封面故事／憶老歌 童年聽不厭的柔情

歌星林黛於1961年2月12日與龍繩勳結婚。（取材自微博）

我出生在抗戰勝利那年，不到三歲，我和媽媽跟著爸爸國軍的部隊撤到了台灣，小學、初中都在基隆周邊的鄉下長大。媽媽多才多藝，喜歡唱歌、還會唱京戲，也喜歡畫畫；我從小耳濡目染，也喜歡唱歌，不到三歲就會唱幾句「相見難，淚偷彈」⋯⋯，把媽媽在女青年大隊的那些學員們笑成一團，他們說一個三歲不到的娃懂得什麼叫淚偷彈？當時我當然不懂意思，就是跟著亂唱。

其實媽媽總叫我別唱了，因為她說我是個「左嗓子」，我猜意思大概是我唱歌會走音吧。還不懂事的時候，我已會唱不少歌，還記得的有「鍾山春」、「天長地久」、「花好月圓」、「天涯歌女」、「永遠的微笑」、「烤紅」、「人隔萬重山」、「踏雪尋梅」、「秋的懐念」、「相思河畔」、「何日君再來」、「瘋狂世界」⋯還有更多無法列出，小時候每首歌都能唱完，至今這些歌大部分還會唱，只是有的歌詞記不全了。

「周璇：影像中的人生」組照中的周璇肖像。（新華社）

「鍾山春」是1941年開始流行的老歌，「龍蟠虎踞石頭城、秦准煙柳、六朝金粉⋯⋯」講的是六朝古都南京城的往事，「金噪子」周璇首唱，范煙橋作詞、黎錦光作曲，非常好聽，音美詞美。

也是大約1941年，「天長地久」是電影 「解語花」的插曲，被稱為「時代不倒翁」的姚敏譜曲，古文根底深厚的范煙橋作詞，姚敏和周旋合唱。

「紅遮翠幛錦雲中、人間鑾鳳御爐香，

飄渺隨風，今宵花月多美好，春氣溢深宮，

願似這金釵彩鳳、雙翅交飛在禁中，

願似這玲瓏鈿盒，百歲同心情意濃，

看雙星一年一度重逢，似這般天長地久願彼此恩愛相同。」

我也喜歡「花好月圓」的詞和曲，加上「金嗓子」周璇柔美的唱腔、嚴華作曲、范煙橋作詞：

「浮雲散，明月照人來，

團圓美滿今朝醉；

清淺池塘，鴛鴦戲水，

紅裳翠蓋、並蒂蓮開，

雙雙對對、恩恩愛愛，

這軟風兒向著好花吹，柔情蜜意滿人間⋯⋯」

周璇父母都是讀書人，不知何故，女兒和他們走散，之後她的命運非常不好，一度差點被賣到妓院去，婚姻也不長久，自己只活到37歲。有一說他演「瘋狂世界」及唱主題曲，不久她就精神失常了，真的走進了瘋狂的世界去了。

1937年的電影「夜半歌聲」，同名主題曲是冼星海作曲、田漢作詞，楊宏基主唱：

「空庭飛著流螢，高台走著狸狌，

人兒伴著孤燈，梆兒敲著三更

風淒淒，雨淋淋，花亂落，葉飄零

在這個茫茫的黑夜裡，

誰同我等待著天明，誰同我等待著天明…

我形兒似鬼似的猙獰，心兜似鐵似的堅貞，

我只要一息尚存，誓與那封建的魔王抗爭啊⋯

姑娘啊⋯只有妳的眼，能看破我的平生，

只有妳的心，能理解我的衷情⋯

妳是天上的月，我是那月邊的寒星

妳是山上的樹，我是那樹上的枯藤

妳是池中的水，我是那水上的浮萍

啊⋯姑娘啊！

我願意永做墳墓裡的人，埋掉世上的浮名

我願意學那刑獄的史臣，盡寫出人間的不平

啊⋯姑娘啊！天昏昏，地冥冥

用什麼來表我的憤怒？唯有那江濤的奔騰

用什麼來慰你的寂寞？唯有這夜半歌聲，

唯有這⋯夜半歌⋯聲⋯⋯」

這是我最喜歡的一首老歌，跟著媽媽唱，完全不懂歌詞的內容，記憶裡好像看過電影，窮小子愛上有錢有權的富家女，她父親把窮小子折磨的半死並且毀了容，被毀容的男主角長年躲在閣樓上，深情的唱著這首歌，我稍微長大一點，開始寫下歌詞，似乎走進那個時代裡，歌詞說明了那個時代不公平的一面，惡勢力橫行。

