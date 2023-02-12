封面故事／致時代 淡水冬雨 50年情懷

煙雨淡水，取景自淡水新市鎮社區15樓，高爾夫球場上。（圖：袁憶平提供）

冬日淡水15樓，寒風習習，斜雨陣陣，50年的情懷。

古人伴眠

那年夏天，從馬祖無水無電的小島服完預官役回來，政大管起予教授囑我到他家住幾天，共商謀職大計。管府在指南山下，教員宿舍狹小，沒有冷氣，夜晚他挪開客廳桌椅，拿出兩張單人蓆，舖在塑膠地磚上，我們就睡在蓆上，頗為涼快。白天共商戰略，晚上出外搭檔賽橋牌，日子愜意。

管師母的台菜做得很好，吃在口中有如天饌，遠非部隊饅頭，山坡野菜，倚槍而臥的滋味。早上陽光射進客廳，傳來管教授三個公子的老二練琴聲音。我對莫札特不熟，但是睡醒有老莫陪伴，好似天籟。如今不知道，剛卸任的台大校長管中閔，還拉不拉小提琴了？

管起予教授100歲辭世，時任台大校長的次子管中閔在臉書貼上兒時全家合影，感念父親「來世再續父子緣」。（圖取自管中閔臉書）

幾天後，我一到南投大姊家，就接到管教授限時信，「我為你安排了淡江中學教高中國文，若來得及，禮拜天晚上9時前，到教務主任家報到，第二天開學第一節就是你的課。若來不及，第一節由人代課，這件事就作罷了。」一夜睡得很不安穩，無法確定第一節課，文言文裡有沒有生字，這風險高過馬祖服役。管教授對我有信心，我自己沒有，不同打橋牌。

2003年，作者張至璋（左）與妻夏祖麗合作完成「何凡傳」。（本報資料照片）

清晨提著還沒打開的行李上路，從南投到台中，火車到台北，轉火車到淡水，坐三輪車，細雨中趕到淡江中學教務主任家，已晚上10點。「我以為你不來了。」他遞下來課本，我忙翻開第一課，還是韓愈「師說」，這篇我能倒背如流，老天真是有眼。他臨時安排的小房間，讓人一夜安眠。

清晨風雨清爽，和學生共進早餐，進教堂禮拜。芒刺既去，內心舒暢，我挺直腰板邁入教室，師生相對鞠躬，高中生很多比我高大，我一言不發，扭頭在黑板寫下三個大字「張至璋」，轉身指著第三個字問學生，「誰知道這字意思？」就在大家愣住時，我說「好男兒。我們都是好男兒，好男兒要了解自己的文化。念通國文，聯考最容易得分。」我自忖，第一付牌看來贏了。

下課回到住處，窗外濕草地上，樹立若干十字架，都是英文名字，一人大名鼎鼎，馬偕。原來古人伴我一夜，怪不得安眠。

崔小萍關進去了

第二年我考上中廣記者，第一個先去報告管教授，他說，「新聞是你的志業，你當然該辭去淡江中學。」我如釋重負，揮別淡中八角樓風雨，進入新公園中廣小樓。只是，教室大朋友會不會想，老師鼓勵我們讀國文，怎麼自己先落跑了。管教授說得沒錯，新聞真是我志業，聯考第一志願政大新聞系、第二法律系、第三台大政治系，結果按成績念了法律系。大一生愛談論聯考分發，我說，聯考我若多七分就進新聞系，少八分就念台大政治系，現在念法律，心情七上八下。

法律不是不能念，但我終究沒通過高考，否則不是當法官就是律師，努力點還能爭國家大位，若真這樣，挨罵機會也多。中廣四年像天之驕子，兩份收入，每天早上主持「早晨的公園」，下節目當一整天記者。節目部經理王大空、新聞部經理張繼高、採訪主任洪縉曾，他們當然商討過誰主持這中廣招牌節目，也必然得到總經理黎世芬同意，關鍵在於是否把我改調節目部。我說，我考進來是做記者，不是要主持節目。

這句話攻不破，注定了我跨新聞和節目二部，也使公司每天早上6點派車接我，怕睡過頭，現場節目開天窗，早晨的公園7點到8點。王大空說了句，張至璋膽子大，也幸虧肝臟夠強，每天大早6時趕赴播音室，下節目緊接著跑新聞，晚半天要在新聞發完，錄音剪接後才下班吃晚飯，總在七、八點鐘，是該與女朋友會面的時間了。不記得妻體諒過我。

不久接洪縉曾的是美國回來的楊本禮，他和台視記者周嘉川在年初結婚，我和祖麗在同年底。聖家堂裡我們是楊、周的伴郎伴娘，另一位伴郎是後來的外交部長程建人。我沒辜負中廣，1970年大阪萬國博覽會場，彩紙千羽鶴漫天飛舞，場外雪花飄揚，開幕實況轉播使我從文化局長王洪鈞手中，為中廣拿到金鐘獎，王是政大新聞系主任。

