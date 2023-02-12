娛樂／「深海」磨7年 每幀都絕美

「深海」電影海報。（取材自豆瓣電影）

中國導演 田曉鵬執導「西遊記之大聖歸來」（2015年）之後，想做一個更平民化、更接近生活的角色，於今年推出動畫電影 「深海」，一個現代少女參宿誤入夢幻的深海世界，卻因此邂逅了一段獨特的生命旅程。

這一次，田曉鵬的野心更大，他想將中國傳統水墨和三維相結合，創造出屬於中國審美風格的作品；技術難度超高，光是前期測試、一張概念圖動起來就花了兩年時間，更具挑戰的是全片都要一以貫之保持這種審美風格。「深海」有上千個極致唯美的特效鏡頭，占全片近70%；其中有個「劈海」鏡頭，單鏡頭粒子特效達100餘層，粒子數量高達幾十億，負責該鏡頭的特效師硬生生熬了15個月。

在創新極致追求背後，「深海」團隊面臨著因為無從參考、只能「一次又一次推翻重來」的苦熬，其間更是遭遇「多次搬家被暴雨 淹沒主機」的天災。即便如此艱難，這些年「深海」團隊的軍心一直很穩固，離職率很低，核心成員基本都在。

在「深海」總製片人易巧看來，「深海」製作了7年，這一點都不合理，「人生能有幾個7年」；但他覺得這是有意義的，「深海」提前踩過的坑、技術標準都是試驗過的，之後同行再去做一些創新，就能大大縮短時間。如果之後再做一個「深海」這種難度級別的動畫，可能只要4年時間就可以了。

「深海」是心海

易巧表示，導演田曉鵬喜歡以他個人的感受為創作原點，先打動自己，再發散。田曉鵬是一名天文愛好者，平時沒有什麼社交，喜歡看星星，他手機裡裝滿了各種隨時可以探測星星的App，而片中女主角「參宿」和男主角「南河」名字來自其中兩顆星星。

「參宿四」是一顆不穩定隨時會爆發的恆星，田曉鵬認為它就像片中的小女孩參宿，穿一件紅外衣，就像是她的盔甲，是她拒絕跟外界交流的保護殼。田曉鵬說，參宿是討好型人格，表面上看起來經常用微笑和別人相處，其實是一種討好，自己內心並不快樂。易巧觀察，如果「深海」中的參宿有參考原型的話，那就是田曉鵬自己，「我們沒有單純把她看作是一個小女孩，參宿是一種情緒，是一種個人的困境，我覺得參宿應該就是田導，那是他的困境。」

「深海」女主角參宿以星星的名字命名。（取材自豆瓣電影）

這一次，「深海」的故事更接近於田曉鵬導演的內心世界，裡面有他對於生活、人生的一些探討。易巧說，「深海」中的海，是小女孩參宿創造的一個主觀世界，並非真實物理世界的深海，是心海。

讓中國水墨動起來

2015年，易巧和田曉鵬參訪很多日本動畫公司，希望中國動畫也能做出自己獨特的風格。田曉鵬從小就喜歡大海，他想做一個不一樣的大海，希望找到可以承載這種新奇感和奇幻感的形式。有一次，他看到一幅畫，一條魚在雲層中游動，這幅畫給了他靈感，海洋應當像天空一樣，魚在裡面暢游的時候，它其實是有很多層次流動。

後來他嘗試將中國傳統水墨和三維相結合，「當技術成熟後，形成一種可以向全世界推廣的風格。」田曉鵬說，創新是他整個導演生涯裡唯一追求的最原始、最大的動力。如果沒有這一點的話，可能他就不會去做電影了。

為了克服技術難度，「深海」動畫團隊嘗試了上百次「洗潔精、丙烯、食用色素、牛奶」混合實驗，以還原水墨畫的飄逸與顆粒感。另外，為了主角更貼合真人，導演找來9歲小演員張籽沐，提前做了兩年的預演和配音，動畫師在製作期間每人前面擺一面鏡子，根據自己各種細微的表情做參考。

「深海」將中國傳統水墨畫與3D動畫結合。（取材自豆瓣電影）

除了參宿和南河兩位主要人物角色，片中還出現上百隻奇幻萌物，其中光海獺就有80多隻，每一隻都要單獨做毛髮的動態。視效指導吳智敏說，動畫師不僅為海獺設計了外層毛髮、下層絨毛、手臂長毛、參差不齊的鬍鬚等，而且隨著海獺的動作，毛髮呈現出濕漉漉、毛茸蓬鬆等不同狀態。

為了讓海獺活靈活現，負責的動畫師鑽研設計了7年，更是每天嚼3桶冰只為提神。動作細節則須靠製作人員在地上爬一遍，才能找到導演滿意的效果。

2019年，正值「深海」動畫團隊衝刺的時候，園區機房被水淹了，公司所有人都去搶救電腦，大家最在乎的是機器，此前特效部門換了最新的高配置電腦，但最後無濟於事，40多台電腦報廢。

「深海」角色的毛髮、神態精緻。（取材自豆瓣電影）

顧品質 時程表沒人理

為保持全片風格統一，權衡時間與質量下，易巧苦笑道：「最後我們其實沒有保住時間」。他不停地打破自己給團隊制定的完片計畫，最後計畫表貼在牆上，根本沒人理了。「我們自己制定的時程表，我們都沒有相信過」，易巧說，大家當然希望能早一點完成，但看著眼下的品質不行，只能不停地打回去重做，不停地延期，真的很焦慮。

從2019年起，遊戲業從動畫公司瘋狂挖人，很多動畫公司有50%以上的員工流失率，但「深海」團隊的成員比較穩定，核心成員一個都沒走，這讓易巧很欣慰，「大家覺得我們在做一個創新的事情，這個東西是有價值的」。製作團隊向心力強，從最初的60人拓展到了將近200人，後製末期經歷了三年疫情，全體員工都居家辦公，效率並未打折，工作到凌晨是常態，甚至有同事偷偷「藏」在公司住了半個月，因為電腦主機絕對不能斷，必須有人維護。

「深海」將中國傳統水墨畫與3D動畫結合，畫面層次豐富。（取材自豆瓣電影）

製作「深海」經過漫長的七年，團隊內部很多同事都經歷了人生大事，有來的時候沒孩子，現在孩子上幼兒園，甚至讀小學的都有了。易巧笑著說：「動畫組同事的孩子在『西遊記之大聖歸來』上映時剛能看懂，現在快讀初中了，正好能看懂『深海』。」

（取材自新京報）