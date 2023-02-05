旅遊／自駕遊南非 玩遍彩虹之國

伊麗莎白港。

南非 是彩虹之國，開普敦的好望角和桌山以及南非沿海的花園大道，多少年來一直吸引著我，期待有朝一日能夠遊覽一番。我與在美國的兄長錫剛商量好，聖誕期間我們全家三口和他一起到南非自駕遊，從伊麗莎白港開車到開普敦，以飽覽彩虹之國的美麗風光。

伊麗莎白港。

伊麗莎白港 優美寧靜小城

我同事張老師和她兒子也加入我們的自駕遊，三家相約在伊麗莎白港。平安夜清晨6時，我一家三口在肯尼亞內羅畢國際機場 起飛，中午飛到南非約翰內斯堡國際機場，再轉機，約一個半小時飛到伊麗莎白港。當地華人劉先生接機，熱情地送我們去到了一家民居客棧。

翌日早餐後，劉先生夫人開車接我們遊覽伊麗莎白港。伊麗莎白港號稱南非第五大城市，聖誕期間整個小城像個鬼城。劉太太在華人微信圈好不容易地找到一家賣手機卡的華人商店，解決了我們面臨的頭號問題——聯絡與自駕遊導航。

我們全家輕鬆自如，坐劉太太的車逛市容；小城乾凈整潔，井然有序。我們漫步在國王海灘，碧水白沙，沿岸是一古典建築，中間是大片草坪，一座行人觀景橋直插海中，橋頭矗立著一個高大的十字形桅桿。這兒就是小城最美的景區。

下午1時多，劉太太把我們送到機場。我們在機場快餐廳裡簡單用餐，等候兄長和張老師到來。3時左右，兄長準時到達機場，但他的托運行李沒有隨機到達。我倆先到機場租車 公司辦理租車手續，卻未料到原先租車合同已被取消。真是晴天霹靂，好在天無絕人之路，旁邊有家租車公司還剩一輛最昂貴奔馳可出租，但一天租金要300多美元。辦理完租車手續，張老師與她兒子冉冉也到了機場。

我們三家齊聚後，先去市中心商業大道寬街酒店吃晚餐，接著散步觀賞臨街的優美環境，悠然地開車去兄長預訂的民居客棧。誰料美好的心情再次遭到破壞！那客棧因主人近期病故取消了出租合同！我們束手無策，只好厚顏再次求助於劉先生。劉先生很快就幫我們找到了市中心的一家酒店——愛德華國王酒店。我見到他感慨道：「今天是聖誕節，上帝解救了我們，你對我們來講，就是上帝！」

齊齊卡瑪國家公園。

克尼斯納鎮 花園大道明珠

聖誕節後清晨出發，街面仍然冷清，我們踏上了西去開普敦的公路，路上風景秀麗，目不暇給。開車兩小時後，到達齊齊卡瑪國家公園。該公園有斯托姆河入海口，沿海岸有幾十公里的岩石海岸線，一邊是懸崖峭壁，一邊是峽谷、潮汐池，進入公園前要穿越茂密的原始森林。開車進入公園後，我們棄車徒步，沿海岸線邊走邊看海景。海邊礁石磊磊，大都呈長條狀，像一條條蛟龍臥伏海中，湍急的海潮拍打在礁石上激起沖天大浪，無比雄偉與壯觀。我們穿越在懸崖峭壁中的徒步小道，來到斯托姆河入海口，兩邊懸崖峭壁掛起一座木板懸橋，號稱世界最高的蹦極橋——布克朗橋。走在橋上搖搖晃晃，橋下是入海的河流。再往走就是幾十公里長的徒步路線，需要一、兩天時間才能走完。我們只能點到為止，返回原路出公園，繼續行程。

從斯托姆河開始進入聞名於世的花園大道，開車幾十公里後我們到達了當晚住宿的小城——花園大道上的明珠克尼斯納。

克尼斯納鎮是在印度洋形成的瀉湖的另一邊。傍晚我們開車繞過瀉湖到小鎮吃晚餐。小鎮是個旅遊城市，帆船縱橫，懸崖海岬，水鳥飛翔。我們在臨近水面的西餐館就座，一邊觀看晚霞，一邊享用西餐，直到夜幕降臨，興盡而歸。

南非位於南半球，12月下旬是南非的夏季，所以清早不到6時，天已大亮。

早餐後我們戀戀不捨告別山莊別墅，開車上了山中小徑，七轉八盤到了觀景台，居高臨下俯瞰山崖海岬。怒濤拍打海岬礁石，激起飛雪浪花；壁立懸崖九曲十八彎，晝夜不息吞吐著海潮；飛逝快艇在碧波中劃出一道道雪白的弧線；翺翔的白鷗在藍天中展翅飛舞；極目遙望，汪洋大海，水天相接。