白銀錄製了前言，「中廣以此節目參選，是因為轉播記者克服了廣播先天上沒有畫面的缺憾。」台視和中視也作了博覽會同樣轉播。那是台灣第一次派記者出國作衛星轉播，前一年的台中金龍隊得世界少棒冠軍，是臨時請美國之音記者為中廣客串轉播，不是從台灣派體育記者出國轉播。後來我擔任體育記者的十幾年裡，曾數度前往韓國、日本、菲律賓、關島、南非、澳洲 、紐西蘭、印尼和美國各地轉播運動比賽，是我的愛好。

有件事，崔小萍關進去了！聽眾來信問我，猜謎晚會出題人王大空，風傳也進去了？這問題難在節目中回答，聽眾可能不信我說的。我想個法子，請王來早晨的公園現場出個謎面，節目結束前親自宣布謎底，謠言一舉攻破。這令人想起馬祖退役時，也有場類似把戲，馬祖司令苟雲森將軍設宴歡送預官，他以馬祖北方的高登島為名出上聯，對出下聯的人有獎。第二道菜沒上，我對出來，上台領獎。

苟將軍的上聯和我的下聯是：

上聯：高登高，登高登，人高志。

下聯：北平北，平北平，國北定。

當年服兵役，尚且把北京稱作北平。我能對出來，沾了籍貫的光，其實我在南京出生，在台灣長大。我的國語得自父母，純正的北平人，沾光也因念女師附小參加演講和作文比賽。多年後，雲林籍的陳東榮教授，他的國語標準，說是從小聽我節目學的。我和陳認識始自參加坎培拉澳洲國家大學的一場學術研討會，有趣的是他後來和祖麗結為遠方親家。陳在美國研究非裔文學，曾任台灣駐紐約及駐澳洲文化中心主任，他翻譯美國諾貝爾文學，介紹到台灣，也把台灣陳耀昌教授寫的原住民故事「傀儡花」英譯向國際。

有件有趣的事，我每天清晨被叫醒下樓，空著肚子去新公園主持節目，下節目穿過真正的早晨公園，去衡陽街三六九老店享受早點。公園裡竪個擴音器播送中廣節目，不少人晨運遛鳥，有個老者剛打完太極拳，我說，「老先生，身手很硬朗啊。」他笑笑，指著擴音器，「你的聲音不錯，將來也能主持早晨的公園。」我沒回話，對陌生人保留個秘密，快感油然而生。

早晨的公園以談話為主，我設定主題為社會、人生、國內外新聞，風格好似空中談心。廣播雖是單向，但聽眾會以電話表達意見，寫信反映心聲，他們多為辦公、經商、學生、主婦，有一定水準。我的主持得利幾點，自己採訪新聞，也關心時事和人生，能把握節目水平和正確性。而祖麗的父母，我後來的岳父母，是文化、新聞、寫作界翹楚，他們的專欄，思想觀念前進正確，振聾發聵。經岳母林海音女士介紹，我遍訪文學和文化界人士，例如我安排琦君女士每周談詩詞意境，也請管起予教授固定談經貿發展。但岳父母從沒上過我節目。

「螢光夜話」

三六九點心附近環繞中央機構，總統府、國防部、中央銀行、遷建前的外交部、籌備中的賦稅改革會及美援停後的經合會。很多官員首長早上先吃三六九湯包、炒年糕、原盅雞火麵，才去辦公室；我認識他們，他們不認識這小記者。有次和來自美國的賦改會主委劉大中博士交談，他囑咐三六九為我付了帳，此後我入店前要眼快，迴避白吃的早餐。有人認為這是攀附的機會，可是我覺得不妥，否則記者會上如何詰問官員，萬一冒出來不名譽的事，是評或不評論。

獨立能幹的林海音，也是何凡口中的賢妻。（本報資料照片）

這看法後來在岳父夏承楹先生（何凡）身上得到驗證。當時我是華視晚間新聞主播，後來擔任新聞主編，幾任總經理和新聞部經理曾文偉都要求我，請岳父在寫聯合報「玻璃墊上」專欄之餘，主持華視新聞評論，岳父總是婉拒，「你就回總經理，電視靠廣告收入，也不能得罪黨政軍和民代，我的專欄常評論經濟民生，政府施政和民代毀譽，華視能忍受嗎？」有記者訪問我，結婚是否因為景仰岳父，我回答，「人有時想不到會中獎的。」問我長期從事新聞景仰誰，「內舉不避親，岳父，外國是水門案的兩名記者。」岳父持續39年寫玻璃墊上專欄，對社會的建言、人民導引、政府監督，不在話下。華盛頓郵報記者冒著龐大政治壓力，揭露總統失德，尼克森因而辭職。

