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料理功夫／蒜泥花枝

劉若華
蒜泥花枝
蒜泥花枝

香醇又蘊含柔和辣味的蒜泥醬，無論是搭配葷食或佐以蔬食，以清蒸、白灼，甚至是紅燒的方式處理，此醬都扮演著靈魂的角色，蒜泥醬無疑地受到許多人的歡迎，鍾情此味的朋友，例如蒜泥白肉，那麼此道「蒜泥花枝」肯定也會取悅您的心。

材料：

花枝380公克、米酒1大匙、生抽2大匙、蠔油、炒菜油和水各1大匙、蒜3瓣、白胡椒粉少許、麻油1茶匙、蔥1根。

作法：

1.將花枝劃刀紋後切片，備一小鍋水大火煮沸，加入花枝並淋入米酒去腥，汆燙1分鐘後撈出泡冰水冰鎮一會，瀝乾，置入調理碗內備用；蒜磨成泥狀；蔥切成蔥花。

2.將汆燙花枝的小鍋子洗淨擦乾，淋入生抽、蠔油和炒菜油以中小火加熱攪拌均勻，稍微煮滾即熄火，淋於花枝上。

3.拌勻水、蒜泥、白胡椒粉和麻油，同樣淋於花枝上。

4.撒入蔥花，拌勻全部材料，盛入盤內。

小叮嚀：

1.花枝的肉質比較硬韌，劃出刀紋可使口感較好，咀嚼容易。

2.海鮮自熱水中撈出，再立即泡入冰水，可保留海鮮的Q彈口感。

3.蒜泥非蒜碎，兩者的香氣與口感互異，前者氣味和口感較柔和；後者辣味直接，較嗆口。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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