另外一首歌曲，1939年電影「孤島天堂」同名的主題曲，蔡楚生作詞，講抗日戰爭初期十里洋場的上海，島上的500萬人，是歡樂還是悲傷？生活在地嶽還是天堂？

老牌明星白光。（取材自維基）

另外也不會忘記「銀嗓子」白光，她唱的「一把青」，黎光填詞譜曲，是「血染海棠紅」電影的主題曲，「東山哪一把青，西山哪一把青……」她總有那麼一股媚氣。她的「魂縈舊夢」：

「花落水流，春去無蹤，

只剩下遍地醉人東風……」

這是她的典型，磁性加上慵懶腔調。另外一首極有白光代表性的歌曲「如果沒有你」是電影「柳浪聞鶯」的插曲，「如果沒有你，日子怎麼過？我的心也碎，我的事也不能做⋯⋯」白光長壽，活到81歲。

後來就有了林黛主演的電影「翠翠」裡的歌曲，也是林黛主唱的「熱烘烘的太陽」當時大街小巷不分老少都會唱，紅極一時。

黃梅調也曾是家喻戶曉，電影「梁山伯與祝英台」只要凌波一出場唱：「遠山含笑，春水綠波映小橋，行人來往陽關道⋯⋯」人們都是瘋狂的叫好，包括我生病的母親。凌波的老搭擋樂蒂，兩人一個豪氣，一個嬌美柔情，當時迷倒多少人，尤其是家庭主婦們。

樂蒂與凌波共創「梁山伯與祝英台」佳績，日後卻無法再攜手合作。（取材自HKMDB）

周藍萍作曲、紫薇首唱的「綠島小夜曲」當年更是響遍台灣的大街小巷，這首歌由許多歌手演唱過。這個綠島指的是台灣，並不是指曾經關政治犯的綠島。

有一首歌，我至今會唱而且記得全部歌詞，只是歌名忘了，我把歌詞放在網上也沒有收穫，我很奇怪為什麼會全無蹤影，希望看到此文的老歌愛好者可以解謎。我記得這是一部電影的插曲，古裝電影演的是明朝初亡，李自成打進了紫禁城，大宴他的部下，李闖王一心一意要找到明宮的長公主，宮裡一名忠貞侍女，因為多才多藝，扮成長公主被迫在宴會上獻唱，歌詞如下：

「窗外月昏黃，眼前人欲狂，

含花對美酒，忍辱換新裝；

君王自殺煤山上，權貴爭歌金瑟旁

餓卒安能擋勁敵，富翁誰肯解私囊

天良豈能喪，人格豈能忘

一息尚存應努力，九門已破莫傍徨

心似鐵、劍如霜、慕荊軻、追豫讓

誓拚著柔弱的女兒身，不學那無恥的男兒樣。」

此時她舉起手中劍剌向李闖王，當然她未近身己被周圍兵士剌死。背景音樂仍放著這首歌開頭的窗外月昏黃的柔美曲調⋯⋯可惜影片的名字及歌曲的名字，均已從我記憶中隨風飄散。

我還記得另外一部清宮電影，光緒皇帝的竉妃珍妃在宮牆院內雙手合十唱的：

「看梅亭一樹娉婷，臣妾共享此良辰，

美妙風光難再⋯難再⋯唯願朝朝暮暮情，

青鑾、單鳳，孔雀高翔翩翩，四海昇平，

朝野熙熙歡慶⋯」

後來八國聯軍打進紫禁城，慈禧太后帶著光緒帝及一些女眷逃走，因為太后不喜歡珍妃，把珍妃丟進一口井裡。這電影的名字和歌曲的名字我都不記得了。我去故宮參觀過兩次，也看到這個珍妃井。

如今歌手唱的歌都是又蹦又跳，樂器一大堆，伴奏震天價響，完全沒有唱歌的優美感。新冠病毒肆虐三年了，每日在家不出門，回憶往事，那些優美的老歌至今仍清晰動人，一首一首的唱，伴我在這黃葉舞秋風的漫天秋色裡繼續唱著…

「秋，靜靜地徘徊靜靜地徘徊，

紅葉為它塗胭脂，白雲為它抹粉黛，