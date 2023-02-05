生活／池中「醜小鴨」 養成美麗大雁

羽翼豐滿的小鴨，原來是美麗的加拿大大雁。（作者提供）

春天的一個早晨，妹妹光美走出原木壘就的新房子，發現門前的小池塘裡，有一隻毛茸茸的小鴨。

妹妹光美住在溫哥華島中部的科里根海邊。自從2014年從卡加利搬到那裡，所購置的6.5英畝含有小生意的房產，成了她施展工程師本色的舞台。

門前的池塘是前主人未完成的半成品。妹妹光美從海邊螞蟻搬家一樣，抱來碗口大的卵石，用水泥把剩餘的四分之三塘邊砌好。那只是個開始。

落單小鴨 優游池塘

言歸正傳，小池塘在春天的豐水季節，水草茂盛，綠樹倒映，童話般美麗。

溫哥華島，這個北美西岸最大的島嶼，面積與台灣島相近，但人口稀少，是台灣的1/20，森裡覆蓋率高達60%。大片的原始森林使這裡成為野生動物的天堂。

黑熊、浣熊與鹿的家庭是這裡的常客，小池塘邊更是動物們喜歡光顧的地方。周圍的鄰居離這裡都遠，家養的小鴨子不太可能走失到這裡來。所以，見到池塘裡那隻落了單的小鴨，妹妹光美想不明白那是鴨媽媽的粗心還是另有原因？牠怎麼到的這裡？

妹妹光美發現門前的小池塘裡，有一隻毛茸茸的小鴨。（作者提供）

疑問一大堆先放一邊，也許像世上許多事情一樣不會有答案。但她那顆心中最柔軟的一角，當時就泛濫開來，憑著對幼嫩生命天生的愛護，一定要救救牠。因為，可以肯定的一點是，鴨那麼小，憑牠自己的能力肯定難以存活。

可是，怎麼才能抓到、而又不傷害了牠？住在島上的人家，釣魚 、挖蚌、打獵是不少人的所愛，妹妹光美也有些這方面的設備。她拿來了撈魚的網。

小鴨悠閒地在池塘中不停地游來游去，有點少年不知愁滋味的淡定神態，不時在水面上挺起身子，張開還沒長成的小翅膀扇一扇，抖一抖身體，伸一伸脖子，搖一搖尾巴，好可愛的模樣。看沒爸沒媽的牠自得其樂，沒有絲毫害怕的樣子，好像自己依然在過著美好的日子呢。見有人注意牠，小鴨也瞪著溜圓的眼看她。

有一瞬間，妹妹光美竟覺得小鴨挺閒適的，牠並沒感到自己是處在需要救援的危機之中。牠不知道，附近那麼多的鷹啊隼的，隨時都有可能成為人家的小點心。

折騰誘捕 鄰居收養

妹妹光美慢慢地走向小鴨，出於本能，牠警惕地與人保持著距離。看起來，小鴨只想停留在眼下的舒適區，畢竟現實的境況還不錯。看牠懵懂無懼的安詳神色裡，對暫時屬於牠的小池塘，已經很滿足。至於未來的風險，不在牠認知的考慮範圍。

在池塘邊繞了幾個圈子，妹妹光美都撈不著牠。她只好叫朋友來幫忙，用長桿子把小鴨往她這邊趕。小傢伙不識好人心，驚慌地「咻咻咻」尖細叫著在池子裡亂竄。

拿來麵包引誘不理，學鴨媽媽叫著哄沒用。妹妹光美在春寒料峭中被弄得滿頭汗、濺得渾身水，最後把小鴨趕到一個角落，才終於把牠抓獲。在網中牠死命掙扎著，「咻咻」地叫得很慘，企圖逃脫。

妹妹光美拿來一隻桶，在池子裡打了一點水，把小鴨放了進去。經過一番折騰，小鴨灰黑的毛又濕又亂，縮在一角發抖，成了只名符其實的醜小鴨。

妹妹把小鴨放在桶裡，小鴨灰黑的毛又濕又亂，縮在一角發抖，成了只名符其實的醜小鴨。

下一步該怎麼做？妹妹光美馬上想到了住在附近的弗蘭克大叔。大叔家擁有30幾英畝的地，餵養著他自己都數不清的雞、鴨、雉、兔、火雞、孔雀和許多叫不出名字但好漂亮的鳥，還種了不少的果樹和蔬菜，建池塘養魚。

