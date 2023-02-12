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封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

張晨
范曉武為桂花拉糕擺盤。（圖：范曉武提供）
范曉武為桂花拉糕擺盤。（圖：范曉武提供）

紐約華裔銀行家兼烹飪書作者范曉武，本月受美國華人博物館(MOCA)邀請在線烹飪傳統本幫菜──水晶蝦仁和香菇白菜；配合其去年中出版的新書及菜譜「Food and Cooking of Shanghai：Recipes and Stories from China’s Most Dynamic City」，從歷史和風土講述上海的最地道的美食烹飪方法；他說：「通過美食，我們總能找到回家的路。」

范曉武表示，作為土生土長的上海人，他1990年代末來美國攻讀商學碩士，畢業後一直在紐約金融業從事20餘年；作為MOCA的會員，他時常受邀活動，最近一次便是在端午節時教授如何製作粽子。

「我愛好美食，自小家中也將『食』奉為頭等大事。」他說，到美國後為解那一味鄉愁，從自己的廚房中第一次感知到了「中餐精神」──「菜系流派分支甚廣，每一個都值得細細品嘗。」

范曉武在紐約國際烹飪中心進行西餐經典烹飪培訓。（圖：范曉武提供）
范曉武在紐約國際烹飪中心進行西餐經典烹飪培訓。（圖：范曉武提供）

主攻中餐烹飪 追根溯源

范曉武表示，再到後來，他發現自己痴迷的並非只有烹飪和品鑑，更想要追根溯源，從歷史影響和風土人情看待食物的製作技法和演變；2011年他在紐約國際烹飪中心(International Culinary Center in New York)進行了九個月的西餐經典烹飪培訓，2012年開始了自己的博客「SOY, RICE, FIRE」。

香菇白菜典雅很清新，這道素菜跟隨了傳統的寺廟作法，不加辛味料。（圖：范曉武提供）
香菇白菜典雅很清新，這道素菜跟隨了傳統的寺廟作法，不加辛味料。（圖：范曉武提供）

「內容輸出上我堅定不移的主攻中餐烹飪。」他表示，做菜其實是一件再樸素不過的事，他的書也不是氣勢恢弘、詞藻華麗的那一種，也不是學富五車、旁徵博引的那一類；「我追求的是事事清楚明白，重要的是有所發現，或許能影響一小部分年輕人。」

2017年，范曉武決定從銀行工作中做短暫休息，專心寫書，2018年開始至2019年，他花費了大量的時間在上海做調研和學習；上海菜作為融合菜，在20世紀初就匯集了蘇、錫、寧、徽等16個地方風味的菜餚。

異鄉生活20餘年，此次也給了他重溫在上海生活的感覺，他說，而家始終是家，跟記憶中一樣，弄堂附近的小菜場懷舊且親切──人們浸潤在這種市井氣中交談，什麼是時令菜，什麼食材就要落市了，得趕快買，都是門道。

上海菜總給人一種濃油赤醬的甜膩迷思，范曉武表示，傳統的本幫菜從前是做給勞力吃的下飯菜，後來逐步開始向原汁原味靠攏；此次在MOCA製作的水晶蝦仁和香菇白菜都是最經典的本幫菜。

蝦子一定是上海人宴請的頭盤，因為意有「歡迎」之意。（圖：范曉武提供）
蝦子一定是上海人宴請的頭盤，因為意有「歡迎」之意。（圖：范曉武提供）

看年輕人叫外賣 很痛心

蝦子一定是上海人宴請的頭道熱盤，因為意有「歡迎」之意，范曉武說，香菇白菜也最為典雅很清新，這道素菜他也跟隨了傳統的寺廟作法──不加薑蒜和蔥等辛料味，只加醬油和糖，保留了香菇的特殊鮮味。

小籠包作為名揚海外的上海菜也在書中占有重要地位。（圖：范曉武提供）
小籠包作為名揚海外的上海菜也在書中占有重要地位。（圖：范曉武提供）

小籠包作為名揚海外的上海菜也在書中占有重要地位，他笑談，每每看到年輕人叫外賣就會非常痛心，一道原本應坐下來小心吸吮汁水的佳餚，卻在派送的路上變成了麵皮湯。

「一本好的烹飪書，菜譜只是一小部分，而一道菜餚背後的風土人情是無限的。」范曉武說，就像在曼哈頓工作生活這麼多年，喜歡的從來不是什麼米其林餐廳或天台酒吧，「聯合廣場的農貿市場是我的最愛。」

如今翻開一本菜譜，作者都好似默認讀者是烹飪大師，「作熟」，「加若干」，「加適量」等詞彙隨處可見；范曉武表示，一分之差，口感就不盡相同，但若細看1980、1990年代的菜譜，他們就會把幾錢幾兩寫得非常細緻，「我也更想遵循這樣的傳統。」

書中有五個散文，其中一篇是范曉武走到城隍廟，當時正值農曆十五的道教法會，他便跟著祈禱，希望傳統美食永存；因為「通過美食，我們總能找到回家的路。」他寫道。

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