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每周一書／幸福食堂 平底鍋烹百變料理

紐約世界書局

疫情這三年，因遠距上班，許多不下廚做菜的朋友，都變成廚技高手，燒得一手好菜。隨著疫情結束，大家回到實體辦公室，恢復帶飯盒上班的日子。

手藝進步之後，品味更上一層樓，飯盒也要多講究些； 「幸福食堂」一書作者以平底鍋烹調料理，根據食材的味道來調味，製作出美味的料理，變成盒飯，不失美味。更重要的是符合上班族的快速 × 簡單 × 夠味 × 天然 × 省力。

作者角田真秀為何強調「炒煮燜燒，一鍋搞定」？她說，平底鍋的優勢是底部面積廣，導熱快，特別適合運用在快炒及快煮料理上。購買尺寸合適的鍋蓋，更能靈活這道優勢，保持肉質鮮嫩及蔬菜的水分。

以快炒為例：

黑醋炒物，可拌炒豬肉、馬鈴薯、蕃茄，可拌炒豬肉、茄子、山苦瓜，可拌炒雞肉、竹筍、四季豆，也可素炒油豆腐、彩椒、青椒。

 

蠔油炒物，可炒竹筍豬肉蛋，可炒韭菜豬，可炒蕃茄蛋，可炒肉片蔬菜，可炒茄子豬。

咖哩炒物，可炒紅薯豬肉，可炒旗魚。

味噌炒物，可炒櫛瓜雞肉佐羅勒，可炒青椒鮪魚。

也可悶燒，白酒蒸綠花椰菜雞肉，蒸豬肉高麗菜，蒸舞菇白肉魚，蒸蛤蛤蜊佐蘆筍。

 

歐姆蛋料理，比如吻仔魚歐姆蛋，蘑菇起司歐姆蛋。

 

鹽蒸物，可蒸金針菇雞肉，可蒸舞菇烤豆腐，可蒸豆苗雞。

這本書設置了許多小方格來說明醬料的調配方式，像是「黑醋炒物」、「檸檬醬油」……等。同一個小節內介紹了幾個類似的食譜，藉由比較不同食譜，讀者更能了解如何調整食材的調味。食材會隨著季節不同而改變味道，即便是常買的蔬菜或魚也會有個別差異。

食譜並不只是照書本的規定去製作，必須要加入實作才是真正的完成。這本書不是在教你「正確」的料理方法，而是請大家在日常生活中根據食材、料理方式，讓您能夠隨意混搭，享受烹飪的樂趣，為自己做出想吃的料理，這才是作者想傳達的事。 

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

食譜 蔬菜 疫情

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