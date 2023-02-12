流行／2023代表色：暖黃、洋紅 寓意療癒與活力

東西兩大色彩權威機構選出的2023年代表色，右為日本色彩協會JAFCA公布的「Luminous Yellow」暖黃色，左為美國Pantone選出的「Viva Magenta」洋紅色。(合成圖，取自JAFCA、Pantone)

2023年，東西兩大色彩權威機構都選出了新年度的代表色。日本 色彩協會JAFCA公布的2023代表色「Luminous Yellow」，有如陽光般的暖黃色，寓意療癒與希望。而總部位於美國新澤西州 的色彩權威機構Pantone也在稍早公布了2023年代表色「Viva Magenta」，充滿活力、傳遞勇敢正能量的洋紅色，展現人們在邁入新的一年時，感受到的韌性、樂觀與創造力。

不論是暖黃或洋紅，都象徵經歷數年的疫情 之後、以及戰爭衝突影響，人們渴望從逆境中找到重新振作起來的力量。「Luminous Yellow」被視為可讓心靈平靜的色彩，JAFCA網站上如此說明，「人們渴望生存的力量、渴望從逆境中重新振作起來的力量，但似乎仍徘徊在看不到未來，無法度過不確定的狀態的日子當中。」

至於Pantone公布的2023年度代表色「Viva Magenta」，是一種源自紅色系列的自然色調，介於紅與紫色之間，充滿活力熱情、勇敢無畏且激勵人心的洋紅色，同樣是被認為最符合後疫情時代，給人希望並展現新生力量。