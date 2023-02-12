封面故事／追民歌 40年訴不盡的情緣

青鳥歌手張智真，如今是青青合唱團的指揮。（作者李嘉音提供）

校園民歌與我的不解之緣，真不是一口氣能說得完的，這話得從認識民歌運動的推手楊弦說起。在校園民歌起步的時候，正是我少年十五、二十時。當時我高中畢業，想找一份暑期打工，我的姨父洪教授在台灣大學海洋研究所正在做一項金山海水汙水感染的實驗檢測計畫，而楊弦便是該計畫的研究生之一。

當時聽實驗室其他的研究生說我們這裡有一位大明星，要我隨時注意。年紀尚小的我，是實驗室最年輕、最低職、最低薪的人物，但十分喜歡那份工作，因為海洋所位於醉月湖的前面，除了能欣賞風景外，每天還可以在台大校園椰林大道散步，又可用職工證自由進出圖書館，還有台大畜牧場的牛奶可喝。

在我記憶中，我只在實驗室見過他兩次，和他對話時，他覺得年紀這麼小的人，怎會在實驗室上班？除了談工作外，其實很想和他談談民歌，但是因為實在懂得太少，不敢開口。以後再見到他，都是在報紙、雜誌、電視或舞台上。

當時台灣的國語流行歌曲大多是靡靡之音，一批年輕學子想要「唱自己的歌」，造就了校園民歌的浪潮。校園歌曲無限的清新脫俗，好像洗清了當時年輕的心靈。記得我買了金韻獎的專輯，那幾張黑膠唱片不知聽了多少次，後來也帶到美國的家，結婚多年成家立業，那幾張黑膠唱片從來沒有離手。直到唱碟（CD光碟）出現，我還是捨不得那幾張黑膠唱片。

記得出國前夕，和妹妹一同去台大欣賞了一場「木吉他合唱團」演唱會；當時的木吉他，團員全是帥哥，我在演唱會上瘋狂地、不停地熱情尖叫。

那天大雨傾盆，散場時我要衝往後台，因為覺得出國後，從此再也見不到他們了。滂沱大雨在場外不停肆虐，我淋得像落湯雞一樣，衝進後台的一剎那，妹妹將我拉住，告訴我清醒點，不要做這種蠢事。

當時我已在後台門口看見他們了，近在咫尺，但是還是回頭和妹妹走了。我全身濕透，又哭又叫的不情願，哭喪著臉回家，現在回想當時還是應該衝進去和他們會面，說聲再見，因為這輩子真的就再也沒聽到他們的演唱會了。

出國時，皮箱內裝著十幾圈的錄音帶，裡面全是校園歌曲，海外學子的思鄉情懷，依附在這幾首校園民歌上。想家的時候在大學宿舍裡聽著校園歌曲，我的室友是一位伊朗人，她問我這些是什麼歌？怎麼那麼好聽！後來連她都可以哼上幾句。

多年前加州舊金山灣區 的救國團想辦一場民歌演唱會，不知如何著手，主辦人找上我一同籌辦。我在灣區並不認識可以唱校園民歌的歌手，但對於這個計畫，我熱情澎湃地想做上一場，於是絞盡腦汁、想盡辦法。

想想合唱團裡應該找得到會唱校園民歌的，於是就加入了當地最大的合唱團「青青合唱團」，目的是潛伏在合唱團中找出幾位好歌手來，先將歌手搞定再找樂手。誰曉得從此之後，我再也沒有離開過這個合唱團。

2009年3月7日，灣區第一場民間舉辦的校園民歌免費演唱會登場了，台上沒有一位「職業民歌手」，但是他們都唱出了校園民歌靈魂的精髓。演唱會十分成功、座無虛席，另加100多位「站票」的觀眾從頭站到尾。

2017年3月，慶祝校園民歌誕生40周年，我們舉辦了「民歌四十 ，灣區迴響」校園民歌演唱會。（作者李嘉音提供）

我在台上主持，有如進入了時光隧道，將全場觀眾帶回到40年前，看到觀眾們的表情洋溢著熱情，忘懷的享受，像是回到了青春少年、少女時代。有的觀眾甚至老淚縱橫，不知是否想到當時的愛情？

