移民專頁／探親變結婚 拿綠卡恐需要申請豁免

如持B簽證入境，短時間在美結婚後申請綠卡，因與非移民簽證的目的不符，有可能需要申請豁免。(Getty Images)

讀者問：

我在國內離異，兒子判給丈夫撫養；我去年底來美國探親，因為哥哥給我介紹了一個對象，要我來美國相親。我持有十年簽證 ，來到美國，哥哥介紹的這個對象也是一個華人，比我大十來歲，我們都覺得可以處處看。我聽說我不能在這裡結婚、留在美國辦綠卡 ，因為我是來探親的，如果在這裡結婚，就欺騙了美國政府，請問，這是真的嗎？

答：

移民 法裡確實有一條禁令，如果外國人曾經故意做過實質性的虛假陳述，以獲得移民法上的福利，則不可以獲得綠卡，除非申請並被批准豁免。要申請豁免，必須在美國有合資格的親屬（qualifying relatives），即申請人的配偶或者父母是綠卡或公民身分，並且要證明如果不批准綠卡，會對其美國合資格的親屬造成極端困難。

根據你提供的情況，如果你持B簽證入境，在很短的時間在美國結婚並申請綠卡，不排除有些移民官認為你入境的時候有預先意圖（preconceived intention），與非移民簽證的目的不符， 因此認定你有欺騙。

如果移民官做出了這樣的認定，則你需要申請豁免，豁免批准後才可以獲得綠卡身分；因為你的先生有綠卡或公民身分，你有資格申請豁免。