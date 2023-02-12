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封面故事／懷舊風 廠商找出新客源

顏伶如
麥當勞的「快樂兒童餐」，滿足成人的思念情懷。 懷舊情緒很暢銷，營銷人員也知道這一點。（美聯社）
麥當勞的「快樂兒童餐」，滿足成人的思念情懷。 懷舊情緒很暢銷，營銷人員也知道這一點。（美聯社）

懷舊之情能用來賺錢，商家深知商機所在，懂得如何讓消費者願意掏錢，滿足思念情懷。美聯社報導，如今市場上出現許頗有歷史的物件，其中愈來愈多帶有另類特點。數百萬民眾成長過程中一路相伴的點心、遊戲設備及科技產品，廠商到現在都常常重新上市，保留原汁原味精髓的同時也注入現代感。

美聯社報導，廠商發現懷舊商品可以爭取昔日客源回流，如果產品帶有新特點，還可同時贏得新一代消費者青睞。

數據分析公司「全球數據」(GlobalData)管理部主任桑德斯(Neil Saunders)說，對於過去的流行風潮或趨勢，許多Z世代(Gen Z)或較年輕的千禧世代（Millennials)消費者是第一次接觸，「因此與產品有著不一樣的關係，他們是透過當代角度看待這些產品」。

桑德斯分析，如此一來產品便必須要有現代感，才能獲得年輕消費者認同，「年輕人消費者通常比較在乎新奇感與體驗，而不只是純粹的懷舊之情而已」。

瑞典金融科技公司Klarna指出，「老式科技」(vintage tech)過去幾年銷售大增，某些產品並未改變，某些則有大幅更新。2022年2月的有線耳機銷售量，與一年前同期相比增加了300%，掀蓋式手機在2022年8月的銷售量也比一年前成長80%。

內附小玩具的麥當勞(McDonald's)「快樂兒童餐」(Happy Meal)，讓許多消費者童年時期不知一該先吃雞塊，還是要先玩玩具才好。如今麥當勞推出大人版的「快樂兒童餐」，贈品是由服裝品牌Cactus Plant Flea Market製作。麥當勞上周公布季報表現亮麗，新版「快樂兒童餐」行功不可沒。

棉花糖品牌Peeps明年是創立70周年，廠商與胡椒博士合作，推出新產品。（美聯社...
棉花糖品牌Peeps明年是創立70周年，廠商與胡椒博士合作，推出新產品。（美聯社）

2024年將是棉花糖品牌Peeps創立70周年，廠商為今年復活節推出與胡椒博士(Dr Pepper)飲料合作的產品，以及與Mike and Ike合作的產品。

一名三星員工在活動中展示摺疊式手機。2021年間，三星摺疊式手機出貨量將近100...
一名三星員工在活動中展示摺疊式手機。2021年間，三星摺疊式手機出貨量將近1000萬支，摺疊式手機銷售從2020年至2021年更成長了300%。（美聯社）

掀蓋式手機消失十年後，某些青少年現在選擇使用這款老手機，避免自己沉迷於手機使用。不過，以三星(Samsung)的Galaxy Z 掀蓋式手機為例，功能已有大幅提升。2021年間，三星摺疊式手機出貨量將近1000萬支，摺疊式手機銷售從2020年至2021年更成長了300%。

手機 麥當勞 桑德斯

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