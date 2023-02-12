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醫藥／小弟弟硬不起來？或因三高共病

邱宜君
高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見共病。 (Getty Images)
高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見共病。 (Getty Images)

長期工作壓力和疲憊，恐導致小弟弟「硬度不足」而不舉。台灣高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平表示，其實更應該擔心的是「三高」問題，因為高血壓、高血脂、糖尿病都是勃起功能障礙常見的共病。但勃起功能障礙患者就醫率只有一成，若延誤就醫，可能造成三高與勃起功能障礙雙雙惡化。

簡邦平指出，多項研究顯示，四成勃起功能障礙者有高血脂、兩成血糖已上升到前期糖尿病數值，許多患者是先確診勃起功能障礙，但其實三高數據都已經在危險邊緣而不自知。以糖尿病為例，會造成動脈硬化導致血流不足，胰島素阻抗也會導致性腺功能不足，所以糖尿病患發生勃起功能障礙的機率是沒有糖尿病的二到五倍。

台灣國健署提醒，代謝症候群的五項危險因子，包括腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低，其中有三項或三項以上超標，即認定為代謝症候群。有代謝症候群的人將來得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的二至六倍。要遠離代謝症候群，生活習慣首重「健康飲食、規律運動、每天量體重及腰圍」，腰圍維持男性應在90公分、女性80公分以下。

簡邦平提醒，改善勃起功能障礙問題，除應養成良好生活型態外，也可以請專業醫療人員評估是否需透過藥物輔助，若因工作型態無法有固定的行房時間，可選擇於每次性行為前再服藥。根據男性醫學會治療指引，建議於性行為前一至兩小時服用，服用後的行房成功率約六至七成，呼籲男性應積極依照生活型態調整治療方式，追求更好的性愛及生活品質。

糖尿病 高血壓 三高

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