離開觀景台下山，我們開車沿著花園大道繼續前往，中午時分到達莫塞爾貝，花園大道的終點。在到達莫塞爾貝的海灘之前，要沿著彎彎曲曲、上下起伏的公路穿越一大片貧民窟，正在猶豫之間，我們突然看到山坡下的遠遠的海灘。到了海灘，海水中有游泳的、有海上運動的，熱鬧非凡。妻女在沙灘上玩沙，但陽光強烈，一會就受不了。我們就繼續開車去當晚住宿的城市——布雷達斯多普。

厄加勒斯角。

厄加勒斯角 兩大洋分界線

就在我們開到離布雷達斯多普市還有約50公里處，從公路轉入左側的小路，由於沒有匝道且呈90度的直角拐彎，等我們開到跟前發現時已來不及減速，結果仍以80多公里時速來個急轉彎，幸虧所租奔馳車僅發生了飄移而沒有翻車。如果不是無奈租下的高價車，性能好，恐怕難以避免翻車事故！

躲過這一劫，我們進入了鄉間小路，沿著彎彎曲曲的小路開了約一個小時，於傍晚6時多進入布雷達斯多普小城，入住維多利亞酒店。

酒店坐落在小城主街道，沿街道走百十米遠是一個深色尖頂、通體乳白的教堂，吸引著我的目光。我徑直走向教堂和聖誕樹，借著教堂自身的柔色燈光抓拍了幾張照片。事後我偶然看到小城旅遊宣傳冊子，才吃驚地發現原來該地竟是歷史名城；而這所1842年在中心地帶建起的荷蘭新教教堂是小鎮的標誌建築物。

隔日退房後，我們沿著小路開車南下，直奔當天第一個遊覽目標，著名的厄加勒斯角。厄加勒斯角有名在於它是印度洋與大西洋的分界線，大約在東經20度；它還是南非大陸最南端，位於南緯34度83分。

約一小時後我們到達了厄加勒斯角，遊客很少。海灘上的亂石上長滿了黃色鮮苔，綠色的沙上植物盛開著星星點點的粉紅色花，構成了一幅斑斕的畫卷。而最壯觀的是，在狂風呼嘯下洶湧的大海潮起潮落，一陣一陣擊打在礁石上，激起巨大的沖天浪花。被海水沖上岸已乾枯的海帶在沙灘上隨處可見，這下可樂壞了小女雪兒，她拖著掃帚般大的海帶到處玩。我們站在兩洋紀念碑前台階上，腳跨分界線上印度洋和大西洋，雙臂高舉，得意洋洋，彷彿征服了兩洋那樣，不可一世。我們又站在紀念碑後礁石上，迎著呼嘯狂風，遠眺碧波萬頃的汪洋大海，只見岩石底下狂暴怒濤和排山倒海般的海浪，彷彿印度洋和大西洋在龍爭虎鬥！

開普敦。

開普敦城 兼具秀麗與雄奇

我們沿原路往返，快到布雷達斯多普附近轉入另一小路繼續朝西開，將近中午時分到達赫曼努斯這個海濱小鎮。小鎮以能看到鯨魚而聞名於世，被譽為世界上最好的陸地觀鯨的地點，一般在每年6月至11月，鯨魚來此交配與生育。可惜我們來晚了，看不到鯨魚。不過小鎮非常漂亮，值得一遊。

我們繼續開車向西前往開普敦。沿途風光秀麗，大片草黃色牧場，在青山綠水圍繞中尤顯平坦廣闊。翻越了大山後終於進入了開普敦半島，赫然看到了藍天白雲下遠方的桌山，頓時感到上天竟然如此青睞開普敦，安放了巨大的餐桌，離天堂那麽近，果然令開普敦卓爾不群。開車進城途中，無處不見桌山，彷彿始終與人相伴，開普敦因桌山而集秀麗與雄奇美景於一身，嘆為觀止矣！車行至桌山山麓下，仰望桌山，只見雲海從平坦的山頂上滾滾而下猶如瀑布般傾瀉，真有「登高壯觀天地間，大江茫茫去不還，黃雲萬里動風色，白波九道流雪山」 的意境。

我們開車進入開普敦，先奔機場領取滯運行李，然後入住離開普敦城約十幾公里的一家公寓式旅館。

好望角。

好望角 聞名於世的風暴角

次日上午8時半，我們沿海濱公路開車去好望角參觀。沿途公路外側是美麗的沙灘，海的遠處是巍峨莊重的桌山，天氣晴朗，碧空如洗，桌山的輪廓格外清晰、一塵不染，像一張巨大的餐桌安放在藍天之下，讓我聯想到海上蓬萊仙山。

