娛樂／離婚後各自「復仇」 雙宋拚演技

南韓曾經的銀色夫妻宋慧喬和宋仲基離婚後，各自推出復仇新作「黑暗榮耀」（左）和「財閥家的小兒子」（右）。（取材自豆瓣電影）

南韓曾經的銀色夫妻宋慧喬 和宋仲基 離婚後，各自推出復仇新作「黑暗榮耀」和「財閥家的小兒子」，昔日童話般的雙宋之戀好聚未好散，誰是誰非始終成謎，既然都是專業演員，就用作品說話。

「財閥家的小兒子」先於「黑暗榮耀」播出，非同檔競爭收視率比較意義不大，何況播出平台不同，觀眾收視習慣也各異。「財閥家的小兒子」由電視台JTBC播出，走韓劇傳統的跟播方式，一次更新2集、每集80分鐘，總長16集，話題討論度長達2個多月；而「黑暗榮耀」一口氣上架8集，每集片長50分鐘，劇情明快、節奏爽辣，宋慧喬不拖泥帶水的演技吸引不少觀眾好感。

說到演技，雙宋各有擁護者。平心而論，當初兩人的定情作「太陽的後裔」，本身劇情就是吃香通俗，宋仲基飾演的大尉角色，是各方面都傑出的人生勝利組，溫柔幽默又霸氣，配上金牌編劇金銀淑和宋慧喬的名氣，只要外型有一定水準，誰演這個角色都會有熱度。

重生復仇PK勵志雪恨

兩人離婚後各自接演的復仇劇就不同了，本來復仇題材受眾就不及愛情劇來得廣，復仇細節多，對演技要求也就更高。「財閥家的小兒子」是跟播劇，前幾集十分有水花，播出當下同檔沒有類似作品可比較，討論度自然都在宋仲基如何表現深沉、劇情如何轉折上；但隨著老戲骨李星民出場，宋仲基的抿嘴式演法相對單薄許多，加上結尾被多數觀眾認為不夠有力，以及宋慧喬的「黑暗榮耀」同類型復仇劇開播，宋仲基在「財閥家的小兒子」演出頓時變得沒有什麼記憶點。

劇情方面，其實這不是宋仲基第一次挑戰復仇題材，在「善良的男人」中被騙得死去活來誓言復仇的「姜馬陸」，他詮釋得絲絲入扣，引發許多觀眾對他的心疼。但在「財閥家的小兒子」中，劇情設定主角重生復仇，相較之下，宋慧喬「黑暗榮耀」中靠著自己的努力，從被霸凌退學、求助無門，到打工自學、考上教師，一步一步引仇人入局，這種較為接近人性的強大，比開外掛的重生，來得更有激勵人心的效果。

宋慧喬主演的「黑暗榮耀」已蟬聯Netflix排行榜超過一個月。（取材自豆瓣電影）

此外，既是人生復仇劇要爽，愛情成分若太多，主角會從冷靜自制變成智商突然逃脫，氣得觀眾捶胸頓足。「財閥家的小兒子」感情線稍嫌拖沓，「黑暗榮耀」目前的8集中以復仇為主線，愛情成分有但不多，而且還是圍繞復仇大業而生，沒有突兀感，甚至感覺愛情中還埋有伏筆，讓觀眾更期待3月釋出的後8集。

最後是「財閥家的小兒子」最爭議的結局，有人認為是夢一場，也有人覺得並非是夢，而是更有深意的因果關係。無論如何，在平行空間、燒腦穿越被玩得如此出神入化的現今，各種神劇輩出，若仍採類似南柯一夢的方式來解套，讓觀眾難免會有「巴黎戀人」的既視感，新意略顯不足。

宋仲基主演的「財閥家的小兒子」，前期獲得極佳口碑，結局引發議論。（取材自豆瓣電影）

時光飛逝，宋仲基和宋慧喬合作的「太陽的後裔」已過6年，時間帶走了彼此的濾鏡和熱情，也十分公平地帶走了兩人的膠原蛋白，當年喬妹的顏值巔峰，而又有多少人是被宋仲基「成均館緋聞 」的神顏「女林」所吸引？如今雙雙褪去外貌加持，剩下的靠赤裸裸的演技和對自我了解的深度，才是真正的硬實力。