斯天然氣，從而使美國等其他供應商的貨物能夠運往歐洲。

Capital Economics在1月的報告中表示，中國對能源、金屬和食品的需求激增，也可能「部分被發達經濟體對中國製成品出口的疲軟需求所抵消」。

瑞銀的梅傑表示，中國的反彈可能是由「休閒和國內消費」推動的。

這意味著與銅和鋁相比，重工業的基本材料鋼鐵和鐵礦石價格不太可能大幅上漲，銅和鋁存在於一系列國內商品中。

牛津經濟研究院全球宏觀研究主管梅伊(Ben May)表示，任何因中國經濟復甦而導致的全球通膨上升，可能「比許多人擔心的要小」。

他補充說，這在一定程度上是因為中國正在自行重新開放，這與美國和歐洲不同，美國和歐洲大致同時解除了疫情限制，從而加劇了商品競爭。