這位飼養狂人的屋頂蹲著孔雀，這些美麗的大鳥自由飛翔著，可會看家護院了，老鷹什麼的休想來這裡叼小雞，加上黑色和巧克力色的兩隻拉布拉多大狗，領地裡有什麼異樣，都會及時得到報告，這形成空中和地下的立體防衛系統，保障著遍地生靈的安全。

妹妹光美的小生意需要常常買雞蛋 ，而與弗蘭克有了最先的交往。後來，為建原木房子，與他有了更多的往來。

妹妹光美把那隻脖子有點長的小鴨交到了好心的弗蘭克大叔手裡。他把牠放進與牠差不多大的小鴨群裡一起養，妹妹光美不時去看看牠。

灰黑幼雁 融入鴨群

那小傢伙在食物豐盛，環境優良中長得飛快，20天時間，就長得幾倍於群裡鴨子的大小。個頭老大茸毛灰色，在嫩黃色的鴨堆中，顯醜。羽毛未豐的牠，依然看不出牠究竟是誰。野生的傢伙就是長得快，這應該是牠們生存之道：盡快成長獨立飛翔，才有更多活下去的機會。

一個月之後，羽翼豐滿的傢伙，才彰顯出了牠人們常見到的模樣：頭頸尾羽和翅膀邊緣呈烏黑色，最顯眼的是從眼睛下方繞頸下的一方白色，像絡腮鬍子，遠遠看去就能辨識牠的突出身分，身子後半部翅膀下的兩片白色，也非常醒目，背部深灰色，腹部淺灰色，原來是只健壯能高飛的美麗加拿大大雁。

羽翼豐滿的小鴨，原來是美麗的加拿大大雁。（作者提供）

眼見著牠一天天長大的妹妹光美，看大雁與領養家庭裡所有成員和睦相處，領著牠的小伙伴四處逛蕩，在池塘戲水，有一種天生的領袖風範。妹妹光美心裡愛得不行，便想親近牠，抱抱牠。

大雁張開翅膀在前面跑，她伸開雙臂在後面追，牠的翅膀和她的雙臂幾乎等長。當妹妹光美在弗蘭克大叔幫助下，終於把大雁擁入懷中，牠不掙扎，熨貼地一點也不覺得違和。

一個月之後，羽翼豐滿的傢伙，原來是美麗的加拿大大雁。

她無限幸福地享受了一把與大雁親密無間的時光。儘管大雁在大家庭裡得到同等對待，自由自在地隨處行走，練習飛翔，更沒人歧視 牠。倒是牠不時為鴨伙伴開道，而低下脖頸奮力前衝，驅趕擋道的其他成員，有幾分反客為主的霸道。

羽翼豐滿的小鴨，原來是美麗的加拿大大雁。（作者提供）

展翅高飛 期待再會

兩個月後，也許大雁翅膀長硬了，嫌棄那裡的天地過於狹小，心有大志的牠一飛沖天，在遼闊的天空裡翱翔，回歸了屬於牠自己的生活。

那天，弗蘭克大叔看著大雁獨自往南方向走去時，就察覺出有些異樣。大雁走著走著，就「騰」地起飛，越過高高的大樹，消失在樹梢後的天際。當弗蘭克告訴妹妹光美大雁飛走的情形時，留念地望著大雁遠去的方向，滿臉的不捨。

妹妹光美心裡也一陣的失落。她矛盾著，一邊為大雁的前途高興，一邊又為見不到牠而傷感。

20天以後，小鴨長大了。（作者提供）

作為禮貌的告別，也許大雁是有意在弗蘭克大叔的注視下離開的。弗蘭克大叔對妹妹光美說，看那大雁的小身子骨，像是隻母的。希望明年牠能帶牠的一家子回來。弗蘭克大叔說的滿眼放光，美好的未來，驅散了他和妹妹

光美心裡為大雁的離去而留下的陰霾。

這並不是不可能的，已知就有幾隻野生的火雞，從天而降，留在了他的領地。至於那麼多的鳥兒，哪隻是窩裡孵

出來的，哪隻是外來的，他也分不清。弗蘭克大叔是只管提供豐富的食物和舒適的空間，粗放管理他的家禽家畜的主人。

讓大家共同期待來年大雁歸來的那一天。