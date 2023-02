娛樂／配音鞋貓近20年 班德拉斯：鬍子一起白了

「鞋貓劍客」系列主角「鞋貓」的英語與西班牙語版本是由西班牙國寶級演員東尼奧班德拉斯(左圖)配音。(取材自IMDb)

動畫電影 「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)叫好叫座,全球票房破3億美元,還入圍了本屆奧斯卡最佳動畫。故事講述主角鞋貓在不知不覺中揮霍掉了自己9條命中的8條,為了找回失去的生命,踏上一段偉大的冒險。而賦予鞋貓聲音表情、為其配音的是以「蒙面俠蘇洛」(The Mask of Zorro,又譯「佐羅的面具」)知名的西班牙國寶級演員東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)。

「鞋貓劍客2」電影海報。(取材自IMDb)

這已經是班德拉斯第三度為這個角色獻聲;他首次幫鞋貓配音是在2004年上映的「史瑞克2」(Shrek 2)中,當時這隻武力與萌值都超高的劍客小貓咪迅速虜獲了觀眾,其人氣熱度甚至超過了主角史瑞克。2011年,這隻受到觀眾追捧的鞋貓有了自己當主角的電影「鞋貓劍客」,上映後人氣更旺。2022年末上映的「鞋貓劍客2」被許多觀眾稱為去年口碑最好的動畫片之一,對於這些讚譽,班德拉斯覺得非常感激,他認為鞋貓是一個充滿驚喜的角色。

好萊塢 墨西哥裔女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)在片中為另一要角「Q手吉蒂」(Kitty Softpaws)配音,這已經是她與班德拉斯的第八次大銀幕合作,對班德拉斯的演繹不吝惜讚美:「在這世界上,只有他能讓鞋貓那麼迷人。」

「像重訪親愛老友」

而在班德拉斯看來,他和鞋貓共同走過了18年,這次再次為鞋貓配音感覺很親切,「就像是重訪親愛老友,我們都長出了灰白的鬍鬚,也不再是當年那玩世不恭的模樣,變得更睿智、更內省了。」

鞋貓在一些人眼中是正義英雄,但在循規蹈矩的一些人看來,更像是法外之徒。這隻神氣活現的貓遊戲人間,以打著補丁的標誌性皮靴、一手出神入化的劍法和睜大雙眼賣萌而聞名。鞋貓是一名武藝純熟的劍客,迷人、無畏、堅定且舞技高超,他見過各種各樣的大世面,來往於城鎮之間,流連於派對之中,不論去到哪裡他都會成為全場的焦點和靈魂,但就像每晚為演唱會拿出最佳狀態的搖滾明星一樣,他也會在曲終人散後孤身回到旅館——躺在床上,身邊空空蕩盪。

「鞋貓劍客2」劇照。(取材自IMDb)

對於鞋貓的經歷,班德拉斯或許能感同身受,1960年,東尼奧班德拉斯生於西班牙的馬拉加,和畢卡索 同鄉(班德拉斯日後曾在劇集「天才」中飾演畢卡索),年輕時他曾想成為足球員,但因一次腳傷放棄。19歲時,他看了米洛斯福曼(Milos Forman)執導的「越戰毛髮」(Hair)後,找到了人生方向——表演藝術。班德拉斯隨後在一些劇團與合唱團中磨鍊,直到他遇到伯樂佩卓阿莫多瓦(Pedro Almodovar),從1982年出品的「激情迷宮」(Labyrinth of Passion)到2019年上映的「痛苦與榮耀」(Pain and Glory),他先後與這位當代西班牙最偉大的導演合作過十餘次,拿遍了西班牙所有的表演獎。

「蒙面俠蘇洛」是東尼奧班德拉斯的代表作之一。(取材自IMDb)

