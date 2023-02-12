娛樂／配音鞋貓近20年 班德拉斯：鬍子一起白了

「鞋貓劍客」系列主角「鞋貓」的英語與西班牙語版本是由西班牙國寶級演員東尼奧班德拉斯（左圖）配音。（取材自IMDb）

動畫電影 「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）叫好叫座，全球票房破3億美元，還入圍了本屆奧斯卡最佳動畫。故事講述主角鞋貓在不知不覺中揮霍掉了自己9條命中的8條，為了找回失去的生命，踏上一段偉大的冒險。而賦予鞋貓聲音表情、為其配音的是以「蒙面俠蘇洛」（The Mask of Zorro，又譯「佐羅的面具」）知名的西班牙國寶級演員東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）。

「鞋貓劍客2」電影海報。（取材自IMDb）

這已經是班德拉斯第三度為這個角色獻聲；他首次幫鞋貓配音是在2004年上映的「史瑞克2」（Shrek 2）中，當時這隻武力與萌值都超高的劍客小貓咪迅速虜獲了觀眾，其人氣熱度甚至超過了主角史瑞克。2011年，這隻受到觀眾追捧的鞋貓有了自己當主角的電影「鞋貓劍客」，上映後人氣更旺。2022年末上映的「鞋貓劍客2」被許多觀眾稱為去年口碑最好的動畫片之一，對於這些讚譽，班德拉斯覺得非常感激，他認為鞋貓是一個充滿驚喜的角色。

好萊塢 墨西哥裔女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）在片中為另一要角「Q手吉蒂」（Kitty Softpaws）配音，這已經是她與班德拉斯的第八次大銀幕合作，對班德拉斯的演繹不吝惜讚美：「在這世界上，只有他能讓鞋貓那麼迷人。」

「像重訪親愛老友」

而在班德拉斯看來，他和鞋貓共同走過了18年，這次再次為鞋貓配音感覺很親切，「就像是重訪親愛老友，我們都長出了灰白的鬍鬚，也不再是當年那玩世不恭的模樣，變得更睿智、更內省了。」

鞋貓在一些人眼中是正義英雄，但在循規蹈矩的一些人看來，更像是法外之徒。這隻神氣活現的貓遊戲人間，以打著補丁的標誌性皮靴、一手出神入化的劍法和睜大雙眼賣萌而聞名。鞋貓是一名武藝純熟的劍客，迷人、無畏、堅定且舞技高超，他見過各種各樣的大世面，來往於城鎮之間，流連於派對之中，不論去到哪裡他都會成為全場的焦點和靈魂，但就像每晚為演唱會拿出最佳狀態的搖滾明星一樣，他也會在曲終人散後孤身回到旅館——躺在床上，身邊空空蕩盪。

「鞋貓劍客2」劇照。（取材自IMDb）

對於鞋貓的經歷，班德拉斯或許能感同身受，1960年，東尼奧班德拉斯生於西班牙的馬拉加，和畢卡索 同鄉（班德拉斯日後曾在劇集「天才」中飾演畢卡索），年輕時他曾想成為足球員，但因一次腳傷放棄。19歲時，他看了米洛斯福曼（Milos Forman）執導的「越戰毛髮」（Hair）後，找到了人生方向——表演藝術。班德拉斯隨後在一些劇團與合唱團中磨鍊，直到他遇到伯樂佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodovar），從1982年出品的「激情迷宮」（Labyrinth of Passion）到2019年上映的「痛苦與榮耀」（Pain and Glory），他先後與這位當代西班牙最偉大的導演合作過十餘次，拿遍了西班牙所有的表演獎。

「蒙面俠蘇洛」是東尼奧班德拉斯的代表作之一。（取材自IMDb）

隨後，班德拉斯來到好萊塢，憑藉拉丁俊美臉龐、奔放的演技和對成功的渴望解鎖了更大天地；他先後在「費城故事」（Philadelphia）貼身面對經典演技派湯姆漢克斯（Tom Hanks）；在「夜訪吸血鬼（Interview with the Vampire）」中對陣湯姆克魯斯（Tom Cruise）和布萊德彼特（Brad Pitt）；在「蒙面俠蘇洛」中情挑凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）。班德拉斯曾被評「身上具有現代男性所缺少，野性的原始性感魅力」，數次入選「世界最性感的男人」名單，也曾被任命為聯合國消除貧困親善大使，而在個人生活中，被譽為大眾拉丁情人的班德拉斯情路坎坷，兩度離異。

東尼奧班德拉斯（左）在「費城故事」與湯姆漢克對戲。（取材自IMDb）

一起低潮 一起成長

「鞋貓劍客2」讓觀眾見到鞋貓最真實的一面，看似瀟灑但從不向任何人敞開心扉；在成長中也會質疑自己的選擇、否定自己；會猶豫甚至憂鬱。無獨有偶，其實早在1995年，班德拉斯在一次採訪中就曾表示過一度陷於人生之苦，「我不想擁有任何我不配擁有的東西。有時候，看到自己的名聲被誇大，我甚至會覺得很困擾。我從來不相信發生在我身上的任何事情，可能是因為我很沒有安全感。」但日後他又補充人生甜句，「世界上沒有什麼是愛不能治癒的，這是最重要的。」敏感、自戀、渴望、矛盾，這些貓族的標籤，班德拉斯身上似乎也貼了不少。

「我在世界各地遇過很多喜歡鞋貓的人，總會想『天啊，那個人看「史瑞克2」時才七、八歲，現在他們採訪我時都成年了！』」班德拉斯配音的鞋貓伴隨觀眾長大，覺得奇妙又親切，他堅持認為「鞋貓劍客」系列的傳奇是需要續寫的，但同時也會患得患失；「過去女性觀眾都說喜歡我在『蒙面俠蘇洛』中的表現，但自從鞋貓2004年出現在我生命後，發現當『小貓咪』的受歡迎度竟然比『蘇洛』還要多。」

「鞋貓」水汪汪大眼賣萌征服全球觀眾。（取材自IMDb）

鞋貓在最新電影裡面臨「貓生」中年危機，比如生死與孤寂。曾經在大銀幕上演過不老吸血鬼、狂野刺客的班德拉斯已經62歲了，「我最喜歡鞋貓的一點是，他有著很強的榮譽感，赤子雄心，同時又有淘氣和幽默的一面，另一點是，他身為英雄說話有口音，而壞人呢？他們全都沒有口音，這真是奇妙的解構主義。」年輕時初到好萊塢不諳英語的他為了接戲和生活，不得不在語言培訓班與一群日本人和法國人學了一個月英語，「我看到他們在那裡哭，嗯，就像我一樣。」

在好萊塢發展的第二年，班德拉斯出演了電影「曼波狂潮」（The Mambo Kings），因為英語還不熟練，他的角色只能被安排成啞巴。但天性豁達的班德拉斯還曾調侃過自己的口音，「如果他們讓我出演007，我這輩子可能就不敢再去英國了。有口音的龐德？這簡直就是革命。」

班德拉斯這回在「鞋貓劍客2」的配音是遠距完成，「我在西班牙演戲劇，當時我每天晚上都要在戲劇舞台上唱歌，同時又要幫鞋貓配音，這件事情對我來說風險很大，因為鞋貓的叫聲很大並且總愛放聲大笑，這其實給我的嗓子帶來了傷害。」回憶他當年在為「鞋貓劍客」第一集配音時，會拿上鞋貓的佩劍、帽子等輔助工具用扮演的方式融入，「這次這次我就不拿劍和帽子了，我認為自己對角色的理解已經足夠深入，所以我也不再需要這些輔助。」

（取材自新京報）