節目最後，台上表演者和台下觀眾互動共唱幾首民歌，施孝榮的「拜訪春天」、 李健復的「龍的傳人」，每一位觀眾都不需要看歌詞，所有歌詞早已深深刻入他們的心中和腦海，個個郎朗上口大聲歡唱。節目結束時，大家離情依依，紛紛抱怨節目太短，還沒有唱過癮。

疫情前，2017年3月26日，我們為了慶祝校園民歌誕生40周年，辦了一場「民歌四十 ，灣區迴響」校園民歌演唱會，這次決定找真正的民歌手來。

自從潛入合唱團，便一直待在團內，而校園民歌時代唱「青鳥」的歌手張智真，如今已是青青合唱團的指揮。當年正巧我做團長，所以請指揮來演唱會，倒是不算太難的事情，十分給臉，指揮本尊大駕光臨現場。

校園民歌當中，我最喜歡的就是「小雨中的回憶」，那正是我談戀愛的歌曲，當時情竇初開不知戀情會如何，下著大雨撐著一把傘，在台大校園裡獨自行走，深情款款，自覺淒涼。

「我時常漫步在小雨裡，

在小雨中尋覓，

小雨像一首飄逸的小詩，

常縈繞在我心裡……」

大聲地唱著這首歌，那時年輕的悲情到現在仍然可以感受到。

到了後來才知道，原來「小雨中的回憶」主唱陳淑惠是我參加電影討論會的會長夫人，於是邀請到她也不難，但是請她開金口唱歌確很難。

作者與「小雨中的回憶」主唱陳淑惠，在台上唱了幾句。（作者李嘉音提供）

我記得在台上訪問她，結束時請她唱歌，她正要轉身離去，我緊緊抓住她的手，不讓她下台。然後打手勢請樂隊立即演奏這首歌曲，終於在台上和她唱上了幾句，如此的緣分如何能達成？我著實無法想像，興奮的程度讓我一輩子也忘不了。我竟然能夠和原唱歌手在台上同唱這首我最喜歡的校園民歌。

張智真和陳淑惠在台上娓娓道來當年的趣事，原來他們去金韻獎唱的歌是指定曲，最後得到的獎金也少的可憐。未經他們一說，我們都不知道當年比賽的幕後。

我們也找到金韻獎第五屆的校園民歌手李宗琨，他就住在舊金山灣區，當然也為我們獻唱了他這首「憶童年」。

「兒時山歌在牛背上，風裡歌唱、歌唱；

炊煙有多長，山歌就有多長。

憶起笑語在廣場上，笑在屋牆、屋牆；

星子有多亮，笑聲就有多響。」

演唱會前幾天，我們找到了王新蓮，她竟然可以來。還記得她唱的「風中的早晨」清新脫俗，輕快無比，讓我想到背書包的日子。

「我推開窗門，迎向風中的一個早晨；

我靜靜的等待，等待著妳柔情的眼神；

看日落月升，看黎明黃昏，

看風兒吹過每個早晨；

看日落月升，看黎明黃昏，

看不到妳柔情的眼神，

只聽見永恆的潮聲，

迎向風中的早晨。」

台上訪問她，才知道她現在竟然在國家森林公園工作，時間貢獻給環保，無疑是個女強人，教我十分敬佩。

這場演唱會是我最興奮的一次，全場仍是座無虛席，就連台北經文處的處長也帶著吉他來開場唱了幾首。

金韻獎第五屆的校園民歌手李宗坤，獻唱「憶童年」。（作者李嘉音提供）

每周在合唱團上課，張指揮也經常選校園歌曲譜成合唱曲，教大家唱，所以從來都沒有離開過校園民歌。

這麼多年來，聽到民歌手過世，黃大城的「今山古道」、潘安邦的「外婆的澎湖灣」、施碧梧的「如果」，歌聲依舊，人已不在。他們每一首歌，我都能琅琅上口，幾十年前的歌詞，早已滾瓜爛熟。每每想起這些逝去的民歌手，總教我悲從中來，是他們的歌聲帶我們走完了大半生，歌聲永遠長存於世。