我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

醫藥／下巴、肩膀、手臂疼痛 慎防心絞痛

沈能元
防心絞痛5注意事項。資料來源：蘇彥伯、黃群 (圖：Getty Images)
防心絞痛5注意事項。資料來源：蘇彥伯、黃群 (圖：Getty Images)

天氣寒冷，若感覺胸痛、喘不過氣，或下巴、肩膀、手臂等部位疼痛，當心是心絞痛。台北國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯說，心絞痛可能是心肌梗塞的前兆，千萬別輕忽。

心絞痛又稱為「狹心症」，常見為心血管狹窄引起，是心肌缺氧的表現，主要是供應心臟血液的冠狀動脈慢性發炎、累積膽固醇斑塊，使血管硬化、狹窄而導致，進而引起胸部出現疼痛或壓迫感。

典型症狀 胸悶痛會冒冷汗

心絞痛的典型症狀，包括胸悶、胸痛，但胸部悶痛感覺通常不會超過15分鐘，在活動時症狀容易被誘發，覺得胸部隱隱作痛，且伴隨冒冷汗，但休息後可能緩解。台北醫學大學附設醫院內科部主任黃群耀說，也有人會出現下巴、肩膀、手臂、齒槽等處疼痛，或喘不過氣、惡心嘔吐、頭暈等心絞痛非典型症狀。

大腦誤判 「牽涉痛」要小心

黃群耀指出，心絞痛引起下巴、肩膀等處疼痛，主要是有些患者的心臟疼痛反射到大腦的部位，與下巴、肩膀等疼痛反射至大腦的部位相同，導致大腦誤判，明明心臟疼痛卻出現其他部位疼痛的症狀，稱為「牽涉痛」，此時要十分小心。

70多歲江太太患有三高，平常服藥控制病情，近一、兩個月，只要爬一、兩層樓梯就快喘不過氣，天氣轉冷後，症狀更為嚴重。經心臟內科安排心肌灌流檢查發現，心肌局部缺氧，再經心導管檢查確診，心臟左前降支冠狀動脈嚴重狹窄，透過氣球擴張及藥物支架置放，不適症狀改善，出院後繼續藥物治療。

未盡速治療 心臟功能變差

心絞痛患者若不盡速就醫治療，心臟持續缺氧，心臟功能可能逐漸變差。蘇彥伯說，一旦血管內斑塊發生破裂，將誘發血栓生成，引起心肌梗塞，並造成心臟急性損傷且嚴重胸痛、心律不整，甚至昏厥、猝死，若不及時治療，死亡率高達30%以上。

心絞痛的診斷，需先由胸部X光、心電圖及心臟超音波等評估心臟功能，再採用運動心電圖、核子醫學心肌灌流檢查或電腦斷層的冠狀動脈造影等方式檢查，才能確診心絞痛。確診後可先考慮藥物治療，或進一步置放血管支架、心臟繞道手術治療。

天冷注意保暖 防三高變化

如何遠離心絞痛？黃群耀提醒，平時應避免大吃大喝，天冷時一定要注意保暖，以防血糖、血壓、血脂變化，並多運動、攝取足夠水分，避免血液黏稠，三高患者務必服藥控制病情，以免引發血管狹窄。

心絞痛年輕化 要及早控制

近年發現，隨著三高族群年輕化，心絞痛患者也有年輕化趨勢。黃群耀表示，40至50歲民眾心肌梗塞比率，比10年前增加二至三成，男多於女，其實，此年齡層只要好好服藥控制三高，均有機會可以恢復。此外，有吸菸、心血管疾病家族史等族群也要多加注意，應定期檢查心臟功能，降低心絞痛、心肌梗塞的發生風險。

三高 醫學 手術

上一則

醫藥／小弟弟硬不起來？或因三高共病

下一則

醫藥／牙痛怎麼辦？牙醫教6招可暫時緩解

延伸閱讀

除草遭刀片射入胸腔險刺破心臟 醫師搶救保命

除草遭刀片射入胸腔險刺破心臟 醫師搶救保命
憂鬱、疲勞… 恐心臟發警訊

憂鬱、疲勞… 恐心臟發警訊
劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命
走路就喘、胸口痛 醫師建議：心臟該做復健運動

走路就喘、胸口痛 醫師建議：心臟該做復健運動

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲從他過去所有讀過的「圖書資料庫」之中，挑選五本他個人最喜愛的書籍及原因，推薦給大家。（取自官網）

比爾蓋茲的書單 這次換花樣 嚴選5本必讀

2023-02-04 18:31
喜怒哀樂，人之性情；開心的氣氛傳感，生氣的情緒也會影響四周的人；自我發洩之時，也要顧慮他人的感受 。（Getty Images）

封面故事／7個情緒暴走的小故事

2023-02-05 12:21
巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）一書。（美聯社）

封面故事／巴菲特的書單 教股迷「成功法則」

2023-02-05 14:27
報稅季節到了，個人超過4萬1755元（夫妻合報超過8萬3550元）的稅率為22%。(Getty Images)

今年退稅少 再失一層皮？ 聯邦稅表申報攻略

2023-02-04 18:41
人在盛怒之際可能說出或做出自己其實不喜歡的事情，等到氣消了就後悔不已。（Getty Images）

封面故事／氣到失控 小心身體這3處

2023-02-05 02:28
歐巴馬2022年的13本最愛書籍包括小說和紀實文學作品，主題多元。（美聯社）

封面故事／歐巴馬的書單「藏愛妻私心」小說最推薦這2本

2023-02-05 14:52

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題