從開普敦北郊開車到最南端的好望角，要穿越整個開普敦半島。開了一個半小時才到達桌山國家公園大門（凡開普敦的幾大景區都稱為桌山國家公園），排隊買票後才進園。又開了半個小時的山路，翻越了半島的山，最終到達了好望角。

好望角的大海，波濤連天，狂風咆哮；海浪排山倒海，像千軍萬馬沖殺而來，沖闖上海岬礁石，猛擊到懸崖峭壁，激起沖天巨浪。天上的海鷗驚蟄般遠走高飛。我們沿山徑小道登上懸崖峭壁上，俯瞰寰宇大地，浩瀚無垠的蔚藍大西洋深邃無比、浩浩蕩蕩，汪洋恣肆、洶湧澎湃，使大地隨之起舞。因此，好望角又稱為「風暴角」，令中世紀的帆船舵手聞之色變！好望角有一個拍照景點，就是在海灘亂石堆中樹了一個木質紀念牌，寫著「非洲大陸最西南端，南緯34度21分25秒，東經18度28分26秒」。

午後離開好望角，我們從原山路小徑返回途中，看到不少狒狒在路兩旁的灌木叢中，大的領著小的，母的背著幼的，或蹲在路邊企望過路客賜食，或橫穿山路躲避往來車輛，此地儼然是狒狒的世界。

車開出公園直奔西蒙鎮，我們就去被稱為「巨礫公園」的小海灣，那是南非企鵝的家園。公園的觀光棧道上人滿為患，競相爭睹可愛的小企鵝。有的企鵝像紳士那般，身著黑色「燕尾服」踱著方步；有的兩腳拚命扒拉著塵土，為自己築窩；有的求愛，公的圍繞母的連續轉圈大獻殷勤，而母企鵝卻高傲得如同公主，不理不睬；也有的兩個企鵝在相互理毛、談情說愛；成千上萬個企鵝遍及海濱沙灘和巨礫卵石上，全然不顧眾目睽睽的大眾遊客，自娛自樂，何其愜意！

桌山。

千面桌山 開普敦的靈魂

之後我們開車到桌山北邊的一家中餐館吃飯。從北邊南觀桌山，又是一番景色；山勢迥然不同於正面，桌山與獅頭山遙遙相對，巍峨參差。在開普敦，一步一景，都以桌山為背景。沒有桌山開普敦就失去了神韻，桌山是開普敦的靈魂！

第七天早晨8時多我們出發，專程赴桌山瀏覽。開車約一個小時後，從桌山山麓起緩慢爬坡，沒想到車輛排著長隊等候上山，等我們開車到半山腰公園大門時，已近中午。公園票房前排著約半公里的長隊等候乘坐電纜車，不知猴年馬月才能排到！而當天正值南半球盛夏，驕陽高照，天氣炎熱，我們商量一下只好遺憾地放棄了登臨桌山。

於是就奔赴下一個景點，去豪特灣海豹島觀看海豹。到了豪特灣碼頭，正好趕上一班輪船去海豹島。所謂海豹島，是在海中露出海面的巨大卵石，密密麻麻的海豹棲息在卵石上，也有不少海豹在大海中游泳尋找食物。

上岸後途徑桌山的東面海澱公路，在坎普斯灣可以看到桌山背後各峰巒形成的「十二門徒」，傳說中基督的十二門徒被坎普斯灣的美麗景色吸引，幻化成十二座山峰。而且這裡還是開普敦頂級富豪區。

下午5時多，陽光柔和，微風習習。我們去海灘玩沙戲水，觀看桌山。桌山真是開普敦的一方風水寶地，好望角也使開普敦聞名遐邇！桌山和好望角，一山一水，使開普敦充滿了靈氣和雄風！倘若沒有了那山那水，它還是開普敦嗎？

克尼斯納城外的山崖海岬。

赫曼努斯海濱小鎮。

●南非自駕遊注意事項：

一、乘飛機赴南非旅遊，如同行者有未成年人，切記一定要帶上未成年人出生證，以證明父母攜帶的未成年人是親生關係，沒有出生證就不能登機。

二、在西方重要節假日期間去南非自駕游，如在網上預先租賃車輛後，一定要在旅遊出發前夕與出租公司再次確認租車預約，以防出租公司取消租車預約。因為出租公司因節假日生意興隆會隨時或任意取消預約。