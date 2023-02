封面故事／致時代 淡水冬雨 50年情懷

煙雨淡水,取景自淡水新市鎮社區15樓,高爾夫球場上。(圖:袁憶平提供)

冬日淡水15樓,寒風習習,斜雨陣陣,50年的情懷。

古人伴眠

那年夏天,從馬祖無水無電的小島服完預官役回來,政大管起予教授囑我到他家住幾天,共商謀職大計。管府在指南山下,教員宿舍狹小,沒有冷氣,夜晚他挪開客廳桌椅,拿出兩張單人蓆,舖在塑膠地磚上,我們就睡在蓆上,頗為涼快。白天共商戰略,晚上出外搭檔賽橋牌,日子愜意。

管師母的台菜做得很好,吃在口中有如天饌,遠非部隊饅頭,山坡野菜,倚槍而臥的滋味。早上陽光射進客廳,傳來管教授三個公子的老二練琴聲音。我對莫札特不熟,但是睡醒有老莫陪伴,好似天籟。如今不知道,剛卸任的台大校長管中閔,還拉不拉小提琴了?

管起予教授100歲辭世,時任台大校長的次子管中閔在臉書貼上兒時全家合影,感念父親「來世再續父子緣」。(圖取自管中閔臉書)

幾天後,我一到南投大姊家,就接到管教授限時信,「我為你安排了淡江中學教高中國文,若來得及,禮拜天晚上9時前,到教務主任家報到,第二天開學第一節就是你的課。若來不及,第一節由人代課,這件事就作罷了。」一夜睡得很不安穩,無法確定第一節課,文言文裡有沒有生字,這風險高過馬祖服役。管教授對我有信心,我自己沒有,不同打橋牌。

2003年,作者張至璋(左)與妻夏祖麗合作完成「何凡傳」。(本報資料照片)

清晨提著還沒打開的行李上路,從南投到台中,火車到台北,轉火車到淡水,坐三輪車,細雨中趕到淡江中學教務主任家,已晚上10點。「我以為你不來了。」他遞下來課本,我忙翻開第一課,還是韓愈「師說」,這篇我能倒背如流,老天真是有眼。他臨時安排的小房間,讓人一夜安眠。

清晨風雨清爽,和學生共進早餐,進教堂禮拜。芒刺既去,內心舒暢,我挺直腰板邁入教室,師生相對鞠躬,高中生很多比我高大,我一言不發,扭頭在黑板寫下三個大字「張至璋」,轉身指著第三個字問學生,「誰知道這字意思?」就在大家愣住時,我說「好男兒。我們都是好男兒,好男兒要了解自己的文化。念通國文,聯考最容易得分。」我自忖,第一付牌看來贏了。

下課回到住處,窗外濕草地上,樹立若干十字架,都是英文名字,一人大名鼎鼎,馬偕。原來古人伴我一夜,怪不得安眠。

崔小萍關進去了

第二年我考上中廣記者,第一個先去報告管教授,他說,「新聞是你的志業,你當然該辭去淡江中學。」我如釋重負,揮別淡中八角樓風雨,進入新公園中廣小樓。只是,教室大朋友會不會想,老師鼓勵我們讀國文,怎麼自己先落跑了。管教授說得沒錯,新聞真是我志業,聯考第一志願政大新聞系、第二法律系、第三台大政治系,結果按成績念了法律系。大一生愛談論聯考分發,我說,聯考我若多七分就進新聞系,少八分就念台大政治系,現在念法律,心情七上八下。

法律不是不能念,但我終究沒通過高考,否則不是當法官就是律師,努力點還能爭國家大位,若真這樣,挨罵機會也多。中廣四年像天之驕子,兩份收入,每天早上主持「早晨的公園」,下節目當一整天記者。節目部經理王大空、新聞部經理張繼高、採訪主任洪縉曾,他們當然商討過誰主持這中廣招牌節目,也必然得到總經理黎世芬同意,關鍵在於是否把我改調節目部。我說,我考進來是做記者,不是要主持節目。

這句話攻不破,注定了我跨新聞和節目二部,也使公司每天早上6點派車接我,怕睡過頭,現場節目開天窗,早晨的公園7點到8點。王大空說了句,張至璋膽子大,也幸虧肝臟夠強,每天大早6時趕赴播音室,下節目緊接著跑新聞,晚半天要在新聞發完,錄音剪接後才下班吃晚飯,總在七、八點鐘,是該與女朋友會面的時間了。不記得妻體諒過我。

不久接洪縉曾的是美國回來的楊本禮,他和台視記者周嘉川在年初結婚,我和祖麗在同年底。聖家堂裡我們是楊、周的伴郎伴娘,另一位伴郎是後來的外交部長程建人。我沒辜負中廣,1970年大阪萬國博覽會場,彩紙千羽鶴漫天飛舞,場外雪花飄揚,開幕實況轉播使我從文化局長王洪鈞手中,為中廣拿到金鐘獎,王是政大新聞系主任。