提到政治壓力，一生從事新聞和評論，對時下「白色恐怖」一詞的誤用，很感痛心。早先並沒有這詞，初見是指有關台灣實施完全民主之前訓政時期（不妨以1996直選為訓政和憲政的分野），甚至回溯到國民政府遷台之初，為「肅清匪諜」所做的正確或不正確措施，例如崔小萍事件。現在常把一般維護治安的事都稱作「白色恐怖」，那才恐怖。

1979年高雄發生美麗島事件，華視想做有益台灣民主發展，有助社會和諧的政治評論節目，在晚間8點黃金時段播出，一連四天，雖然這樣做有損商業利益。我當時負責新聞製作部門，參與了該節目策畫，並擔任四天的主持人。

我認為，台灣正值訓政走向憲政當口，社會要求民主殷切，暴力隨之而生。美麗島是民主與暴力混合物，法治有所抑止，政治則有所容忍，二者不必混談主從，該從政治和新聞宏觀面看。尤有重者，美麗島之於台灣，需把視野擴大到與對岸比對，並非競賽。鄧小平掌政權，伴隨的是改革開放，未來的威脅不僅台灣，是國際，這是競賽。我主張新聞評論節目要把對岸發展拉進來比對，也把黨外（後來民進黨）大幅拉進來同座討論，重點不是表面的暴亂，台灣朝野在思想上要大氣，新聞該勇於做先鋒，我在節目裡一再申述。

40年前，這是很大膽的前衛觀念，獲邀參加節目發言的，各黨派族群都有，後來不乏成為社會主流，政府官員。我策畫主持，節目每天下午錄影後，立即剪接，剪掉內容重複或整理儀容等不需播出的畫面。有次晚上8點鐘播出的30分鐘錄影帶，是剛剪好下午錄影的上半段，下半段還在剪接中，八點半播放，時間非常緊湊。「螢光夜話」得到新聞性節目主持人金鐘獎，我很欣慰，不是為自己，是為參與節目人士的言論得到金鐘獎社會評審人士的肯定。

有人質疑，那時代新聞節目要先送審，我回答，「不對，這個尖銳的新聞節目每天下午錄製，當晚播出，沒時間送審，就算送審刪減了參加者的發言內容，他們會大力抗爭，可能又會是場美麗島，不是製作主持節目的本意。」當時華視新聞部人才濟濟，不少成為後來的社會中堅。例如我們引進的李艷秋做為女記者，後來大放異彩。剛從大學畢業，在我這部門擔任新聞助理，沉默聰明的盧秀燕，後來是立法委員，現在是台中市長。

所得與所失

1986年我辭去華視新聞評論和行政工作，前往澳洲聯邦媒體擔任新聞主編，兼任「讀者文摘」翻譯工作，直到退休。2010年我們搬到加州，與祖麗手足四家住在灣區，我加入撰寫世界日報專欄「金山人語」。去年疫情嚴重，我們回到台灣，也下決心搬來淡水，安享雨露。有人說這是落葉歸根，其實我在台灣工作20年，出國36年，一直保有中華民國籍和戶籍。二十多年前台灣開始實施全民健保 ，我們雖然在澳洲享受健保，仍然自始按月繳交台灣健保費用，因為心中定了歸宿，將來要回到台灣。小學老師在畢業紀念冊上的話永遠難忘，「人無遠慮，必有近憂」。

1997年我們在墨爾本舉辦三天「中華文化與移民 文化研討會」，30位國際學者作家參加，我是主席，祖麗負責議程，也各自發言。大英國協作家獎得主，艾力克斯米勒提出個問題，「人的歸屬和本質在哪兒？移民社會裡，家的真義是什麼？」我的回答是，「對移民來說，人的本質是文化。在移民社會裡，家的真義是四海。」研討會後出版雙語文集「文化跨越」，Chinese Cultures in the Diaspora, Emerging Global Perspectives on the Centre and Periphery，寄贈世界著名大學研究移民文化圖書館。

淡水有古蹟、淡水河，觀音山，漁人碼頭，詩情畫意，孳生愛情。那年和妻剛認識，我帶她去淡水，火車，三輪車，我們不遮車子雨棚，怕擋住視線，紅毛城，古砲台，淡江中學八角樓。在她來說遊淡水是新鮮，我是強項。一年前管起予教授一百歲，我們去台北拜望，他拄拐杖起身，我忙扶他坐下，他說，「夏祖麗，你還是那個可愛的小女孩。」管師母拉著祖麗的手沒放過。一回到加州，驚傳管教授離開人間，我們那天的合照是他一生最後身影。恩師，恩師，我頓有所失。

淡水有雨，但是雨過天晴的落日最美，染紅青天。如今搭輕軌能直達漁人碼頭，左邊淡江大橋正在興建，右手情人橋綿綿細語，腳下木板登登響，頭上彤雲捲捲滾。台北的腳踏車道國際馳名，起點就在淡水，但是怎麼沒有人興起念頭，重啟淡水三輪車呢？