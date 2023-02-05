每周一書／蔡康永的情商課：人際關係裡的「剛剛好」

葡萄酒沒有標準味道，你的人生也一樣。

我們怎麼判斷一個人活得好不好？最簡單的判斷標準就是： 看這個人活得有沒有選擇。

被問到想吃麵包還是油條時，可以回答不餓，暫時都不想吃；被問到喜歡伴侶比自己高還是矮時，可以回答高矮沒關係，談得來比較重要。這些回答就表示我們有選擇，不只二選一，而且可以選擇要或不要，我們的意志得以實現，我們可以感受到擁有選擇所帶來的幸福。

《蔡康永的情商課：為你自己活一次》一書裡，康永把情商比喻成三件聽了就很舒服的事情：陽光、微風、水滴。陽光就是「明白」，《為你自己活一次》談的是怎麼變得明白；而微風，就是「剛剛好」，在這本書裡，康永要透過講人際關係，來談情商裡的「剛剛好」。

人際關係裡的「剛剛好」，是找出適合自己、恰如其分的條件，讓我們這個獨一無二的自己，活得更自在，而不是更辛苦。你要活得自在，不用任何人來解釋任何理由。因為啊，這是你的人生。

這裡有個讓人流連忘返的酒吧，有一個熱心過度的酒吧老闆、一個過氣的知名主持人、一個帥得掉渣的酒保、能做出美味蛋餅的小哥，以及謎般的巫醫老奶奶，他們要在人們的杯觥交錯中，帶來一個個你我都似曾相識、但沒想過竟有新解妙招的人生故事。

你可能聽過這個嘲笑商人的小故事：

一個商人去了某個小島出差，他在小島的海邊遇到一個漁夫，這漁夫的船很小、捕到的魚也很少，但漁夫不在意，懶洋洋的躺在船頭享受陽光海風。

商人發現魚這麼多漁夫卻這麼懶，忍不住職業病發作開始為漁夫規畫：如何向銀行借錢來添購設備、成立捕魚船隊，然後就可以整合上下游、多角化發展等等。

「然後呢？成立了大公司、賺了大錢之後呢？」漁夫問。

「然後？然後你就可以退休 ，找個漂亮的小島，整天悠哉的享受陽光與海風啦。」商人說。

「我現在就已經在過這樣的生活了啊。」漁夫笑著說。

再來看看康永談怎麼交朋友：

「朋友是用來陪伴寂寞，不是乖乖聽從你的」，

1 交朋友跟買東西不一樣，你會精挑細選一個感覺無瑕疵的洗衣機或鑽戒，但你不太會想要跟一個感覺無瑕疵的人做朋友。

2 有些人在抱怨朋友太現實時，其實是因為他們自己用了現實的標準去衡量友誼。

3 活著沒有標準範本，只有適合我們的劇本。

4 我們可以當拍照時補光的反光板，讓朋友變有趣，他就離不開你。

5 想增加自信時，就跟別人比我們強的地方；想增加鬥志時，就跟別人比我們弱的地方。

6 令你自在的，是友誼；令你焦慮的，比較偏向人脈。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)