隨後,班德拉斯來到好萊塢,憑藉拉丁俊美臉龐、奔放的演技和對成功的渴望解鎖了更大天地;他先後在「費城故事」(Philadelphia)貼身面對經典演技派湯姆漢克斯(Tom Hanks);在「夜訪吸血鬼(Interview with the Vampire)」中對陣湯姆克魯斯(Tom Cruise)和布萊德彼特(Brad Pitt);在「蒙面俠蘇洛」中情挑凱薩琳麗塔瓊絲(Catherine Zeta-Jones)。班德拉斯曾被評「身上具有現代男性所缺少,野性的原始性感魅力」,數次入選「世界最性感的男人」名單,也曾被任命為聯合國消除貧困親善大使,而在個人生活中,被譽為大眾拉丁情人的班德拉斯情路坎坷,兩度離異。

東尼奧班德拉斯(左)在「費城故事」與湯姆漢克對戲。(取材自IMDb)

一起低潮 一起成長

「鞋貓劍客2」讓觀眾見到鞋貓最真實的一面,看似瀟灑但從不向任何人敞開心扉;在成長中也會質疑自己的選擇、否定自己;會猶豫甚至憂鬱。無獨有偶,其實早在1995年,班德拉斯在一次採訪中就曾表示過一度陷於人生之苦,「我不想擁有任何我不配擁有的東西。有時候,看到自己的名聲被誇大,我甚至會覺得很困擾。我從來不相信發生在我身上的任何事情,可能是因為我很沒有安全感。」但日後他又補充人生甜句,「世界上沒有什麼是愛不能治癒的,這是最重要的。」敏感、自戀、渴望、矛盾,這些貓族的標籤,班德拉斯身上似乎也貼了不少。

「我在世界各地遇過很多喜歡鞋貓的人,總會想『天啊,那個人看「史瑞克2」時才七、八歲,現在他們採訪我時都成年了!』」班德拉斯配音的鞋貓伴隨觀眾長大,覺得奇妙又親切,他堅持認為「鞋貓劍客」系列的傳奇是需要續寫的,但同時也會患得患失;「過去女性觀眾都說喜歡我在『蒙面俠蘇洛』中的表現,但自從鞋貓2004年出現在我生命後,發現當『小貓咪』的受歡迎度竟然比『蘇洛』還要多。」

「鞋貓」水汪汪大眼賣萌征服全球觀眾。(取材自IMDb)

鞋貓在最新電影裡面臨「貓生」中年危機,比如生死與孤寂。曾經在大銀幕上演過不老吸血鬼、狂野刺客的班德拉斯已經62歲了,「我最喜歡鞋貓的一點是,他有著很強的榮譽感,赤子雄心,同時又有淘氣和幽默的一面,另一點是,他身為英雄說話有口音,而壞人呢?他們全都沒有口音,這真是奇妙的解構主義。」年輕時初到好萊塢不諳英語的他為了接戲和生活,不得不在語言培訓班與一群日本人和法國人學了一個月英語,「我看到他們在那裡哭,嗯,就像我一樣。」

在好萊塢發展的第二年,班德拉斯出演了電影「曼波狂潮」(The Mambo Kings),因為英語還不熟練,他的角色只能被安排成啞巴。但天性豁達的班德拉斯還曾調侃過自己的口音,「如果他們讓我出演007,我這輩子可能就不敢再去英國了。有口音的龐德?這簡直就是革命。」

班德拉斯這回在「鞋貓劍客2」的配音是遠距完成,「我在西班牙演戲劇,當時我每天晚上都要在戲劇舞台上唱歌,同時又要幫鞋貓配音,這件事情對我來說風險很大,因為鞋貓的叫聲很大並且總愛放聲大笑,這其實給我的嗓子帶來了傷害。」回憶他當年在為「鞋貓劍客」第一集配音時,會拿上鞋貓的佩劍、帽子等輔助工具用扮演的方式融入,「這次這次我就不拿劍和帽子了,我認為自己對角色的理解已經足夠深入,所以我也不再需要這些輔助。」

(取材自新京報)