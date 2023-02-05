移民專頁／維持美國偉大 需要更多移民

夢想生支持者在最高法院前爭取權益。(美聯社)

進入2023年後，美國經濟無疑持續構成威脅，這些問題的部分答案是：美國需要更多移民 。目前，美國每名女性生育大約1.7個孩子的生育率，無法維持美國的「偉大」，因為這低於美國人口在不增加移民的情況下，達到避免人口萎縮所需的2.1替代率。

Fed：缺350萬勞動力

聯準會 （Fed）主席鮑爾(Jerome Powell)在去年12月14日的新聞發布會上表示，他支持增加移民。他說：「我們的勞動力人口應該比現在多350萬人。」

鮑爾表示，如果你們去問公司，幾乎所有與你交談的人都會說他們人手不夠，「我們需要更多的人。」他還引用紐約時報去年12月27日公布的勞工統計局數據說，「退休人員是聯準會放棄大規模員工反彈的原因之一」。他說，另一方面，65歲以上的人參與工作率遠低於新冠疫情前的水平，相當於減少了約90萬人。這使得總體參與率低於2020年的水平。

這些數字挺嚇人的。工人短缺讓製造業、供應鏈、服務業等無法順利運行，造成成本提高。工人的競標戰也是迫使生產商不斷提高價格、產生螺旋式通膨效應的一個重要因素。聯準會目前唯一的解決辦法是繼續加息，讓企業更難借到錢，進而迫使企業裁員；其連鎖反應使美國員工及家人不得不減低購買，而不會導致供不應求。

日本是一個封閉社會的典型例子，出生率不斷下降，又不願允許移民入境，現在許多城鎮和村莊被遺棄，70多歲的老年人還需要工作，並且過度依賴海外的製造業。

中國可能很快會發現他們處於同一情況：勞動力老化，因為該國人口在去年出現61年來首次負成長，移居他國的總人數遠超過移民入境的人數。長期一胎化政策的影響和目前中國女性不願意生孩子，進一步壓低人口，造成勞動力迅速老齡化。預計到2035年，中國三分之一人口將超過60歲；而中國官方退休年齡男性是60歲，女性為55歲。

美國雖需要年輕的工人人口，但應經合法方式，仍必須把守邊界。（路透）

移民政策須更慷慨

美國需要年輕的工人人口，那些帶著家人從其他國家過來的人，通常是不懼怕離開祖國的年輕、並有抱負的人。我們不提倡開放邊界，因為必須要控制允許入境美國的人數，美國西南邊境 的局勢充分說明這種情況。

但美國在職業、親屬和難民庇護的移民政策上，必須是一個更慷慨的國家。

一個可能的積極立法例子是EAGLE（平等獲得合法就業綠卡）法案，去年提議在不增加簽證配額的情況下取消個別國家的配額限制，今年提議要增加配額，以便各國不因配額的限製而互相爭鬥。

筆者認為，在西南邊境加強秩序，透過拜登政府為期兩年、每月3萬人的假釋計畫提議，以控制西南邊境，這也有助於振興勞動力。提高H-1B工作簽證專業員工的上限數量也可能有所幫助，因為去年就有超過40萬份註冊申請爭奪8.4萬份名額。

然而，到目前為止，共和黨和保守派在第118屆國會對移民法積極改變的反應是有害的，他們對即將出台的「邊境安全與保障法」一開始就企圖有一個限制性的議程，引用他們的話「我們必須保衛南部邊境」，但沒有任何改善條款。

為了國家利益，輿論必須站在引進更多移民的一邊。

我們要承認，移民在保持國家強大方面的作用應該壓倒一切因素，而不是妖魔化移民。

一個好的起點是承認「夢想生」的貢獻，這些孩子被帶到這個國家，在這裡接受教育，並在許多行業中為美國做出了貢獻，包括那些在新冠病毒最致命的時期從事最危險的職業。

我們應該繼續推動給予他們永久身分，而不是讓他們繼續被用作移民談判的籌碼。然後，國會可以將著力點從夢想生轉移，到其他有需要的移民群體。