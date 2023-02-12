醫師的話／昆蟲 新時代蛋白質食物

在南美哥倫比亞首都波哥大，發現景點叫賣的零食是大黑蟻。（作者提供）

日前在南美哥倫比亞做義診完後，到了首都波哥大，發現在遊覽景點到處叫賣的零食，竟然是大黑蟻，心中非常震驚。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的報導，目前全世界大約有20億的人口，將昆蟲當作一種日常食物。調查發現更是令人驚訝，在超過100萬種的昆蟲中，竟然有1900種昆蟲可供人類食用。

Q1：有哪些昆蟲是可以吃的呢？

A1：目前世界上所食用的昆蟲，比較出名的有：東南亞日本、韓國、泰國、柬埔寨的油炸昆蟲、中國江南一帶食用的蠶蛹、中國和墨西哥的炸草蜢、中非和南非的蝗蟲和毛蟲，巴基斯坦一帶的食用沙漠蝗蟲，還有澳洲人喜愛的飛蛾和吉丁蟲料理等。一般在南美沿街叫賣的零食烤螞蟻，則是大黑蟻中的一種。

Q2：誰說昆蟲可以當作食物來吃的？

A2：也許因為人口暴增，食物短缺；在2021年5月，歐盟終於正式批准「乾黃粉蟲」作為人類食用昆蟲。允許整個昆蟲或者部分作為加工食品，如漢堡的肉餅，香腸，義大利麺或零食中的成分。

Q3：為什麼昆蟲可以吃呢？

A3：昆蟲被認為是高度營養的；它們中的大多數富含蛋白質 、健康脂肪、鐵和鈣，碳水化合物含量低。事實上，糧農組織報告的作者聲稱，昆蟲與牛肉等通常食用的肉類一樣，或者更有營養。

另外根據營養科學雜誌，昆蟲是一種真正的動物蛋白質，包含所有九種必需氨基酸；它們是一種益生元纖維（益生菌的營養），抗氧化劑含量非常高，歐米茄3：6完美平衡，富含B12、鈣、鋅、鐵等。

昆蟲的單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸含量也很高。還有牠們富含微量元素，如銅、鐵、鎂、錳、磷、硒和鋅，在某些情況下還含有維生素，如核黃素、泛酸、生物素和葉酸等。

Q4：目前的食物中有昆蟲成分嗎？

A4：目前FDA 允許每225克通心粉最多含有225個昆蟲碎片（是的，這是每克一隻蟲子）和每225克4.5根囓齒動物（老鼠）毛髮。每100克，FDA允許在大多數番茄產品中含有10個蠅卵、5個蠅卵和1個蛆，或2個蛆。其他不贅訴。

另外，美國飲食的新「成績單」：不是「F」，而是……對於每四分之一杯玉米粉，FDA允許平均有一個或多個完整的昆蟲、兩個或更多囓齒動物毛髮和50個或更多昆蟲碎片。

Q5：年紀大的人也能吃昆蟲嗎？

A5：因為許多昆蟲如蟋蟀，草蜢含有大量的蛋白質與大豆含量相當。建議為為銀髮族營養品和運動員高蛋白補充品。

Q6：：昆蟲當成食物，還有其他好處嗎？

A6：昆蟲食品具有許多優勢，除製造成本低，價值高之外，還能友善環境。也在臨床上被證實更容易消化、增肌、促進新陳代謝，低膽固醇食品。

（作者為大華府執業醫師）

冬蟲夏草 是昆蟲食物嗎？

●本期「醫生的話」聊起昆蟲的營養。大家比較熟悉的聽起來像是「昆蟲食物」的，可能是高貴的藥材「冬蟲夏草」。

冬蟲夏草，是昆蟲食物嗎？它是生長在土裡的菌類孢子，在幼蟲體內生長，吸取其養分。冬季時，幼蟲被蟲草菌寄生死亡後，組織和外殼會與菌絲結合成堅硬的菌絲體，因為外表仍如幼蟲，被稱為「冬蟲」；春天來臨，菌絲生長；夏天時像植物，名之為「夏草」。

中國大陸的冬蟲夏草的產量占世界產量的98%，而青海冬蟲夏草又占中國60%以上的產量，是世界冬蟲夏草的主產區，也是青海省蟲草產區農牧民增收的重要來源。

據不完全統計，品質上乘的青海玉樹雜多冬蟲夏草2021年的交易價格為每斤4萬元至6萬元，年交易約20億元。據不完全統計，品質上乘的青海玉樹雜多冬蟲夏草2021年的交易價格為每斤4萬元至6萬元，年交易約20億元。近五年來，冬蟲夏草價格持續上漲。

冬蟲夏草曾被認為可「補肺益腎，止血化痰」，但因砷的含量略高，中國2016年已將冬蟲夏草從保健食品類除名。

北美地區也有美食 家看上「蟬」，蟬是白肉的一種，美食家曾建議兩種吃法：一是嫩煎，二是生吃。