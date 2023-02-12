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流行／谷歌地圖統計：全美拍照第一熱點在這裡

周靜芝
從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，在谷歌地圖2022年搜索量的統計中，名列全美熱門景點第一。（Getty Images）
從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，在谷歌地圖2022年搜索量的統計中，名列全美熱門景點第一。（Getty Images）

想像一下這個畫面，一條鋪著鵝卵石的街道、兩旁是歷史悠久的紅磚建築，遠處是矗立著曼哈頓大橋和帝國大廈。這些元素中的任何一項，都足以成為Instagram上值得分享的熱門攝影景點，但現在卻結合在一起，像是流行元素的「四重奏」 (quadfecta)，這個夢幻般的地點便是紐約布魯克林的丹波(Dumo)社區。

谷歌地圖上，從丹波眺望曼哈頓大橋的這個拍攝角度，不僅獲得4.8顆星評價、1884則評論以及多達7444張照片，在谷歌地圖的2022年搜索量統計中，它也名列全美熱門景點類別的第一。

當然，這裡有著紐約城市景觀的經典元素，歷史照片顯示曼哈頓大橋是在1909年完工時才開始進人們的視線，而帝國大廈要到1931年完工後，才完美地融入這個景框中。雖然歷史照片也顯示，鵝卵石街道曾在某些時間點被覆蓋，但今天它是這幅美麗風景中重要的一部分。

正如紐約市官方旅遊指南所敘述，丹波隨著人氣的高漲，當地幾乎隨時可以看到一批又一批的遊客在此等待拍攝同一個角度的照片，彷彿這裡有著令人無法抗拒的魔力。

雖然到這個夢幻景點拍照是吸引觀光客旅遊該地區的主要原因，但谷歌地圖的評論中，網友也大大讚揚了整個丹波社區。一位遊客寫道，「街區到處都是餐館，可以點客速食或只是小憩一下」，另一位網友說，「我們真的很喜歡這個經典、歷史悠久社區的景點和氛圍」。

這個場景也因為經常出現在電影和電視中，而廣為人知。最著名的便是導演塞吉歐·李昂尼（Sergio Leone）1984年的電影「四海兄弟」(Once Upon a Time in America) ，宣傳海報便在此取景。

在2022年谷歌地圖全美搜索量最大的景點中，排名前10名的景點還有加州的金門公園 (Golden Gate)、拉斯維加斯的百樂宮噴泉 (Bellagio Fountain)、亞利桑納州的馬蹄灣 (Horseshoe Bend)、北卡羅來納州的大煙山鐵路 (Great Smoky Mountains Railroad)，以及加州優勝美地的冰川點 (Glacier Point)等。

谷歌 曼哈頓 加州

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