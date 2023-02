封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

范曉武為桂花拉糕擺盤。(圖:范曉武提供)

紐約華裔銀行家兼烹飪書作者范曉武,本月受美國華人博物館 (MOCA)邀請在線烹飪傳統本幫菜──水晶蝦仁和香菇白菜;配合其去年中出版的新書及菜譜「Food and Cooking of Shanghai:Recipes and Stories from China’s Most Dynamic City」,從歷史和風土講述上海的最地道的美食 烹飪方法;他說:「通過美食,我們總能找到回家的路。」

范曉武表示,作為土生土長的上海人,他1990年代末來美國攻讀商學碩士,畢業後一直在紐約金融業從事20餘年;作為MOCA的會員,他時常受邀活動,最近一次便是在端午節 時教授如何製作粽子。

「我愛好美食,自小家中也將『食』奉為頭等大事。」他說,到美國後為解那一味鄉愁,從自己的廚房中第一次感知到了「中餐精神」──「菜系流派分支甚廣,每一個都值得細細品嘗。」

范曉武在紐約國際烹飪中心進行西餐經典烹飪培訓。(圖:范曉武提供)

主攻中餐烹飪 追根溯源

范曉武表示,再到後來,他發現自己痴迷的並非只有烹飪和品鑑,更想要追根溯源,從歷史影響和風土人情看待食物的製作技法和演變;2011年他在紐約國際烹飪中心(International Culinary Center in New York)進行了九個月的西餐經典烹飪培訓,2012年開始了自己的博客「SOY, RICE, FIRE」。

香菇白菜典雅很清新,這道素菜跟隨了傳統的寺廟作法,不加辛味料。(圖:范曉武提供)

「內容輸出上我堅定不移的主攻中餐烹飪。」他表示,做菜其實是一件再樸素不過的事,他的書也不是氣勢恢弘、詞藻華麗的那一種,也不是學富五車、旁徵博引的那一類;「我追求的是事事清楚明白,重要的是有所發現,或許能影響一小部分年輕人。」

2017年,范曉武決定從銀行工作中做短暫休息,專心寫書,2018年開始至2019年,他花費了大量的時間在上海做調研和學習;上海菜作為融合菜,在20世紀初就匯集了蘇、錫、寧、徽等16個地方風味的菜餚。

異鄉生活20餘年,此次也給了他重溫在上海生活的感覺,他說,而家始終是家,跟記憶中一樣,弄堂附近的小菜場懷舊且親切──人們浸潤在這種市井氣中交談,什麼是時令菜,什麼食材就要落市了,得趕快買,都是門道。

上海菜總給人一種濃油赤醬的甜膩迷思,范曉武表示,傳統的本幫菜從前是做給勞力吃的下飯菜,後來逐步開始向原汁原味靠攏;此次在MOCA製作的水晶蝦仁和香菇白菜都是最經典的本幫菜。

蝦子一定是上海人宴請的頭盤,因為意有「歡迎」之意。(圖:范曉武提供)

看年輕人叫外賣 很痛心

蝦子一定是上海人宴請的頭道熱盤,因為意有「歡迎」之意,范曉武說,香菇白菜也最為典雅很清新,這道素菜他也跟隨了傳統的寺廟作法──不加薑蒜和蔥等辛料味,只加醬油和糖,保留了香菇的特殊鮮味。

小籠包作為名揚海外的上海菜也在書中占有重要地位。(圖:范曉武提供)

小籠包作為名揚海外的上海菜也在書中占有重要地位,他笑談,每每看到年輕人叫外賣就會非常痛心,一道原本應坐下來小心吸吮汁水的佳餚,卻在派送的路上變成了麵皮湯。

「一本好的烹飪書,菜譜只是一小部分,而一道菜餚背後的風土人情是無限的。」范曉武說,就像在曼哈頓工作生活這麼多年,喜歡的從來不是什麼米其林餐廳或天台酒吧,「聯合廣場的農貿市場是我的最愛。」

如今翻開一本菜譜,作者都好似默認讀者是烹飪大師,「作熟」,「加若干」,「加適量」等詞彙隨處可見;范曉武表示,一分之差,口感就不盡相同,但若細看1980、1990年代的菜譜,他們就會把幾錢幾兩寫得非常細緻,「我也更想遵循這樣的傳統。」

書中有五個散文,其中一篇是范曉武走到城隍廟,當時正值農曆十五的道教法會,他便跟著祈禱,希望傳統美食永存;因為「通過美食,我們總能找到回家的路。」他寫道。