白銀錄製了前言,「中廣以此節目參選,是因為轉播記者克服了廣播先天上沒有畫面的缺憾。」台視和中視也作了博覽會同樣轉播。那是台灣第一次派記者出國作衛星轉播,前一年的台中金龍隊得世界少棒冠軍,是臨時請美國之音記者為中廣客串轉播,不是從台灣派體育記者出國轉播。後來我擔任體育記者的十幾年裡,曾數度前往韓國、日本、菲律賓、關島、南非、澳洲 、紐西蘭、印尼和美國各地轉播運動比賽,是我的愛好。

有件事,崔小萍關進去了!聽眾來信問我,猜謎晚會出題人王大空,風傳也進去了?這問題難在節目中回答,聽眾可能不信我說的。我想個法子,請王來早晨的公園現場出個謎面,節目結束前親自宣布謎底,謠言一舉攻破。這令人想起馬祖退役時,也有場類似把戲,馬祖司令苟雲森將軍設宴歡送預官,他以馬祖北方的高登島為名出上聯,對出下聯的人有獎。第二道菜沒上,我對出來,上台領獎。

苟將軍的上聯和我的下聯是:

上聯:高登高,登高登,人高志。

下聯:北平北,平北平,國北定。

當年服兵役,尚且把北京稱作北平。我能對出來,沾了籍貫的光,其實我在南京出生,在台灣長大。我的國語得自父母,純正的北平人,沾光也因念女師附小參加演講和作文比賽。多年後,雲林籍的陳東榮教授,他的國語標準,說是從小聽我節目學的。我和陳認識始自參加坎培拉澳洲國家大學的一場學術研討會,有趣的是他後來和祖麗結為遠方親家。陳在美國研究非裔文學,曾任台灣駐紐約及駐澳洲文化中心主任,他翻譯美國諾貝爾文學,介紹到台灣,也把台灣陳耀昌教授寫的原住民故事「傀儡花」英譯向國際。

有件有趣的事,我每天清晨被叫醒下樓,空著肚子去新公園主持節目,下節目穿過真正的早晨公園,去衡陽街三六九老店享受早點。公園裡竪個擴音器播送中廣節目,不少人晨運遛鳥,有個老者剛打完太極拳,我說,「老先生,身手很硬朗啊。」他笑笑,指著擴音器,「你的聲音不錯,將來也能主持早晨的公園。」我沒回話,對陌生人保留個秘密,快感油然而生。

早晨的公園以談話為主,我設定主題為社會、人生、國內外新聞,風格好似空中談心。廣播雖是單向,但聽眾會以電話表達意見,寫信反映心聲,他們多為辦公、經商、學生、主婦,有一定水準。我的主持得利幾點,自己採訪新聞,也關心時事和人生,能把握節目水平和正確性。而祖麗的父母,我後來的岳父母,是文化、新聞、寫作界翹楚,他們的專欄,思想觀念前進正確,振聾發聵。經岳母林海音女士介紹,我遍訪文學和文化界人士,例如我安排琦君女士每周談詩詞意境,也請管起予教授固定談經貿發展。但岳父母從沒上過我節目。

「螢光夜話」

三六九點心附近環繞中央機構,總統府、國防部、中央銀行、遷建前的外交部、籌備中的賦稅改革會及美援停後的經合會。很多官員首長早上先吃三六九湯包、炒年糕、原盅雞火麵,才去辦公室;我認識他們,他們不認識這小記者。有次和來自美國的賦改會主委劉大中博士交談,他囑咐三六九為我付了帳,此後我入店前要眼快,迴避白吃的早餐。有人認為這是攀附的機會,可是我覺得不妥,否則記者會上如何詰問官員,萬一冒出來不名譽的事,是評或不評論。

獨立能幹的林海音,也是何凡口中的賢妻。(本報資料照片)

這看法後來在岳父夏承楹先生(何凡)身上得到驗證。當時我是華視晚間新聞主播,後來擔任新聞主編,幾任總經理和新聞部經理曾文偉都要求我,請岳父在寫聯合報「玻璃墊上」專欄之餘,主持華視新聞評論,岳父總是婉拒,「你就回總經理,電視靠廣告收入,也不能得罪黨政軍和民代,我的專欄常評論經濟民生,政府施政和民代毀譽,華視能忍受嗎?」有記者訪問我,結婚是否因為景仰岳父,我回答,「人有時想不到會中獎的。」問我長期從事新聞景仰誰,「內舉不避親,岳父,外國是水門案的兩名記者。」岳父持續39年寫玻璃墊上專欄,對社會的建言、人民導引、政府監督,不在話下。華盛頓郵報記者冒著龐大政治壓力,揭露總統失德,尼克森因而辭職。

