有藝思／梵谷迷必看 大都會博物館推大展

大都會藝術博物館今年5月推出「梵谷的絲柏樹」特覽。（大都會博物館提供）

一個多世紀以來，梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(Wheat Field with Cypresses)和「星夜」(The Starry Night) 將於2023年夏天在大都會博物館 的新展覽中同時展出。

名為「梵谷的絲柏樹」(Van Gogh's Cypresses) 的展覽，將首次聚焦於梵谷對火焰般的絲柏樹的迷戀。大都會藝術博物館日前宣布了梵谷新展的訊息，以及未來一年其他幾個值得期待的展覽計畫。

梵谷的絲柏樹 | 5月22日至8月27日

本次展覽在梵谷誕生170周年之際推出，別具意義。展覽將匯集文森‧梵谷（1853-1890）的40件作品。以梵谷作品中高聳的絲柏樹為重點，探索這個藝術史上最著名的樹木之一。

大都會博物館館長馬克斯‧霍萊因 (Max Hollein) 說，展覽將為梵谷這位有史以來最具開創性的藝術家之一、最具標誌性的作品提供了前所未有的視角。除了「麥田裡的絲柏樹」和「星夜」之外，還將展出「普羅旺斯夜間的鄉村道路」(Country Road in Provence by Night) 及素描，探討梵谷的畫筆如何呈現出絲柏樹。

大都會博物館19世紀歐洲繪畫策展人蘇珊‧艾莉森‧斯坦（Susan Alyson Stein）說，在梵谷看來，很少有圖案比絲柏樹更能作為普羅旺斯的特徵，或更能激發他的想像力。

以下為大都會博物館在2023年策畫的其他幾檔展覽：

●超越光線：19世紀丹麥藝術的身份和位置 (Beyond the Light: Identity and Place in Nineteenth-Century Danish Art) | 1月26日至4月16日

欣賞丹麥「黃金時代」的100幅素描與繪畫，在這個動盪的時代，藝術家們創作了具有浪漫主義、自然與光線的傑出作品。

●貝倫尼斯‧阿博特的紐約相冊 (Berenice Abbott's New York Album, 1929) | 3月2日至9月4日

攝影 師貝倫尼斯．阿博特 (Berenice Abbott) 擅長以小幅黑白照片捕捉紐約印象，展覽將展出266幅作品。博物館將其描述為「一本攝影素描簿」。館長霍萊因說，這是大都會博物館獨有的寶藏之一，它們從未被完整展出、完整保存或出版，直到現在。

●日本藝術中的焦慮與希望 (Anxiety and Hope in Japanese Art) | 4月8日至2024年7月14日

展覽內容從古代雕塑到現代版畫與照片，將展出250件作品、持續至2024年，以焦慮這個獨特的角度探索日本藝術。

●屋頂花園委員會：勞倫·哈爾西 (The Roof Garden Commission: Lauren Halsey) | 4月18日至10月22日

藝術家勞倫·哈爾西將以來自洛杉磯的靈感，改造大都會的屋頂花園。該裝置藝術在探索居住空間，並希望營造出一種社區感。

●卡爾‧拉格菲：美麗的線條 (Karl Lagerfeld：A Line of Beauty) | 5月5日至7月16日

約150件作品將探索服裝設計師卡爾．拉格菲的工作和構思過程，素描在其中佔有舉足輕重的角色。這場時裝秀跨越了拉格菲在Chloe、Fendi、Chanel和他自己同名品牌的65年職業生涯。這是大都會服裝學院2023年的展覽，也是下一屆大都會晚會 (Met Gala) 的主題。