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流行／2023代表色：暖黃、洋紅 寓意療癒與活力

周靜芝
東西兩大色彩權威機構選出的2023年代表色，右為日本色彩協會JAFCA公布的「Luminous Yellow」暖黃色，左為美國Pantone選出的「Viva Magenta」洋紅色。(合成圖，取自JAFCA、Pantone)
東西兩大色彩權威機構選出的2023年代表色，右為日本色彩協會JAFCA公布的「Luminous Yellow」暖黃色，左為美國Pantone選出的「Viva Magenta」洋紅色。(合成圖，取自JAFCA、Pantone)

2023年，東西兩大色彩權威機構都選出了新年度的代表色。日本色彩協會JAFCA公布的2023代表色「Luminous Yellow」，有如陽光般的暖黃色，寓意療癒與希望。而總部位於美國新澤西州的色彩權威機構Pantone也在稍早公布了2023年代表色「Viva Magenta」，充滿活力、傳遞勇敢正能量的洋紅色，展現人們在邁入新的一年時，感受到的韌性、樂觀與創造力。

不論是暖黃或洋紅，都象徵經歷數年的疫情之後、以及戰爭衝突影響，人們渴望從逆境中找到重新振作起來的力量。「Luminous Yellow」被視為可讓心靈平靜的色彩，JAFCA網站上如此說明，「人們渴望生存的力量、渴望從逆境中重新振作起來的力量，但似乎仍徘徊在看不到未來，無法度過不確定的狀態的日子當中。」

至於Pantone公布的2023年度代表色「Viva Magenta」，是一種源自紅色系列的自然色調，介於紅與紫色之間，充滿活力熱情、勇敢無畏且激勵人心的洋紅色，同樣是被認為最符合後疫情時代，給人希望並展現新生力量。

Pantone表示，「Viva Magenta」的部分靈感來自於自然界裡的「胭脂蟲」(Dactylopius coccus，又名洋紅蟲)，是一種約0.2英寸長的昆蟲，原產於美州，外表為醒目的紅色，與棲息地中顏色相似的花朵、水果融為一體。經歷千年，許多物種早已滅絕，但胭脂蟲卻存活了下來，向世界展現牠獨特、美麗的色彩，Pantone色彩研究機構副總裁普瑞斯曼(Laurie Pressman)表示，那堅硬的外殼其實也象徵了我們多數人在過去兩年所展現的勇敢與無畏。

「Viva Magenta」洋紅色的部分靈感來自於自然界裡的「胭脂蟲」。(取自P...
「Viva Magenta」洋紅色的部分靈感來自於自然界裡的「胭脂蟲」。(取自Pantone)

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