提到政治壓力,一生從事新聞和評論,對時下「白色恐怖」一詞的誤用,很感痛心。早先並沒有這詞,初見是指有關台灣實施完全民主之前訓政時期(不妨以1996直選為訓政和憲政的分野),甚至回溯到國民政府遷台之初,為「肅清匪諜」所做的正確或不正確措施,例如崔小萍事件。現在常把一般維護治安的事都稱作「白色恐怖」,那才恐怖。

1979年高雄發生美麗島事件,華視想做有益台灣民主發展,有助社會和諧的政治評論節目,在晚間8點黃金時段播出,一連四天,雖然這樣做有損商業利益。我當時負責新聞製作部門,參與了該節目策畫,並擔任四天的主持人。

我認為,台灣正值訓政走向憲政當口,社會要求民主殷切,暴力隨之而生。美麗島是民主與暴力混合物,法治有所抑止,政治則有所容忍,二者不必混談主從,該從政治和新聞宏觀面看。尤有重者,美麗島之於台灣,需把視野擴大到與對岸比對,並非競賽。鄧小平掌政權,伴隨的是改革開放,未來的威脅不僅台灣,是國際,這是競賽。我主張新聞評論節目要把對岸發展拉進來比對,也把黨外(後來民進黨)大幅拉進來同座討論,重點不是表面的暴亂,台灣朝野在思想上要大氣,新聞該勇於做先鋒,我在節目裡一再申述。

40年前,這是很大膽的前衛觀念,獲邀參加節目發言的,各黨派族群都有,後來不乏成為社會主流,政府官員。我策畫主持,節目每天下午錄影後,立即剪接,剪掉內容重複或整理儀容等不需播出的畫面。有次晚上8點鐘播出的30分鐘錄影帶,是剛剪好下午錄影的上半段,下半段還在剪接中,八點半播放,時間非常緊湊。「螢光夜話」得到新聞性節目主持人金鐘獎,我很欣慰,不是為自己,是為參與節目人士的言論得到金鐘獎社會評審人士的肯定。

有人質疑,那時代新聞節目要先送審,我回答,「不對,這個尖銳的新聞節目每天下午錄製,當晚播出,沒時間送審,就算送審刪減了參加者的發言內容,他們會大力抗爭,可能又會是場美麗島,不是製作主持節目的本意。」當時華視新聞部人才濟濟,不少成為後來的社會中堅。例如我們引進的李艷秋做為女記者,後來大放異彩。剛從大學畢業,在我這部門擔任新聞助理,沉默聰明的盧秀燕,後來是立法委員,現在是台中市長。

所得與所失

1986年我辭去華視新聞評論和行政工作,前往澳洲聯邦媒體擔任新聞主編,兼任「讀者文摘」翻譯工作,直到退休。2010年我們搬到加州,與祖麗手足四家住在灣區,我加入撰寫世界日報專欄「金山人語」。去年疫情嚴重,我們回到台灣,也下決心搬來淡水,安享雨露。有人說這是落葉歸根,其實我在台灣工作20年,出國36年,一直保有中華民國籍和戶籍。二十多年前台灣開始實施全民健保 ,我們雖然在澳洲享受健保,仍然自始按月繳交台灣健保費用,因為心中定了歸宿,將來要回到台灣。小學老師在畢業紀念冊上的話永遠難忘,「人無遠慮,必有近憂」。

1997年我們在墨爾本舉辦三天「中華文化與移民 文化研討會」,30位國際學者作家參加,我是主席,祖麗負責議程,也各自發言。大英國協作家獎得主,艾力克斯米勒提出個問題,「人的歸屬和本質在哪兒?移民社會裡,家的真義是什麼?」我的回答是,「對移民來說,人的本質是文化。在移民社會裡,家的真義是四海。」研討會後出版雙語文集「文化跨越」,Chinese Cultures in the Diaspora, Emerging Global Perspectives on the Centre and Periphery,寄贈世界著名大學研究移民文化圖書館。

淡水有古蹟、淡水河,觀音山,漁人碼頭,詩情畫意,孳生愛情。那年和妻剛認識,我帶她去淡水,火車,三輪車,我們不遮車子雨棚,怕擋住視線,紅毛城,古砲台,淡江中學八角樓。在她來說遊淡水是新鮮,我是強項。一年前管起予教授一百歲,我們去台北拜望,他拄拐杖起身,我忙扶他坐下,他說,「夏祖麗,你還是那個可愛的小女孩。」管師母拉著祖麗的手沒放過。一回到加州,驚傳管教授離開人間,我們那天的合照是他一生最後身影。恩師,恩師,我頓有所失。

淡水有雨,但是雨過天晴的落日最美,染紅青天。如今搭輕軌能直達漁人碼頭,左邊淡江大橋正在興建,右手情人橋綿綿細語,腳下木板登登響,頭上彤雲捲捲滾。台北的腳踏車道國際馳名,起點就在淡水,但是怎麼沒有人興起念頭,重啟淡水三輪車呢?