新聞眼／南加蒙市槍響7分鐘前 我就在舞星

南加舞蹈社爆11死槍案，民眾在現場哀悼。（Getty Images）

在美國，聽到有槍擊 案是一件很平常的事情，早已見怪不怪了，但是沒有想到，昨晚（編按：1月21日）發生在洛杉磯 郡內有「小台北」之稱的蒙特利公園市(Monterey Park) ，造成至少十人死亡，十餘人受傷（編按：警方次日公布11死9傷）的槍擊案，我就在現場。所幸的是，我剛好在案發前七分鐘離開了，這幸運的七分鐘，Lucky seven，使我逃過一劫，免於淪為槍下亡魂。

南加舞蹈社爆11死槍案，圖為舞蹈社門口。（歐新社）

華人 愛跳舞 我是其一

洛杉磯的華人喜歡跳舞的非常多，我也是其中之一，從18歲跳到80幾歲，仍樂此不疲，以舞痴來形容自己也不為過。朋友們也都知道我喜歡跳舞，每有舞會必定會邀我，而我都是來者不拒，儘可能參加。

早在一個多月前，洛杉磯華人區的兩家舞廳之一的舞星舞蹈藝術學院，就發出了農曆除夕跨年舞會的邀請函。

我的鑽石婚 就在舞星辦

這家舞廳距我家步行只有三分鐘路程，前年我的新書發表會兼舞會和去年我結婚60周年鑽石婚的慶典，也都是在這裡舉行的，他們的老闆和經理也都和我熟稔，一再地叮囑我要多多支持，我也在微信和Line上廣發通知，鼓勵朋友們參加舞會。

昨晚與家人吃過年夜飯後，要出門前，妻和女兒不斷地抱怨，怪我除夕不在家與家人團聚，卻要往外跑，對她們的嘮叨，我深感無奈，但也只好答應早點回來。

到了舞星，我首先見到的便是馬姓經理，他不但與我熟稔，而且與我同是湖北人，是同鄉會的老鄉；我的新書發表會和結婚60周年紀念都是他打理一切，並親自擔任DJ。昨晚他一見我進門，便親切地上前招呼我，並把他自己的位子讓給我坐，自己則去忙裡忙外了。

蒙市大年夜槍案，「舞星」經理馬名偉不幸遇害。（本報資料照）

我與馬經理 是湖北同鄉

原是跨年舞會，照我平日的習慣，我一定是堅持到最後一刻，跳完最後一支舞才離開的；但昨晚因答應了妻女要早點回家，在10時15分時，我雖然是心不甘情不願，但終於還是離開了。回到家後，我還反過來向妻女抱怨，因她們使我太早回家了。

沒想到沒過多久，就在網路上看到這件震驚的新聞。根據警方公布槍擊發生的正確時間，是10時22分，也就是我離開之後的七分鐘。

他中彈座位 我剛坐過

我到時，馬經理把他的座位讓給我坐；我離開時，他又坐回了那個座位；結果第一個中槍的就是他。他的女兒正在廣州，得知了槍擊的消息，急忙問美國的友人有沒有他父親的消息，起初大家也都不知道，稍後聽說他已遇害，一會兒又聽說他已被急救過來，但最後從舞星的老闆處得知，至凌晨三時，他終於不治往生。

至於舞星的老闆，是一位梁姓女士，她本人昨晚去了另一處晚會而不在現場，因而也逃過了一劫。我到時，馬經理向我介紹梁老闆的哥哥，結果她的哥哥是傷者之一，幸好保住了性命，不然就是妹妹的代罪羔羊了。

Diana（圖中，著淺色旗袍）為警方宣布的第11名死者；她熱愛跳舞，她當天下午曾先去一處跳舞，晚上去舞星，未料遇害。（作者周愚提供）

死傷嚴重那桌 是我朋友

受難者中還有幾位是我熟悉的人，其中一位男士是菲律賓人，是一位長期的舞友，也是一位忠實的舞者。昨晚我到時，他也熱情地與我擊掌打招呼，他就坐在我的鄰桌；我離開時，還把我手中可以抽獎的票留給他們桌上的人，而兇手就是對著那桌開槍的；死傷者，我想也以那桌的人最多。

得知槍擊案時，我下意識地首先想到的就是馬經理和菲律賓舞友兩人，總覺得似有不祥之兆，沒想到真的就是兩人雙雙遇害。昨晚的死者中，那位菲律賓舞友也是死者中唯一的非華人。

牧師為往生者禱告。（作者周愚提供）

作者與數名死難者都是舞友，每週三固定在位於 San Gabriel 的 Elks 跳舞，1月 25 日 Elks 為罹難者舉行追悼會。（作者周愚提供）

白人護友中彈 彰顯善良

昨晚還發生了一件感人的事件，一位來自台灣的女性舞友，她的舞伴是一美國白人，是美國的退休警官，昨晚以肉身為女友擋子彈，結果自己背部和腳後跟各中一槍，女伴則平安。他背部的子彈一時還無法取出，幸好據醫生說無生命的危險。與兇手相比，人性的善與惡，真是天淵之別啊！

昨天是農曆除夕，世界日報與蒙特利公園市政府合作舉辦為期兩天的「兔年迎春年節展」，地點就在槍擊案的同一條街上；昨天熱鬧地舉行了一天，萬人空巷，本來今天是繼續第二天的，雖然槍擊案與這項年節展並無關連，但為了悼念死者，還是把今天的活動取消了。民眾因此少了一天歡樂的機會，而數百家商家準備的食材無法出售，損失不菲啊！

拜登總統在23日下令，全國下半旗為死者致哀，這固然可以予家屬些許慰藉，但對死者，卻是於事無補的。

聽妻女的話 我逃過死劫

事件發生後，許多朋友知道我驚魂的經過，都對我祝福。有的說我大難不死必有後福；有的說我是好人，自有上天的保佑；有的叫我趕快去買獎券…… ；而說得最多的，是我聽了太太和女兒的話，所以逃過一劫，所以叫我以後一定要永遠聽太太的話。的確，現在回想起來，如果我昨晚不是早回家，後果是不堪設想的。

還有人叫我以後不要跳舞了，人雜的地方不要去了，晚上少出門，出門要特別小心。

不過我想如果不跳舞，那是因噎廢食，我不吸菸、不喝酒、不打麻將，少看電視和電影；退休後唯有的兩件嗜好就是寫作和跳舞。除了旅行外，我就是靠這一文一舞、一靜一動這兩件事來打發時間。

跳舞不但是很好的運動，還可藉此交朋友，欣賞音樂，陶冶身心，所以我還是會繼續跳舞的。但人雜的地方儘量避免去，晚上少出門，出門要特別小心，這是當然的。

「舞星」槍擊事件，釀成11死9傷。（記者邵敏／攝影）

說完了悲傷的事，讓我來說一件輕鬆的事作為本文的結尾。

有一位具有美、日雙重國籍的華裔女性，既是文友也是舞友，不久前剛去了日本；她得知槍擊案後跟我說，如果她在洛杉磯的話，一定也會陪我去跳舞的。我回說如果她在，我是絕對不會提早離開的，便會與她同赴黃泉了，只是這樣的死是被槍殺而非殉情，死得不夠羅曼蒂克啊！北美洛杉磯作協前會長周愚 01/22/2023